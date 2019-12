A partir de ahora Colombia tiene un nuevo municipio

El presidente Iván Duque anunció este domingo que el nuevo municipio de Barrancominas, en el departamento del Guainía, hará parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que permitirá que la inversión sea enfocada al cubrimiento de las necesidades priorizadas por las comunidades.

Barrancominas, un territorio enclavado en las entrañas del departamento del Guanía, entra a los libros de geografía nacional convertido el municipio 1.204 de Colombia.



Esta población, ubicada a 400 kilómetros al oriente de Bogotá, tiene un área de 14.205 kilómetros cuadrados y 7.732 habitantes, de los cuales el 90 por ciento es población indígena, en su mayoría de las etnias piapoco y sikuani.

Durante la formalización de Barrancominas como municipio, el presidente Duque nombró a Norela Rodríguez como la alcaldesa de este territorio.



En la actualidad, de los territorios PDET hacen parte los 170 municipios de Colombia más afectados por la violencia y la pobreza, lo que significa que Barrancominas será el municipio número 171. .



“Barrancominas no existía cuando se fueron diseñando los 170 municipios PDET, pero puedo decir desde ya, que Barrancominas será el municipio PDET número 171 (…). Queremos, además, que aquí, con las comunidades podamos hacer de los PDET una visión integral, que no tiene un solo periodo presidencial, sino varios”, afirmó el Mandatario en este municipio, cuya población está compuesta, en más del 90 por ciento, por comunidades indígenas.



Agregó, que la inclusión de Barrancominas en los PDET busca que en el nuevo municipio se siembre desarrollo para las comunidades, “porque este ha sido un Gobierno en los territorios y no en los escritorios”.



