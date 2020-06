Condiciones actuales de aislamiento se mantienen hasta 15 de julio

Este martes, en una nueva emisión del programa 'Prevención y Acción', el presidente Iván Duque anunció que las condiciones actuales del aislamiento preventivo obligatorio se extenderán hasta el 15 de julio.



El Jefe de Estado aclaró que se mantendrá el proceso de reactivación económica en el país, el cual consiste en recuperar vida productiva y avanzar en la apertura gradual del comercio.



"Lo hacemos pensando en esa gradualidad que se está dando en las regiones y considerando también que dentro de esa gradualidad van entrando espacios de comercio", comentó Duque.



Y agregó: "Lo hacemos así teniendo en cuenta que algunas ciudades que han tenido crecimiento de los casos de manera muy acelerada han tomado medidas para que esa gradualidad sea más lenta y con más precauciones".



Sin embargo, en la emisión de este martes, el presidente advirtió que, pese a que se mantienen las condiciones, el Gobierno no dejará de tomar "medidas drásticas". Lo dijo luego de informar que solo el fin de semana pasado se impusieron 11.879 comparendos por violación de las distintas normas de la cuarentena.



"Hubo 2.280 intervenciones para que no se presentaran en nuestro país fiestas clandestinas, 1.793 comparendos por fiestas organizadas al interior de residencias y otros 296 comparendos en tiendas que estaban expendiendo licor para el consumo en sitio", agregó.



Por eso, Duque hizo énfasis en que "cada uno de nosotros tiene que guiar el comportamiento con un gran sentido de responsabilidad".



El primer mandatario explicó que continuarán los pilotos únicamente en municipios donde no hay casos confirmados de covid-19 para reactivar algunos restaurantes y sitios de culto religioso. Duque también anunció que en esos entes territoriales habrá pilotos para establecimientos de entretenimiento.



"Tomamos la determinación que en municipios con baja afectación de covid-19 daremos espacio a que los alcaldes soliciten pilotos para ver cómo funciona el distanciamiento social”, señaló.

¿Qué medidas se mantienen?

Cabe recordar que, en principio, el aislamiento preventivo obligatorio concluía el próximo 30 de junio, luego de avanzar durante todo el mes en una etapa que busca mitigar la propagación del virus al tiempo que se reactiva el sector económico.



Duque hizo énfasis este martes en que "Colombia necesita seguir manteniendo la protección de la vida y la salud y al mismo tiempo hacer una recuperación de la vida productiva".



Por eso, estas son la medidas y restricciones que se mantienen hasta el 15 de julio:



- En principio, se mantiene la limitación total de libre circulación de personas y vehículo, salvo en 43 excepciones establecidas en el decreto 749 de 2020. Entre las novedades de ese decreto se encuentran la reactivación de comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. También actividades profesionales, técnicas y de servicios en general y servicios de peluquería, museos, biblioteca y parqueaderos públicos para vehículos.



Cabe recordar que los gobernadores y los alcaldes son los encargados de reglamentar la gradualidad y de determinar la reapertura o el cierre de sectores autorizados, de acuerdo con el avance de la pandemia en su respectivo ente territorial.

- El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales, y con sujeción a los protocolos de bioseguridad.



El Gobierno estableció semanas atrás que el desarrollo de actividad física al aire libre se autoriza:



- Niños y niñas de 2 y 5 años: tres veces a la semana, media hora al día.



- Niños y niñas mayores de 6 años: tres veces a la semana, una hora al día.



- Personas de 18 a 69 años: máximo dos horas diarias.



- Personas mayores de 70 años: por tres veces a la semana, una hora al día.

Actividades que siguen restringidas

- Cualquier evento de carácter público o privado que implique aglomeración de personas.



- Establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video.



- Los restaurantes permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar.

- Gimnasios, piscinas, spa, saunas, turcos, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.



- Cines y teatros.



- Cualquier práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, así como deportes de contacto o que se practiquen en conjunto.



- Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones.

ELTIEMPO.COM