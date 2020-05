¿Qué se sabe de la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio?

A pesar de los insistentes rumores que hablan del alargamiento, este lunes, la Presidencia de Colombia salió a aclarar las versiones que han surgido respecto a la extensión del aislamiento preventivo obligatorio, que culmina el 25 de mayo, según el Decreto 636 del 6 de mayo.

A través de redes sociales, el Gobierno anunció que "el presidente Iván Duque no ha hecho ningún anuncio oficial sobre una posible ampliación del aislamiento preventivo obligatorio. Cualquier decisión será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de información del Gobierno Nacional".



Esto debido a que cadenas de WhatsApp y algunas fotos de medios comunicación señalaban que la cuarentena se prolongó hasta el próximo 7 de junio.



Además, el mensaje falso señala que las clases presenciales no se realizarán hasta el 30 de julio, así como el aislamiento obligatorio para los mayores de 70 años.



Lo que es cierto hasta el momento es que los mayores de 70 años deben estar en cuarentena hasta el próximo 30 de mayo.



El mensaje falso también dice que las peluquerías y otros sectores de salud podrán abrir desde el 25 de mayo, lo cual aún no ha sido establecido por el Gobierno Nacional.

La actividad física está permitida. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En cuanto a los vuelos, el mensaje falso dice que no habrá apertura de transporte aéreo ni terrestre. El Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que la apertura del transporte aéreo no se realizará hasta el 30 de mayo.



Por otro lado, el Ministerio de Transporte advirtió que durante la cuarentena, quienes estén en alguna de las 46 excepciones del Decreto 636, pueden hacer viajes intermunicipales. Esta semana, el Gobierno anunciará qué va a ocurrir respecto al aislamiento preventivo obligatorio.

