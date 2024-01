Cuestionan al presidente Petro por silencio público ante inhabilitación de María Corina

El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la inhabilitación a María Corina Machado que le impediría participar en cualquier proceso democrático hasta 2036. En la práctica esto la excluye de participar de las elecciones presidenciales de 2024, en la que la oposición busca sacar del poder a Nicolás Maduro.



La medida ha sido tomada como antidemocrática, debido a que la decisión en primera instancia, emitida por la Contraloría, fue asumida como un intento político por acallar a la oposición. Machado es la figura más fuerte en el panorama político venezolano y es considerada como la ficha para ponerle fin al régimen Maduro.



Ante la controvertida determinación del TSJ, el presidente Gustavo Petro ha guardado silencio. No ha habido un trino o una comunicación pública en la que se refiera a esa situación. La ausencia de posturas en este tema se ha sumado a otros hechos en los que el gobierno colombiano no se ha manifestado ante arbitrariedades del régimen venezolano, incluyendo posibles violaciones de derechos humanos.

Reunión bilateral de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Venezuela, sábado 18 de noviembre de 2023. Foto: Presidencia

Los cuestionamientos se han hecho más grande ante las comparaciones con otros mandatarios de izquierda que han condenado lo ocurrido en Venezuela. Por ejemplo, el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió un breve comunicado en el que cuestionó la decisión del tribunal.



“El gobierno de Chile expresa su preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país”, dice un comunicado del Ejecutivo chileno.



Asimismo, varios han recordado que el presidente Gustavo Petro hizo presencia en Guatemala durante la posesión de Bernardo Arévalo y que fue uno de los que hizo presión para que se llevara a cabo el acto de juramentación. Incluso catalogó lo hecho por la Fiscalía de ese país como un “intento golpista”.



Todo esto ha hecho que distintos sectores políticos y sociales del país se hayan manifestado reclamando una voz del Estado colombiana frente a esta situación.



“El silencio cómplice del Presidente Gustavo Petro frente a los atentados a la democracia que se están cometiendo en Venezuela, es inadmisible”, dijo el senador de oposición David Luna, que cuestionó directamente al presidente Petro: “Le gusta posar de líder internacional pero calla ante las injusticias que cometen sus amigos. Son igual de censurables las declaraciones de Milei en contra de Petro, que el silencio de Petro a favor de Maduro”.



En ese mismo sentido se manifestó la representante Carolina Arbeláez, compañera de partido de Luna. “Colombia no puede guardar silencio ante la grave violación de derechos políticos a la fuerte opositora María Corina Machado”, dijo la congresista.



Luis Ernesto Gómez, que hizo parte del gabinete de Claudia López y renunció para hacerle campaña a Gustavo Petro, fue otro de los que llamó la atención frente a la falta de pronunciamientos públicos.

Al presidente Petro lo acompaña la primera dama Verónica Alcocer. Foto: Captura de pantalla



“Con la misma vehemencia que Colombia condenó los intentos golpistas en Guatemala hace un par de semanas, debe condenar el robo electoral que adelanta Maduro contra María Corina”, dijo Gómez, que luego concluyó: “La democracia se defiende siempre”.



La excandidata presidencial Ingrid Betancourt fue otra de las que cuestionó al presidente colombiano: "Todos los gobiernos democráticos del planeta han respaldado a María Corina Machado menos el de Petro. Este no es el gobierno que representa a los colombianos. Nosotros somos demócratas. Creemos en la separación de poderes y no en jueces marionetas"



Reconocidos académicos también se unieron al llamado de atención al primer mandatario. Rodrigo Uprimmy expresó su coincidencia con la opinión de que es “inaceptable el silencio del gobierno de Gustavo Petro frente a la situación en Venezuela”.



Yann Basset, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, fue otro de los que cuestionó la actitud asumida. “Se les hace tarde a Gustavo Petro y a la Cancillería para pronunciarse sobre inhabilitación de María Corina Machado. La defensa de la democracia no es creíble si es selectiva”.