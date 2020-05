Vamos a pagar 50 % de prima de junio para trabajadores formales: Duque

Este miércoles, en su programa 'Prevención y Acción', el presidente Iván Duque anunció algunas de las medidas más recientes que adoptó el Gobierno Nacional para enfrentar la propagación de la covid-19 en Colombia.



Junto a algunos miembros de su gabinete, el Jefe de Estado dio los detalles de medidas que regirán durante lo que se ha definido como la 'nueva etapa' del aislamiento inteligente, que irá desde el 01 hasta el 30 de junio.



Uno de los principales anuncios de este miércoles es que, de acuerdo con Duque, el Gobierno Nacional va a "pagar el 50 por ciento de la prima de junio para los trabajadores formales que están en el rango de un salario mínimo". Esto, aseguró, cubre a cuatro millones de trabajadores.



El Jefe de Estado explicó que las empresas que hayan visto reducidos sus ingresos en un 20 por ciento y tengan a sus trabajadores formalizados en el sistema de seguridad social, podrán llegar a un acuerdo amistoso con los empleados para pagar el 50 % restante en dos o tres cuotas.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunció nuevos cambios en relación al desarrollo de actividades al aire libre a partir del 01 de junio:



- Los niños y niñas de 2 a 5 años podrán hacer actividades al aire libre por 30 minutos al día tres veces a la semana. Deben ir acompañados por uno de sus padres o un cuidador.



- Los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años podrán hacer actividades al aire libre una hora al día tres veces a la semana.



- Los adultos entre los 18 y 69 años podrán salir a hacer actividades al aire libre dos horas al día. Antes solo estaba permitido durante 1 hora.



- Adultos mayores de 70 años y personas con comorbilidades podrán hacer actividad al aire libre tres veces a la semana durante 30 minutos cada día.

Al inicio del programa, Duque recordó que la emergencia sanitaria se extendió hasta el 31 de agosto (en principio, iba hasta el 30 de mayo). Sin embargo, enfatizó en que no debe confundirse con el aislamiento pues no son lo mismo.



El primer mandatario explicó que la emergencia sanitaria significa que el país está en alerta y en coordinación institucional para tomar medidas que permitan contrarrestar el impacto del covid-19 en el país.



En la transmisión de este miércoles, Duque dijo que el principio durante la nueva etapa del aislamiento será: "recuperar más vida productiva, pero no revivir la vida social".



El Jefe de Estado mencionó, además, otras de las pautas que ya habían sido anunciadas para esta nueva etapa: mayores de 70 años y personas con preexistencias deben seguir en sus casas, los colegios y universidades continúan en clases virtuales, no habrá vuelos nacionales ni internacionales y el transporte masivo seguirá operando al 35 % de capacidad.

