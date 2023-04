En el 2010, el Congreso aprobó la Ley de la Economía del Cuidado, la 1413, que le dio un mandato al Dane de medir la contribución de las mujeres a la economía por cuidar dentro del Sistema de Cuentas Nacionales. 13 años después, el país está hablando de un Sistema Nacional del Cuidado como una política necesaria para reconocer, redistribuir y reducir las cargas por las tareas de cuidado que históricamente han recaído sobre las mujeres por la división sexual del trabajo: los hombres se encargan del trabajo productivo y las mujeres del reproductivo (de crear y sostener la vida).

Cecilia López fue una de las impulsoras de la Ley de la Economía del Cuidado. Foto: Juan Diego López. EFE

Hoy dos de las impulsoras de la ley que empezó a visibilizar la desigualdad en las tareas del hogar son ministras. Gloria Inés Ramírez del Trabajo y Cecilia López de Agricultura. Así mismo, la Vicepresidenta Francia Márquez es una convencida de que hay que cuidar a quien cuida, y que hay que hacer algo más que simplemente medir cuánto es el aporte de los cuidados no remunerados al PIB (más del 20 %), porque ella fue empleada doméstica y sabe de la situación de informalidad y precarización en la que se encuentra este trabajo.



Una de las promesas de la Vicepresidenta y el Presidente Gustavo Petro es llevar a cabo el Sistema Nacional de Cuidado, que legalmente existe dentro de la ley que creó el Ministerio de Igualdad. El reto es ponerlo en marcha y entender esta estrategia como una que atraviesa diversos sectores, porque para cuidar a quienes cuidan hay que mejorar las ofertas de las poblaciones cuidadas, como niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad y adultos mayores.



Entendiendo las complejidades de sacar adelante este gran propósito, la Vicepresidenta nombró para la tarea a Natalia Moreno Salamanca, quien viene de dirigir el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, que se convirtió en la primera ciudad del país en contar con uno. EL TIEMPO habló con la gerente del Sistema sobre cómo se materializará esta necesidad para que las mujeres piensen más allá de sus responsabilidades históricas con el hogar y se pongan en el centro de sus proyectos personales.

¿Qué es un Sistema Nacional del Cuidado?

Es una sombrilla que articula políticas de cuidado diversas, como de primera infancia, educativas, de salud, entre otras, y que da una oferta de cuidados a las cuidadoras. Partimos del hecho de que para que las cuidadoras estén mejor necesitamos que los programas dirigidos a las personas que ellas cuidan avancen. Por ejemplo, si una cuidadora de una persona con discapacidad busca mayor bienestar, tiempo para ir al médico, estudiar o generar ingresos, necesitamos una oferta de servicios robusta para que la persona con discapacidad no dependa el 100% del cuidado de su familiar. Por eso hablamos de articular todos los sectores de la administración del Gobierno Nacional.

"El Sistema también busca la transformación cultural a través de la construcción de masculinidades cuidadoras". FACEBOOK

¿Cuál es la perspectiva de que el Sistema Nacional del Cuidado llegue a buen puerto en este Gobierno?

El Plan Nacional de Desarrollo como está planteado le apunta a las grandes transformaciones que ha propuesto el Gobierno y no está en clave sectorial de educación, cultura, salud. En ese sentido, los sectores estamos puestos en función de las transformaciones. También la Vicepresidenta es una convencida en el asunto. Y además tenemos a dos grandes aliadas, Gloria Inés Ramírez y Cecilia López, autoras de la Ley 1413 de 2010, que fue el origen en Colombia para trabajar este tema. Lo que hay es voluntad política y consenso sobre el tema en nuestra sociedad. Esto no es exclusivo de la lucha feminista. Si el sistema sale adelante no solo se van a beneficiar las mujeres cuidadoras, sino las personas que tienen a cargo. Asimismo, el Sistema busca la transformación cultural a través de la construcción de masculinidades cuidadoras. Y aquí ya estamos hablando de un beneficio para toda la sociedad.



Sin embargo, hay preocupación porque el Sistema fue creado dentro del Ministerio de la Igualdad, que aún no entra en funciones…

No tengo autorización para hablar de la estructura del Ministerio, pero lo que sí puedo decir es que es un programa que va a migrar. Esto se espera definir la otra semana.

Francia Márquez y Gustavo Petro durante la sanción del Ministerio de la Igualdad. Foto: @FranciaMarquezM

Ha habido preocupación sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad porque se hundió el Fondo de Equidad en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. ¿No hay recursos por ahora para el Sistema?

Nada tiene que ver la existencia del Sistema con la del Fondo o la existencia del Ministerio con la del Fondo. El Ministerio es una realidad haya o no Fondo, cuenta con presupuesto propio, por lo tanto también el Sistema. El Fondo es para ejecutar recursos de diversas fuentes, no solo públicos, para fortalecer los programas del Ministerio. Una cosa es el presupuesto y otra el Fondo.



¿De cuánto estamos hablando de presupuesto para que el Sistema funcione?



No puedo dar cifras en este momento porque el Sistema articulará diferentes programas del Estado, no solo los que se trabajarán desde el Ministerio. Hasta que no tengamos el Conpes del Sistema no podría dar un presupuesto macro. Con el Conpes quedará claro qué acciones y compromisos, metas y presupuesto suscribirá cada ministerio e institución para el Sistema. El Ministerio de la Igualdad garantizará la coordinación interinstitucional y la oferta de las cuidadoras.

Son cuatro actores en la provisión de los cuidados: el Estado, el sector privado, las organizaciones comunitarias y los hogares. FACEBOOK

El Plan Nacional de Desarrollo dicta que el Sistema debe de contar con un enfoque comunitario. ¿En qué consiste?

Son cuatro actores fundamentales en la provisión de los cuidados, remunerados o no, que van desde lavar, planchar, hasta cuidar a alguien, que es el concepto amplio de cómo estamos entendiendo el Sistema. Ahí está el Estado y sus servicios públicos, que es lo que queremos fortalecer con el Conpes; el sector privado y sus servicios privados, que muy poca población puede pagarlos y ese es el problema de tener una visión mercantilista de los cuidados; y los sectores comunitario y de los hogares. Lo que más se ha visibilizado es el aporte que hacemos las mujeres desde el cuidado familiar e individual. El llamado que nos hace la Vicepresidenta es darle más cabida a las prácticas de cuidado ancestrales y comunitarios.

¿Y cómo funciona el cuidado comunitario?

Tenemos municipios de categoría 5 y 6 donde no hay presencia del Estado con infraestructura social que provea servicio de cuidados públicos. En esas poblaciones tampoco está el sector privado porque no es negocio. Por lo que los cuidados se han suplido por prácticas colectivas. Entonces vamos a reconocerlas, a nombrarlas y a fortalecerlas con un programa de apoyo a organizaciones de cuidado comunitario dentro del sistema.



Usted ha estado viajando y hablando con representantes de los entes territoriales sobre el Sistema. ¿Cuál ha sido la recepción sobre el tema para que se lleve a cabo?



Ha sido muy positivo. En Colombia, a diferencia de otros países, los sistemas de cuidado han venido construyéndose desde lo territorial. El caso más avanzado es el de Bogotá, que contó con voluntad política pero también tenemos avances en Antioquia, Bucaramanga, Cali y Nariño. El único inconveniente que han tenido es la financiación. Por esto es clave el Fondo de Equidad. Lo que buscamos en estos momentos es hacer incidencia en los candidatos para las elecciones regionales para que incluyan en sus programas de campaña la economía del cuidado e incorporen en sus planes de desarrollo estrategias con presupuesto para generar una red de cuidados fuerte.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha incluido temas esenciales en las reformas laboral y pensional sobre el Sistema Nacional de Cuidado. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Las reformas laboral y pensional tienen puntos en los que reconocen el cuidado y le apuntan a cuidar a las cuidadoras, como el beneficio de reducción de semanas de cotización por hijos, o la prohibición de echar a un padre o madre soltera de su trabajo sin permiso del Ministerio de Trabajo, ¿qué otros elementos hay al respecto en las otras reformas sociales?

Resaltaría las licencias de paternidad en la reforma laboral. Parte de tener un Sistema Nacional de Cuidado corresponsable es promover la redistribución de los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres. Creo que ese es uno de los mayores hitos frente al Sistema Nacional de Cuidado. En la reforma a la salud también hay aspectos como el reconocimiento de los saberes ancestrales que va en línea con los cuidados comunitarios. También está el bono pensional y el contrato escrito para las trabajadoras domésticas. Son cuatro medidas que contribuyen mucho al Sistema.



Ya que menciona el contrato escrito para las trabajadoras domésticas, ¿qué más medidas se pueden adoptar para la formalización de estas? Hay una ley que no se está cumpliendo…

Efectivamente este es un tema muy retador y creo que legalmente hay elementos insuficientes. Hoy por ley todos los hogares que contratan el servicio doméstico deben de tener afiliadas a sus empleadas domésticas a la seguridad social, pero no lo hacen. Lo que hemos trabajado con la intersindical del servicio doméstico, que agrupa a siete sindicatos en el país, es ver cómo podemos establecer alternativas para garantizar la afiliación a la seguridad social. Ellas nos han pedido el contrato escrito obligatorio que, como dije, está en la reforma laboral. Recordemos que hoy la mayoría de la contratación es verbal. Otro tipo de estrategias que han pedido es el registro nacional de empleadores y empleadoras y la inspección a los hogares por parte del Ministerio de Trabajo. Ambas estrategias apuntan a controlar que se esté cumpliendo con la ley. Como sociedad debemos de entender que este es un trabajo como cualquier otro. Y tenemos que cumplir los derechos laborales de las trabajadoras domésticas.

Facebook Twitter Linkedin

El 29 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, quienes le hicieron unas peticiones al Gobierno para que queden dentro del Sistema Nacional de Cuidado. Foto: Vicepresidencia

¿Cómo ha evolucionado el debate sobre los cuidados desde la Ley de la Economía del Cuidado hasta ahora?

Tengo un sinsabor si soy honesta. Hemos avanzado bastante y nos hemos vuelto ejemplo internacional con el caso de Bogotá. Además Colombia es el segundo país de la región en tener por ley un Sistema Nacional de Cuidad, el primero es Uruguay. Pero, al mirar las estadísticas, la redistribución de horas en los cuidados todavía no se ve por muchos esfuerzos de los gobiernos. En Bogotá, la redistribución sigue estando muy focalizada en quienes acceden al programa. En pandemia fue la última encuesta que hizo el Dane, en la que se evidenció el aumento en los tiempos de cuidado de las mujeres. Es un panorama en el que se retrocedieron 30 años en materia de igualdad de género. Por eso hay que seguir insistiendo en un Sistema Nacional del Cuidado.



La transformación cultural no es solo con los hombres y la corresponsabilidad, es también con las mismas mujeres que no son capaces de nombrarse más allá de los cuidados, de tener un yo propio. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué fue lo más difícil de implementar el Sistema Distrital de Cuidado siendo usted su directora?

Uno, la fricción interinstitucional. Cuando arrancamos a trabajar con todas las secretarías había una resistencia a modificar la manera en la que operaba la administración. Eso se superó y por ejemplo se han graduado más de 500 cuidadoras de bachillerato, la Secretaría de Salud creó consultorios especializados para mujeres, la Secretaría de Cultura creó la escuela de hombres al cuidado. Y dos, el choque con la realidad. Íbamos a ofrecerles el programa a las cuidadoras y muchas decían que querían seguir cuidando, que eran las mejores para hacerlo, que no iban a encargar el cuidado de sus hijos a otras personas. Pero al mismo tiempo aceptaban que estaban frustradas, que no iban al médico hace cinco años, que no terminaron el colegio. El patriarcado nos lleva muchísimos más siglos de lo que pensamos. Por más feministas que seamos y creamos tener la solución, hay un arraigo cultural muy fuerte sobre el tema. La visión académica cuando se pone a prueba con esto choca. La transformación cultural no es solo con los hombres y la corresponsabilidad, es también con las mismas mujeres que no son capaces de nombrarse más allá de los cuidados, de tener un yo propio.