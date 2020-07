El 57 % de los colombianos están cobijados con el aislamiento: Duque

Luego del anuncio de extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 31 de agosto, el presidente de la República, Iván Duque, explicó las reglas que aplicarán durante esta etapa.



Durante su espacio televisivo diario, 'Prevención y Acción', el mandatario nacional fue enfático en la necesidad de mantener y acatar los protocolos de bioseguridad.



Según explicó Duque, para la aplicación del decreto que reglamenta la nueva cuarentena es clave considerar el nivel de afectación por covid-19 en las diferentes regiones del país.



Para este miércoles, el 26 % de los municipios colombianos no registran ningún caso de covid-19. Otro 33.24% presenta una afectación baja por cuenta del coronavirus. En estas poblaciones, el Gobierno seguirá haciendo un acompañamiento para que se adelanten reaperturas durante esta nueva etapa de confinamiento.

"En este momento tenemos un 26% de los municipios de Colombia que hace más de 140 días no tiene ningún caso de covid-19; hay un 33.2% que corresponde a municipios de baja afectación, un 24% que equivalen a municipios de afectación moderada y un 16.6% con alta afectación" — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 29, 2020

De acuerdo con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, en estos municipios se podrán retomar actividades en hoteles, restaurantes con servicio a la mesa, gimnasios, entre otras, según las propuestas de los alcaldes a los ministerios de Salud y del Interior.



En cuanto a los municipios con moderada o alta afectación por covid-19, según explicó el ministro de Salud, Fernando Ruíz, las actividades que se realicen deben ser coordinadas con el Gobierno Nacional, así como las propuestas de planes piloto.

Este es el decreto de extensión del aislamiento

Tras la expedición del Decreto 1076, la cuarentena nacional quedó prorrogada hasta el próximo 30 de agosto. Aunque habrá medidas diferenciales según la afectación de cada región, en todos los casos se prohíben las aglomeraciones, los sitios de diversión y se ordena el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad en todo el país.



La norma establece que el aislamiento iniciará a “las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020" y recalca que "se limita la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas".



En el Decreto se establecieron 46 excepciones que se aplicarán en el término de la norma, entre las que se destacan la prestación de servicios de salud, la cadena de producción, almacenamiento y producción de productos farmacéuticos y alimentos; el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias; parqueaderos públicos para vehículos; proyección fílmica, conciertos y artes escénicas realizadas bajo la modalidad de autocines - autoeventos, sin que se genere aglomeraciones, la realización de las Pruebas Estado Saber, y el desplazamiento estrictamente necesario del personal de logística y de quienes las presentarán en los sitios que se designen, entre otros.



En la norma se establece que los alcaldes de los municipios no covid y los de baja afectación podrán pedir el levantamiento del aislamiento al Ministerio del Interior y para ello mediará un concepto del Ministerio de Salud, para adelantar la gradualidad de vida productiva.



Sin embargo, se prohíben eventos que impliquen aglomeraciones, el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas, tales como casinos, bingos y terminales de juego de video.



Se mantiene la prohibición del transporte aéreo doméstico durante la vigencia del Decreto. No obstante, se determina que “en los municipios sin afectación o con baja afectación del coronavirus covid-19 se autoriza el transporte doméstico de personas por vía aérea".



Para el caso de los municipios de moderada y alta afectación, se mantienen las prohibiciones de eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas: los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juego de video; los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar.



También seguirán restringidas las actividades de piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles; cines y teatros.



En cuanto a la práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto, y servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, también se mantiene la prohibición, salvo que haya autorización por parte del Ministerio del Interior.

