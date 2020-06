¿Mayores de 70 años deberán seguir en aislamiento?

Esgrimiendo argumentos de fondo y de forma, la Casa de Nariño respondió a una tutela que en contra del Gobierno Nacional interpuso un grupo de reconocidos ciudadanos, mayores de 70 años, reclamando por la cuarentena a la que están sometidos.



(Le puede interesar: ‘El Centro Democrático no va a continuar en el poder’: Sergio Fajardo)

El Ejecutivo, en una comunicación de 45 páginas dirigida a la juez que está estudiando la tutela, le pide que la declare improcedente “por falta de legitimación en la causa por activa” y que se niegue “el amparo solicitado por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales” a la igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad.



Agrega que la medida de aislamiento “es razonable y está encaminada a proteger la salud en conexidad con la vida de las personas mayores de 70 años y la comunidad, y en ese sentido se justifica la limitación al derecho a la libertad de locomoción”.



En la tutela, suscrita entre otros por el exvicepresidente Humberto de la Calle y los exministros Álvaro Leyva y Rudolf Hommes, argumentan que las “medidas administrativas adoptadas por el Gobierno Nacional son violatorias de nuestro derecho a la igualdad porque, sin justificación legítima, limitan nuestro derecho a la libertad de locomoción en forma mucho más severa frente a las regulaciones establecidas para los otros adultos, pero menores de 70 años”.

(Le recomendamos: Se agita el sonajero de candidatos por la Procuraduría)

Dicen que, al restringir su derecho a la libertad de locomoción en forma mucho más severa que al resto de la ciudadanía, el Estado está actuando en forma discriminatoria pues usa un “paternalismo inaceptable frente a los adultos mayores, que no emplea con el conjunto de la población, por lo cual el objetivo perseguido es inconstitucional”.



Por eso, en la respuesta a la tutela, la Secretaría Jurídica de la Presidencia se centra en formular estudios científicos y cifras de lo que han sido los muertos y los afectados en el país por el covid para demostrar que las personas que pasan de los 70 años son las principales víctimas del covid-19.



“Precisamente, el Gobierno Nacional, consciente de que las medidas de aislamiento traen consigo, una interferencia al derecho a la libertad de locomoción de las personas, incluyendo a los mayores de 70 años, consagró, en garantía del aludido derecho y de otros conexos, diversas excepciones que persiguen justamente garantizar su núcleo esencial respecto de todos los ciudadanos, y especialmente de los adultos mayores de 70 años”, dice.

A las personas mayores de 70 años les aplica la medida de aislamiento preventivo obligatorio con ocasión del nuevo coronavirus covid-19 en los mismos términos que lo hace para todos los ciudadanos FACEBOOK

TWITTER

El Gobierno recuerda en su respuesta que se dejó en claro que las personas de esta población podían salir para el abastecimiento de medicamentos y bienes de consumo y de primera necesidad, para el uso de servicios financieros, el acceso a los servicios de salud y los casos de fuerza mayor.



Además, se permitió la circulación para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana, una hora al día.



“Así las cosas, puede afirmarse que a las personas mayores de 70 años les aplica la medida de aislamiento preventivo obligatorio con ocasión del nuevo coronavirus covid-19 en los mismos términos que lo hace para todos los ciudadanos, salvo que para ese grupo poblacional se extiende 2 meses más hasta el 31 de agosto de 2020”, señala la respuesta oficial.

(Lea también: Radican queja disciplinaria contra el Presidente y cuatro ministros)

Pero también señala que los adultos mayores de 70 años, como el resto de la población, están el deber de dar cumplimiento a las medidas transitorias de confinamiento promovidas por el Estado, con las diferencias mínimas impuestas a cada sector por razón de sus condiciones especiales, en beneficio y apoyo del interés colectivo.



El Ejecutivo destaca, además, que la medida de aislamiento especial para personas mayores de 70 años no solo busca salvaguardar la salud y la vida de ese grupo y en general de toda la población, sino proteger el sistema sanitario.



Finalmente destaca que los tutelantes no cuentan con legitimación en la causa para interponer la acción de tutela, “porque si bien se allegó copia simple de la portada de las cédulas de ciudadanía de los accionantes, no obra en el expediente constancia del respaldo del documento de identidad, lo que impide constatar la edad de los mismos y su condición de adultos mayores de 70 años”.



POLÍTICA