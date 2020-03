Cuatro gobernadores quieren replicar el simulacro de Bogotá

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), anunció que hay cuatro gobernadores que están dispuestos replicar este fin de semana el simulacro de aislamiento que hará en Bogotá la alcaldesa Claudia López

También dijo que los gobernadores tomaron la decisión de coordinar todas sus acciones de lucha para evitar la expansión del coronavirus, con base en lo planteado por el Gobierno Nacional a la luz del decreto 418 emitido este miércoles.



¿Terminan los gobernadores aceptando lo planteado en el decreto 418 de la Presidencia que dice que ustedes deben coordinar con el Ejecutivo los toque de queda?.

Sí, nosotros lo que queremos hacer en estos momentos es tener mucha grandeza y patriotismo. Confiamos en el Presidente, en su liderazgo y en que sepa conducir al país por el mejor camino. Acatamos la decisión, acatamos el decreto 418, en el que se establece que todas las acciones deben ser coordinadas con la Presidencia. Nosotros ya habíamos tomado medidas, pero vamos a cumplir, vamos estar coordinados. Creo que la mejor manera para hacerle frente a esta situación.



¿Eso quiere decir que a ustedes les interesa mantener los toques de queda pero coordinados con el gobierno?

Sí, nosotros en el Meta llevamos tres días con el toque de queda, que lo decretamos desde la gobernación y lo replicaron los 29 alcaldes del departamento. Anoche después de la expedición del 418 les enviamos a la Presidencia los decretos que hemos emitido, para tener su aprobación y sus observaciones, pero queremos mantener el toque de queda porque acá ha funcionado. Aquí tenemos un solo caso de coronavirus reportado hace unos días y no se han incrementado los casos. Creemos que la medida es buena pero necesitamos que sea autorizada por el Gobierno Nacional.



¿Es partidario de un toque de queda nacional?

Pues dependiendo de la evolución de esta situación se tendrían que tomar medidas extremas como esa, yo ahora no sabría si es muy anticipado o no, pero lo que sí sé es que el aislamiento social es la mejor manera para contener esa enfermedad y por eso nosotros este fin de semana, viernes, sábado y domingo esperamos poder replicar el simulacro que está alistando Bogotá.



¿Replicar lo de Claudia López en el Meta?

Sí, por una circunstancia, porque un fin de semana de puente ingresan 80.000 vehículos al Meta, unas 240.000 personas que podrían ingresar sin ningún tipo de control y eso desborda todas nuestras capacidades. Así que a excepción del lunes festivo queremos tener ese simulacro obligatorio en el departamento del Meta, pero previa autorización del Gobierno Nacional.



¿Eso significa que le pedirá permiso al Gobierno Nacional para hacer ese simulacro en el Meta?

Sí, voy a pedir su autorización al Presidente justificado en que los números nos dicen la cifra de vehículos y personas que ingresan al Meta y necesitamos contenerlas.. Bogotá ha incrementado drásticamente sus casos y aquí sólo tenemos uno. Yo agradezco y valoro mucho que quieran venir al Meta, pero será en otra oportunidad pues ahora son momentos de mucha responsabilidad e inteligencia.



¿Eso contempla cerrar la vía el llano?

Con algunas excepciones, porque no estamos pensando en cerrar nuestras carreteras para los asuntos de carga, abastecimiento y algunos transportes especiales. El simulacro va a tener unas excepciones que van a quedar contemplados en el decreto si nos lo autoriza el Gobierno Nacional. Lo que queremos es que la gente se quede en sus casas.



¿Usted preside la Federación Nacional Departamentos, hay algunos otros gobernadores interesados en el simulacro de aislamiento durante este fin de semana?

Si, lo han manifestado Boyacá, Cundinamarca y Santander. Son los tres gobernadores que lo han manifestado y creo que también el del Huila.

¿La decisión de los toques de queda es unánime con relación a lo que plantea el decreto 418?

Sí. Ayer se generó algún nivel de confusión y porque no decirlo algún tipo de molestia pero es algo normal en una situación inédita que nos está pasando, que nunca habíamos tenido que vivir, pero esas molestias fueron superadas en horas de la noche, porque lo que si ya hemos decidido es rodear al presidente y acompañarlo. Éstos son momentos de unidad nacional, no podemos ponernos a generar ahora confrontaciones, porque lo que menos quieren los ciudadanos es vernos en discusiones y protagonismos, por ahora acatar la decisión del presidente, acompañarlo y rodearlo