Los cuestionamientos tras revelación de intención de donación de Fecode a campaña Petro

Este domingo, EL TIEMPO dio a conocer los papeles que indicarían las intenciones de Fecode de hacer una donación por 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. También se supo de un acta en el que la propia organización después niega que se haya entregado esos dineros y se señala que todos los recursos fueron a parar a la Colombia Humana, partido del actual mandatario.



A pesar de las explicaciones de la Colombia Humana, en la que se señala que dichos dineros se usaron para vigilar los escrutinios y no para la campaña presidencial de Gustavo Petro, desde la oposición han comenzado a hacer duros señalamientos al actual gobierno y hasta han pedido la renuncia a la presidencia de Ecopetrol de Ricardo Roa, que en su momento fue el gerente de la campaña de Petro Presidente.

Ricardo Roa presidente de Ecopetrol. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El representante Juan Espinal, del Centro Democrático, pidió con un trino que Roa deje su cargo ante el posible caso de financiación irregular de la campaña presidencial. “Con el acta de Fecode, donde queda claro que se donarían los recursos a la campaña de Gustavo Petro y que no fueron reportados, se le debe exigir la renuncia de inmediato al señor Roa, presidente de Ecopetrol”, dijo Espinal, que alertó que se podría “poner en riesgo la credibilidad de la institución”.



La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que hizo parte de la campaña de 2022, fue otra de las que se pronunció frente al caso y cuestionó al actual mandatario. “Petro sí ocultó ingresos y violó los topes de campaña”, expresó Betancourt usando como prueba los documentos publicados por este diario.



“Además de los narcodineros, esta donación de Fecode (500 millones) no fue registrada. CNE, Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema, la elección de Petro es ilegal. Aplique y hagan aplicar la ley”, dijo la cabeza de Verde Oxígeno, partido que se declaró en oposición a pesar de que sus dos únicas credenciales pedían la independencia.

En este documento consta que los $ 500 millones fueron girados el 24 de mayo de 2022 a Dagoberto Quiroga. Foto: EL TIEMPO

La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció. “Este hallazgo deja en evidencia que aquí no hay ‘golpe blando’, persecución o acusaciones sin fundamento sobre Petro”, dijo Cabal haciendo referencia a las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro frente al allanamiento a Fecode, llevado a cabo el pasado miércoles por parte de la Fiscalía.



“Quiero expresar mi solidaridad al sindicato Fecode, que fue allanado. El allanamiento a una organización de trabajadores buscando a ver cómo se encuentran caminos para sacar al presidente de la República de la Presidencia. No estamos ante cualquier cosa”, fueron las declaraciones del mandatario y que fueron retomadas por María Fernanda Cabal.



Para Cabal, el acta de Fecode demuestra que se “aportaron 500 millones de pesos a la campaña de Petro, dinero que no fue reportado en las cuentas”, expresó la senadora del Centro Democrático.