Cuarentena nacional obligatoria se extiende hasta el 25 de mayo: Duque

Este martes, el jefe de Estado anunció que el aislamiento preventivo obligatorio se extiende hasta el próximo 25 de mayo, "por el bien de los colombianos".

El Presidente aseguró que habrá nuevos sectores que podrán a operar. "Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía y ahí vamos a tener sectores industriales, vamos a tener las ventas al por mayor de automotores, vamos a tener la venta al por mayor de muebles, vamos a tener la venta al por mayor de otros artículos que son importantes en nuestra sociedad y vamos a empezar a dar pasos también de activación de comercios que también tengan niveles de como son las librerías, las lavanderías".



Estos sectores deben cumplir con los protocolos de bioseguridad. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, advirtió que son los sectores de: muebles, vehículos y maquinaria de equipos. Y algunos sectores de comercio al por mayor: prendas, enseres y vehículos, "no aplica a ventas del consumidor final". Las librerías, papelerías, algunos productos de mascotas, lavandería a domicilio y vehículos, que son de ventas al detal pueden operar. "Los alcaldes tienen la llave de la gradualidad " y ellos determinan si cumplen los protocolos para seguir abriendo estos sectores.



Según la vicepresidenta, serían "casi 15 millones de colombianos que estarían recuperando su actividad productiva".

Estos son los sectores que podrán operar desde el 11 de mayo durante la #CuarentenaExtendida que va hasta el 25 de mayo ⬇️ según @MincomercioCo pic.twitter.com/kWrCUQrp9M — Luisa Mercado (@LuisaMercadoD) May 6, 2020

El Jefe de Estado también anunció que "los niños, a partir del 11 de mayo, entre los 6 y los 17 años, van a poder estar tres veces a la semana media hora al día en las calles".



Los niños entre los 6 a 14 años deberán estar acompañados por adultos. Los cuidadores no pueden estar "dentro del grupo poblacional de mayor riesgo como mayores de 70 años o personas que tengan pre existencias".



Además, dijo que los alcaldes podrán seguir regulando la hora en la que se hace el deporte.



Respecto a los municipios que no tienen registros de covid-19, "pueden ir abriendo los sectores, pero con unas restricciones claras: no aglomeraciones, no bares (...) para que vayan reactivando su vida productiva". En estos municipios no se va a permitir que lleguen personas que no residen allí.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseveró que respecto a la curva se ha visto el efecto de la cuarentena, pues hay una tendencia "hacia la reducción del número de camas de UCI que se están usando cada día.".



Adicionalmente, el jefe de Estado señaló que los "sectores que todavía no van empezar a recuperar su vida productiva esos sectores tienen que tener un mensaje de certidumbre y de esperanza".



La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró que esta medida la toman pues "la curva es mejor que en otros país", pero que "si manteníamos el país en aislamiento podría aumentar ocho puntos la pobreza".



El mandatario señaló que el modelo que "el país ha avanzado en tres componentes: preparación, una fase de contención y una etapa de mitigicación, que se empieza a activar en la medida que vamos viendo circulación del virus en el país".



Agregó que se han tomado medidas para "quitarle velocidad de propagación exponencial al virus, salvar vidas y garantizar que no colapsara el sistema de salud".

Duque aseveró que han tomado medidas de salud y de asuntos económicos y añadió que "esas mitigaciones se mantienen ahora, en el mes de mayo".



"Yo sé que muchos de ustedes tienen angustias y temores (...) y cómo va a hacer el país para recuperarse de situaciones como esta (...) por eso, aún en el aislamiento preventivo obligatorio nosotros fuimos muy claros en que íbamos a mantener sectores operando", aseguró.

