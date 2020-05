Las nuevas medidas del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia

El presidente Iván Duque anunció este martes tres medidas básicas en lo que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus.

Dijo que la cuarentena se extenderá hasta el 31 de mayo, que la emergencia sanitaria irá hasta el 31 de agosto y que a partir del primero de junio habrá una nueva fase del aislamiento inteligente, pero esta vez con un enfoque de gradualidad, entendiendo las condiciones particulares de cada territorio.

Pero al tiempo reveló nuevas medidas encaminadas a abrir más sectores a la vida productiva del país. La decisión de prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto es una determinación que busca continuar con las medidas para mantener a raya la evolución del coronavirus.



Esta declaratoria fue hecha el 12 de marzo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consagró como pandemia la expansión del covid-19. Y en ese contexto, la emergencia sanitaria es un marco que le permite al presidente Iván Duque tomar medidas más rápidas para enfrentar el coronavirus.



Bajo esta premisa se pudo limitar la concentración de personas, la cancelación de eventos públicos, el cierre de fronteras, la restricción de vuelos e incluso sanciones a quienes infrinjan las normas encaminadas a proteger el bienestar colectivo.

De igual forma, la medida permite apropiar recursos, movilizar partidas y realizar ajustes para favorecer medidas de corte sanitario.



La emergencia sanitaria tiene como fundamento el artículo 49 de la Constitución Nacional, las leyes 1751 de 2015 y el decreto ley 4107 del 2011. En su momento fue expedida hasta el 30 de mayo del 2020, por lo que prolonga por tres meses más.

Más cuarentena

Sobre el aislamiento preventivo obligatorio, Duque recordó que inicialmente esa medida concluiría el próximo 25, pero aclaró que con la extensión “vamos a ganarnos una semana, que es muy importante porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos”.



El jefe de Estado igualmente destacó que a partir del 1 de junio y hasta el 30 de ese mes los colombianos comenzaremos una nueva etapa de este aislamiento preventivo, que requiere más inteligencia colectiva y más disciplina por parte de nosotros. Eso sí, aclaró que tiene además una condición y es que se busca avanzar con regionalización y con gradualidad y de la mano con los alcaldes y gobernadores.



“Por supuesto, reconociendo las particularidades puntuales que tienen los departamentos y que tienen también ciudades”, destacó el mandatario.



Sobre cuál es la pauta entre el primero y el 30 de junio, Duque dijo que es “seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva”.



Y en este punto explicó que será en temas como el comercio, donde se pueda ir recuperando vida productiva, con controles de aforos y con protocolos. Y resaltó que esa gradualidad será manejada por los respectivos alcaldes, todo con la idea de recuperar vida productiva, protegiendo la salud y la vida.

Esto significa que se podrán abrir centros comerciales con control de aforo máximo del 30 por ciento y distanciamiento físico. Lo mismo se podrá hacer con el comercio al por menor. Además, está contemplado para museos y bibliotecas públicas.



Igualmente se podrán beneficiar los servicios de peluquería y estética con máximo del 30 de la ocupación de sus locales y operando bajo la cita previa.



Duque igualmente habló de la posibilidad de que reactiven su traba los profesionales de la salud que presten servicios no relacionados con el covid y del servicio doméstico, respetando los protocolos de bioseguridad.



Sobre los restaurantes, reiteró que podrán continuar con los domicilios o recogiendo los pedidos en los lugares donde tienen los locales “pero ir avanzando en los pasos subsisguientes”.



Precisó que las limitaciones en temas de transporte público se mantienen, es decir, que ningún sistema de transporte masivo podrá operar con más del 35 por ciento de su capacidad, esto para no tener focos de aglomeraciones.



Igualmente, el mandatario se refirió a lo que tiene que ver con colegios y universidades. Anunció que seguirán estudiando de manera remota durante los meses de junio y julio.

Sobre los funcionarios públicos, el jefe de Estado anunció que la idea es que el 80 por ciento de las entidades deben procurar que sus trabajadores permanezca en sus casas haciendo trabajo virtual.



Duque precisó que la idea es que se haga todo el teletrabajo posible. Que se priorice el trabajo desde casa.



El mandatario, si bien reiteró que los mayores de 70 años permanezcan en aislamiento hasta el 30 de junio, dijo que el Ministerio de Salud está elaborando unas pautas para que durante ese mes “empecemos a permitirles a las personas mayores de 70 años poder tener algo de espacio exterior, con todas las precauciones, con todas las limitaciones y con todo el apoyo de las autoridades locales”.



Duque también destacó que la recomendación de los expertos es que en junio se puede liberar más espacio exterior para los menores de cinco años con todas las restricciones y todos los protocolos. Hoy no pueden salir.



El Presidente insistió en que siguen las fronteras cerradas, que no se habilitará el transporte intermunicipal en junio, ni el transporte aéreo local o internacional pero dijo que se seguirá avanzando en esos protocolos para las fases subsiguientes.



“Entre el primero y el 30 de junio tiene que llevarnos a una conciencia, ir recuperando vida productiva más no todavía vida social. Por eso la idea es trabajar bajo estas pautas que de nuevo digo, se gradualizarán por las autoridades locales, pensando en las condiciones de sus propias jurisdicciones”, dijo Duque quien reiteró su llamado a que las personas traten de salir lo menos posible.

