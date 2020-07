Por qué Minsalud descarta el regreso de la cuarentena total en Bogotá

El presidente Iván Duque dedicó este miércoles un espacio del programa diario 'Prevención y Acción' para hablar sobre la estrategia de cuarentena estricta por localidades que se está adelantando en Bogotá para contener la propagación de la covid-19.



"Después de la reunión técnica del grupo de expertos con el equipo de la Secretaría de Salud de Bogotá, se está viendo efectividad, por lo menos en tasas de reproducción del virus. Nosotros hemos respaldado la intervención porque consideramos que se puede hacer esa focalización", afirmó Duque.



Sobre esa medida, cabe recordar, la alcaldesa de la capital, Claudia López, anunció este martes un ajuste en las fechas del cronograma de cuarentenas estrictas. “Vamos a acelerar el cronograma”, afirmó.



A esa reunión técnica también asistieron gremios de los médicos, que han insistido en una cuarentena de toda la ciudad con el argumento de que se van a copar las camas de cuidados intensivos y que falta personal de la salud especializado.

Sin embargo, en la emisión del programa 'Prevención y Acción' de este miércoles, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, descartó, por ahora, este tipo de cuarentena en la capital. Explicó que "las velocidades a las cuales se está transmitiendo el virus son muy diferentes en Kennedy, Ciudad Bolívar, La Candelaria frente a localidades como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo e incluso Usme".



Por esa razón, dijo el ministro, "en Bogotá, como en casi todas las ciudades del país, hemos abordado la estrategia de intervención focalizada".



"Una cuarentena general sería una medida absolutamente extrema a la que no queremos llegar porque genera efectos negativos muy importantes de salud sobre la población y también un desgaste sobre las actividades sociales, culturales y económicas", dijo Ruíz, al tiempo que explicó que, con la alcaldía de Bogotá, se irá haciendo seguimiento cada ocho días al desempeño de la medida focalizada.

El ministro de Salud, Fernand Ruíz, también se refirió a la prueba confirmatoria de covid-19, la cual, confirmó, ya no se hará en el país. Sin embargo, aclaró que se seguirán haciendo pruebas diagnósticas.



"La evidencia científica muestra que, con la prueba diagnóstica, se hace evidente que tenemos la enfermedad y que, en curso clínico con el respectivo seguimiento médico, puede darnos el punto en el que la persona ya no está contagiada y puede reintegrarse a la sociedad", expresó.



Y recordó que es clave cumplir con el aislamiento una vez la persona sea declarada positiva, así como el uso de tapabocas.



Por otro lado, en el programa de este miércoles, el presidente Iván Duque fue enfático en señalara que "el sistema de salud (del país) no ha colapsado", sino que "viene en un proceso de expansión". Explicó que "hace 4 meses teníamos alrededor de 5.400 UCI, hoy el país está por encima de 8.000".



Además, dijo, "siguen llegando ventiladores para fortalecer la capacidad de atención". Destacó que el país va a tener cerca de 1.000 ventiladores más en los próximos 8 días cerca de 1.000 ventiladores más y que se recibirá un contingente importante en agosto.



En Colombia, de acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de Salud, van 7.373 fallecidos por coronavirus y 218.428 casos confirmados (109.005 de ellos son casos activos). En cuanto a recuperados, este miércoles el país llegó a 101.613.

