El abecé de la nueva fase de aislamiento en Colombia

Colombia entró en cuarentena desde el 24 de marzo y en estos tres meses el propósito ha sido contener el virus, pero la inminente reactivación económica ha dejado cambios significativos en la curva de contagio, pues al haber más personas en la calle, la probabilidad de contagio aumenta.

Las medidas que el Gobierno ha adoptado en el país son casi iguales a las que ha tomado el resto del mundo. El propósito sigue siendo el mismo: frenar la velocidad de contagio, y para lograrlo se requiere del esfuerzo colectivo. Por eso, el Gobierno Nacional decidió prolongar la cuarentena hasta el 15 de julio.



Duque aseguró que la apertura del país se continuará haciendo de manera gradual y reiteró que está en manos de las autoridades locales la autogestión para evitar la propagación de la pandemia o para reactivar los sectores que están permitidos.



“Lo hacemos así teniendo en cuenta también que algunas ciudades que han tenido crecimiento de los casos de manera muy acelerada han tomado medidas para que esa gradualidad sea más lenta y con más precauciones”.



(Lea también: Farc expulsa a dos de sus históricos: Fabián Ramírez y Andrés París)



En este sentido, gobernadores y alcaldes, en el cumplimiento de sus competencias, podrán adoptar las medidas y órdenes que consideren necesarias, según lo requiera cada caso.



Los alcaldes de municipios que no presenten casos de coronavirus podrán solicitar al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio, así como el inicio de planes piloto.



Eso sí, el Gobierno Nacional ha sido categórico en que para reanudar cualquier actividad deberán cumplirse con los protocolos de bioseguridad que establecieron el Ministerio de Salud y Protección Social.



Si, dado el caso, un municipio obtiene la autorización del Ministerio del Interior y luego presenta casos de contagio, inmediatamente deberá volver a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y solamente se podrán permitir las actividades esenciales.

¿Cómo funcionará la nueva fase de aislamiento?

El Presidente anunció que no habrá cambios significativos en la cuarentena, sino que “las condiciones actuales del aislamiento, donde estamos recuperando vida productiva y donde se está avanzando en la apertura de comercio, se van a mantener” hasta esa fecha.



Es decir que, por ejemplo, la libre circulación de personas y de vehículos por el territorio nacional será limitada y únicamente se podrán desplazar las personas que estén en las 43 excepciones vigentes.

Lo que sí está permitido

Actividad física con protocolos

Se permite el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y las medidas y horarios que adopten los alcaldes locales.



La actividad física y de ejercicio al aire libre está permitida para personas que tengan entre 18 y 69 años, por un período máximo de dos horas diarias.



Los adultos mayores de 70 años pueden hacer actividad física al aire libre tres veces a la semana, media hora al día.



Los niños mayores de 6 años podrán salir tres veces a la semana, una hora al día, y los niños entre 2 y 5 años, tres veces a la semana, media hora al día.



(Le recomendamos: “Lucha contra el narcotráfico es integral”: dice el consejero Archila)

Peluquerías y museos

Continuarán los permisos para los servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas, siempre y cuando cumplan con todos los protocolos establecidos y estén plenamente acreditados o certificados para realizar sus funciones.



*Además, están permitidas todas las actividades laborales de los sectores que ya están activos. Aquí puede consultar las labores que sí están permitidas.

Lo que no está permitido

En total son seis las actividades que no estarán permitidas hasta el 15 de julio:

​

- Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.



- Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video.



(Recomendado: ¿Nueva ley abre la puerta para la expropiación en Colombia?)



- Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar.



- No puede haber actividades en “gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles”.



- No se permiten los cines, teatros ni la práctica deportiva o ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se lleven a cabo en conjunto.



- No estarán permitidos los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones.



Sin embargo, ya se hicieron los primeros pilotos en iglesias pequeñas y el Presidente anunció este martes que se podría hacer una reapertura gradual para permitir los cultos religiosos y los restaurantes.

El Presidente ha sido enfático en que, aunque se está haciendo una reapertura gradual, “no es momento para fiestas ni rumbas” y resaltó que se podrían tomar “medidas drásticas” para quienes incumplan con las órdenes establecidas.



“Hay cosas que no queremos que sigan sucediendo. Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas y pachangas, y donde tengamos que aplicar medidas drásticas, lo haremos, siempre en función de contener el crecimiento exponencial de esta pandemia”, enfatizó.



(Relacionado: Colombia establece protocolos de retorno terrestre desde Ecuador)



Además, el Presidente señaló que, “claramente, quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad lo que están es poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos. Por ello, el llamado a la cultura ciudadana es muy importante”.

¿Qué reflejan las cifras?

Tanto el Ministerio de Salud como el Gobierno Nacional han reiterado que el comportamiento de la ciudadanía es clave para frenar la propagación del virus y afirman que es importante cuidar a las personas mayores, pues son más vulnerables al contagio y a los efectos del virus.



En el país, el 73,2 % de los muertos son personas mayores de 60 años; las personas entre 60 y 79 años concentran el mayor número de muertos, mientras que los niños y jóvenes entre los 0 y los 29 años representan el 1,8 de muertes.



(Relacionado: Gobierno evalúa medidas drásticas para que haya disciplina social)

Por otro lado, el número de personas recuperadas por mes ha aumentado significativamente. Mientras que en marzo, el mes en el que se registró el primer caso, se recuperaron 207 personas; entre abril y mayo se recuperaron 6.284 personas y entre mayo y junio se registraron 11.510 casos.

Por ahora, las cifras para el país son buenas, en comparación a otros países del mundo y de América Latina. En el número de contagiados por millón, Colombia se sitúa por debajo de los países más críticos en Europa y Norteamérica (Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania) y también en América Latina (Chile, Perú, Panamá, Brasil, México).

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET