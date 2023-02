Un informe del Ministerio de Defensa que reveló que en el pasado mes de enero la erradicación de hectáreas de coca fue cero, encendió las alarmas frente a la política antidrogas del Gobierno. En entrevista con EL TIEMPO, el expresidente Iván Duque, calificó la situación de “muy grave”, y aseguró que de mantenerse esa tendencia este año en el país podría haber sembradas 300.000 hectáreas cultivadas.



El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que en el país hay cerca de 204.000 hectáreas sembradas de coca, concentradas en zonas de alta vulnerabilidad social en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

Precisamente, Duque explicó que la ONU y Estados Unidos toman como base los indicadores de medición sobre la reducción de cultivos que realiza el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, y que estos cálculos se hacen durante los primeros tres meses del año.



“Si este primer trimestre del año 2023 mantiene la pauta que se presentó en enero, pues eso sencillamente quiere decir que Colombia va en la ruta acelerada de llegar a más de 300.000 hectáreas”, dijo el exmandatario.

Para el mandatario esta situación podría generar más inseguridad y violencia contra líderes sociales y ambientales, pero, sobre todo, “pone en serio riesgo la seguridad nacional”.

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que en enero no se destruyó ni una hectárea de la hoja.

¿Qué probabilidades hay de que se llegue a las 300.000 hectáreas sembradas?

Expresidente de Colombia, Iván Duque.

Más allá de si se cumple o no el pronóstico del expresidente Duque, las preocupaciones de los expertos giran en torno a la efectividad de la política antidroga del Gobierno y del riesgo de perder el apoyo de los Estados Unidos.



El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, se refirió a la situación y dijo que en enero “es normal que no hagamos erradicación”, pero en enero del año pasado se erradicaron cerca de 3.000 hectáreas.

Sanabria explicó que la no erradicación en enero se debió a los procesos contractuales y que en noviembre y diciembre de 2022 se aprobó el presupuesto para la erradicación del 2023, y agregó febrero se han eliminado 413 hectáreas de coca y que la proyección para este año es de 22.000 hectáreas erradicadas. En principio la meta era de 60.000, pero se redujo.



En la entrevista con EL TIEMPO, Duque llamó la atención sobre los riesgos de desmontar los grupos de erradicación, que no haya supervisión y exigencias sobre el número de hectáreas a erradicar, y dijo que enfrentar el narcotráfico requiere el constante trabajo de la Fuerza Pública. “Enfrentar el narcotráfico no es ni izquierda ni derecha”, dijo.

En este punto parece centrarse la polémica, en el cambio de la estrategia de la lucha antidroga que impulsa el presidente Gustavo Petro, quien ha señalado en diferentes escenarios que la política actual de lucha contra las drogas es un “fracaso”.



“La política que se ha establecido en el mundo contra las drogas desde hace unos 50 años -esa política es criminalizarlas- si se hace un balance en América sobre qué pasó con esa política uno no podría decir más que es un absoluto fracaso”, dijo Petro en Davos, Suiza durante el Foro Económico Mundial.

“Lo que quiere el Gobierno es no enfocarse directamente en los cultivos sino en los grupos que son los dueños de esos cultivos, para ver si de esa forma realmente hay una disminución importante (...) Por eso se hace transformación de la meta e intenta con la lógica de paz total abarcar la mayor cantidad de municipios y grupos donde están localizados los cultivos ilícitos en Colombia”, explicó Néstor Rosanía docente de la Universidad Externado de Colombia, a la Voz de América.



Hay grandes riesgos

Para el analista Andrés Segura, la tendencia de crecimiento de los cultivos ya “venía mal desde el gobierno Duque” porque los cultivos se estaban extendiendo a parques naturales donde no se podía fumigar, lo cual sumado al alza del dólar y la no aplicación de medidas están haciendo “que cultivar matas de coca sea más productivo”.



Segura afirma que con la implementación de la paz total se está dando la oportunidad de aumentar el negocio. Y sobre las 300.000 hectáreas de las que habla Duque, sostiene que “la cifra es un poco fuerte, pero acepta que el panorama que plantea (que haya un aumento) sí es un escenario factible”.



Y sobre la incidencia que pueda tener el cambio de política antidrogas en la relación con Estados Unidos, afirma que es muy temprano para hablar de que haya una afectación, aunque admite que el gobierno Biden “si está preocupado con las nuevas medidas que flexibilizan las acciones”.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, estima que Duque no está tan errado en sus cálculos, no solo por lo que sucedió en enero sino también porque en esta administración no ve posibilidad alguna de que se asperje con glifosato, que, a su juicio, “ha sido el instrumento más eficaz a pesar de sus cuestionamientos”.

“Parece una cifra muy elevada, pero con el ritmo de crecimiento de hectáreas cultivas de los últimos dos años y la ineficacia o la inoperancia de la policía puede llevar efectivamente a que se llegue a 300.000, cifra que sería astronómica para los históricos del país”, afirma.



Ruiz agregó que ve posible llegar a esa cifra porque la administración Petro no parece tener muy claro cuál otra opción podría erradicar de manera acelerada, y calificó las explicaciones del Director de la Policía Nacional como muy débiles y desafortunadas. “Eso puede traerle consecuencias al país”.

En este punto precisó que en efecto, “el tono del gobierno de los Estados Unidos va a comenzar a cambiar muy pronto, no se ve una voluntad política del presidente Petro y de su administración por erradicar cultivos de hoja coca”



Para el analista no es clara la política del actual gobierno, deploró el manejo que le dado a la lucha antidrogas, “en donde los voceros han sido generales de la policía y no la propia administración Petro, que debería señalar exactamente cómo se van a erradicar esos cultivos”.



Ruiz no descarta que en el corto plazo el país enfrente los problemas del pasado en su relación con Estados Unidos. “No me extrañaría que en un corto plazo podamos volver a tener el problema de descertificación que tuvo la administración Samper en los años 96 y 97. El tono y las relaciones con los Estados Unidos van a comenzar a deteriorarse si no es clara la política de la administración Petro para erradicar de manera rápida y eficaz muchas hectáreas de cultivo de hoja de coca”.

Entre tanto, para el Gobierno la política de intervención para la reducción de los cultivos ilícitos tiene un ‘enfoque diferenciado’, que considera las diferencias regionales y se orienta a identificar las particularidades de cada zona. Según el Ministerio de Justicia, es “un giro necesario para las estrategias de intervención que responda a las nuevas dinámicas, retos y lecciones aprendidas en la aplicación de los programas para reducir los cultivos ilícitos en el país”.

No obstante, en Estados Unidos hay preocupación por la reducción de la erradicación y considera su administración “que el cultivo de coca en Colombia está cerca de alcanzar máximos históricos”, por eso recomendó al Gobierno agotar todas las herramientas a su alcance para reducir el cultivo.



Históricamente Colombia ha asumido el compromiso de erradicar las hectáreas sembradas. ¿Lo cumplirá en esta oportunidad? La respuesta la darán los resultados que se conozcan el próximo año, y de paso se sabrá qué tan efectiva fue la nueva política antidrogas del actual Gobierno.

