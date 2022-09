La red social Twitter se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más usadas por destacados miembros de la gobernante coalición del Pacto Histórico. Sin embargo, no siempre con los mejores resultados o, al menos, provocando controversias en distintos campos.

Cuatro ejemplos ilustran esta sensación. El más notable, por su alcance internacional, es del presidente Gustavo Petro quien en solo dos palabras -"revivió Pinochet"- ha creado una ola de rechazo en el país austral, incluso hasta de miembros de la centro izquierda.



En efecto, en una rápida reacción al abrumador triunfo del 'no' a un nuevo texto constitucional en Chile, el eco aún continúa. “El presidente Petro, de Colombia, ofende a inmensa mayoría de los chilenos al criticar nuestra decisión soberana de rechazar (con 62 %) el proyecto de nueva Constitución Política. Respete a Chile”, dijo, por ejemplo, el exministro de Relaciones Exteriores de ese país, Roberto Ampuero.



"Hay que ser ignorante y mal intencionado para decir esta insensatez. Votaron 13 millones de chilenos y el rechazo obtuvo el 62 %. Es una ofensa a nuestra patria y cultura cívica señor @petrogustavo. Siendo Presidente de Colombia, de seguro no interpreta a sus conciudadanos", dijo Mariana Aylwin quien fue ministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos y es una reconocida figura del centro izquierda de ese país.



A este trino se suma el de Cecilia López, la ministra de Agricultura, quien escribió lo siguiente: "#SoSSupia Alerta ministros gabinete @petrogustavo: @Ivan_Velasquez_, @alfonsoprada; @susanamuhamad; @CarolinaCorcho informan que se desbordó el río Cauca en Supía".



El mensaje tuvo dos consecuencias. En primer lugar, la respuesta de varios de sus colegas de gabinete quienes le dijeron que ya estaban tomado las medidas para hacerles frente a las fuertes lluvias en el municipio de Supía ubicado en el departamento de Caldas, que en un primer balance dejaba dos personas muertas y 3.000 familias afectadas; y en segundo lugar los interrogantes de varios usuarios: ¿Los ministros del gabinete se van a comunicar ahora por esta vía? ¿No tienen un canal de comunicación interno para hacerlo?



El tercer caso que aún gravita en el ambiente es del senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado y uno de los legisladores que tiene sobre sus hombros el avance de la reforma tributaria.



Bolívar compartió un comunicado de las conversaciones que tuvieron entre la policía y la primera línea, hace un par de día: “Estamos construyendo la “Paz Total” dentro del marco de la “Seguridad Humana” que promueve nuestro Presidente Gustavo Petro” afirmó en su cuenta oficial.



En las redes hubo debate. De hecho, algunos usaron la palabra “rendición” por parte de la policía.



"El comunicado que comparte G Bolívar sobre reunión Primera Línea/Policía parece ser una rendición, todas las cargas son para la policía. Quisiera preguntar al Director de la Policía si exigió algo o si solamente se sometió, preguntó el abogado y columnista Jaime Arizabaleta, @jarizabaletaf.



Ante esto, el senador de la República reaccionó con el siguiente trino: “Sr. lameculos, aprende a leer. Son las demandas de los jóvenes. El General quedó de socializarlas con el mindefensa y el pte Petro para empezar un diálogo. El general solo hizo un compromiso: no matar más jóvenes ni sacarles los ojos como sí lo hizo el pte que apoyaste con pasión”



Y el cuarto trino fue el de la congresista Clara López quien protestó a través de su cuenta de Twitter por no haber sido invitada a la reunión que sostuvieron este lunes los ponentes del proyecto de reforma tributaria en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro.



"El Presidente @petrogustavo se reunió hoy con ponentes reforma tributaria. No fui invitada. El secretario envió un mensaje de un celular no registrado. Si no puedo asistir a las reuniones no me puedo hacer responsable de tan crucial iniciativa como coordinadora de ponentes. @PactoCol", escribió ella para explicar su notable ausencia en tan trascendental reunión.



Los ponentes de la reforma se reunieron con Petro para discutir algunos puntos sobre la iniciativa que se presentó el pasado mes al Congreso. Entre estos se tocó temas como la distribución del recaudo, sobre tasas al sector financiero y censuras para los evasores de impuestos.



Cuatro trinos que muestran, al menos, una singular forma de comunicación por parte del presidente y de destacados miembros del Pacto Histórico.





POLÍTICA