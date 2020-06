Las restricciones que implica el aislamiento hasta el 15 de julio

El presidente Iván Duque anunció este martes que Colombia ampliará el aislamiento preventivo obligatorio hasta el miércoles 15 de julio.

En su programa Prevención y acción informó que “las condiciones actuales del aislamiento, donde estamos recuperando vida productiva y donde se está avanzando en la apertura de comercio, se van a mantener” hasta esa fecha.



(Lea también: Condiciones actuales de aislamiento se mantienen hasta 15 de julio)



Es decir que, por ejemplo, la libre circulación de personas y de vehículos por el territorio nacional será limitada y únicamente se podrán desplazar las personas que estén en las 43 excepciones vigentes.



Duque aseguró que la apertura del país se continuará haciendo de manera gradual y volvió a dejar en manos de las autoridades locales la autogestión para evitar la propagación de la pandemia en simultánea con una mayor liberalidad.



“Lo hacemos así teniendo en cuenta también que algunas ciudades que han tenido crecimiento de los casos de manera muy acelerada han tomado medidas para que esa gradualidad sea más lenta y con más precauciones”.



(Le puede interesar: Colombia establece protocolos de retorno terrestre desde Ecuador)



En la emisión de este martes, Duque advirtió que, pese a que se mantienen las condiciones, el Gobierno no dejará de tomar “medidas drásticas” y señaló que continuarán los pilotos en municipios donde no hay casos de covid-19, de cara a reactivar algunos sectores como son los restaurantes y los sitios de culto religioso.



En este sentido, gobernadores y alcaldes, en el cumplimiento de sus competencias, podrán adoptar las medidas y órdenes que consideren necesarias, según lo requiera cada caso.



(Le recomendamos: OEA alerta por aumento de violencia de género en zonas vulnerables)



Los alcaldes de municipios que no presenten casos de coronavirus podrán solicitar al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio, así como el inicio de planes piloto.



Eso sí, el Gobierno Nacional ha sido categórico que para reanudar cualquier actividad deberán cumplirse con los protocolos de bioseguridad que establecieron el Ministerio de Salud y Protección Social.



Si, dado el caso, un municipio obtiene la autorización del Ministerio del Interior y luego presenta casos de contagio, inmediatamente deberá volver a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y solamente se podrán permitir las actividades esenciales.



Así mismo, continúan las estrictas medidas para las actividades que “en ningún caso” serán permitidas.



Entre estas, por mencionar varias de ellas, eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones que expidió el Ministerio de Salud y Protección Social.



(Lea también: Gobierno aprueba 122 mil millones para energía y agua potable)



Tampoco se permitirá, por ahora, que los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión —bares, discotecas de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video— abran sus puertas.



Con relación a los establecimientos y locales gastronómicos, permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas.



Tampoco se reanudarán actividades en gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas ni parques infantiles.



Por ahora, no estarán permitidos los cines y teatros, prácticas deportivas y ejercicios grupales en parques públicos o en áreas de recreación.



(Le recomendamos: Alerta por denuncias de falsos tramitadores de tierras)

'Mientras no haya vacuna, el único remedio es comportamental’

Andrés Casas, investigador de la Encuesta Mundial de Valores, proyecto que estudia las características de comportamiento de comunidades de 110 países, hace una lectura de los incumplimientos de la cuarentena en Colombia.





¿Cómo pueden entenderse las violaciones recientes del aislamiento?

​

El cómo nos comportamos los humanos depende de tres factores: respuestas automáticas frente a si interpretamos una situación como nueva o vieja, el comportamiento de otras personas que nos envía una señal de qué se espera de nosotros, y la manera en que las narrativas de los medios y la información que nos comparten personas importantes para nosotros (por ejemplo, a través de WhatsApp) moldean nuestras actitudes y disposiciones frente a ciertos temas.



Las fiestas clandestinas, los piques de carros, los sepelios masivos, así como las personas mayores que siguen saliendo sin cuidados a pesar del riesgo, responden a diferentes factores asociados a los sesgos propios de esos grupos. Por ejemplo, jóvenes más dispuestos al riesgo, adultos mayores que sienten que ya lo vivieron todo, o personas que actúan con base en los mensajes de su red de referencia (grupos de amigos o pares).



(También puede leer: Contraloría analiza posibles irregularidades en atención a coronavirus)



¿Cuál sería la estrategia más adecuada para aplicar en una sociedad como la colombiana?



Hay factores de nuestra cultura que han servido como ventajas comportamentales para enfrentar el covid-19 hasta el momento: por ejemplo, la gran importancia que tienen las familias y su cuidado, la alta adaptabilidad que tenemos a situaciones difíciles y la capacidad de respuesta colectiva cuando vemos que los demás cumplen.



Sin embargo, somos altamente sensibles al mal comportamiento de una minoría y tendemos a favorecer la gratificación inmediata. Así, unos pocos se saltan las normas de autocuidado y ceden ante el exceso de optimismo y la ilusión de inmunidad. Los datos muestran que la gran mayoría ha mostrado gran disciplina social. Esto nos lleva a pensar que la confianza en que los otros también lo hacen bien y en nuestras autoridades para liderarnos con claridad y transparencia son las claves para el éxito colectivo. Por ahora sabemos que mientras no haya vacuna, el único remedio es comportamental.



(Además: Alerta por denuncias de falsos tramitadores de tierras)



¿Habría que pensar en medidas particulares de aislamiento para cada ciudad?



Colombia, y en especial Bogotá, ha innovado a nivel mundial. Vemos cómo la microterritorialización del manejo del aislamiento logró que una localidad tan grande como Kennedy saliera victoriosa frente al aumento de muertes y contagios. Por las mediciones de la Encuesta Mundial de Valores sabemos que Colombia es un país en tránsito cultural, cuyos territorios son heterogéneos en materia cultural. Por eso, los gobiernos departamentales y locales pueden usar los datos de cultura y comportamiento para sumar a los análisis epidemiológicos para tener respuestas más realistas y adecuadas a cada contexto. Debemos ser conscientes de que este es un aprendizaje mundial en tiempo real.

¿Tiene alguna duda?

Puede hacerla en @LuisaMercadoD o @luisamercado1

POLÍTICA.

Twitter: @PoliticaET