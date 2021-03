Las millonarias donaciones del exterior que recibe el país para paz

Desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) entre el Gobierno y la Fuerza Revolucionaria de Colombia (Farc), la implementación fue una de las prioridades para el Gobierno colombiano.



En ese momento, la comunidad internacional celebró la firma del acuerdo y muchos países anunciaron donaciones para el funcionamiento del proceso de paz.



Ya han transcurrido más de cuatro años de ese momento, y el país ha recibido millonarias donaciones, pero ¿cuánto dinero de recursos de cooperación internacional no reembolsable ha recibido el país para tal fin desde entonces?.



Según la información reportada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia (organización que lidera la cooperación internacional del país), en cuatro años, entre 2016 y 2020, Colombia ha recibido USD 2.474.342.276, es decir, 8,8 billones de pesos colombianos, a corte de 19 de febrero del 2021.



Según conoció EL TIEMPO en exclusiva, el año pasado el país recibió donaciones dirigidas a la paz por USD 336.788.378, que equivale a $ 1,2 billones. Una suma que es superior a la asignación presupuestal para este año del sector de Comercio, Industria y Turismo, que es de $ 1,1 billones.



En 2019 la cifra fue de USD 487. 840.140.



En su orden, los donantes que más aportaron fueron:

- Estados Unidos (USD 169.716.647)

- Privado Internacional (USD 34.736.180)

- Unión Europea (USD 31.815.335)

- Fondo Unión Europea (USD 31.815.335)

- Fondo Naciones Unidas (USD 17.670.599)

- Suiza (USD 12.561.660)

​- Canadá (USD 9.185.070)

- Fondo Mundial para el Medio Ambiente (USD 8.481.000)

- Suecia (USD 7.819.831)

- Corea del Sur (USD 6.200.000)

- España (USD 3.762.112)

​- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (USD 2.940.625)

- Italia (USD 1.616.625)



- Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (USD 1.368.439)

- Alemania (USD 943.323)

​- Francia (USD 460.831)

- Fondo de Población de las Naciones Unidas ( USD 432.013)

​- UNICEF (USD 392.098)

​- Organización Internacional del Trabajo (USD 300.000)

- Banco Interamericano de Desarrollo (USD 200.000)

- Reino Unido (USD 82.146)

- Irlanda (USD 14.894)

- Portugal (USD 9.212)



Específicamente sobre los privados internacionales, la fundación del magnate multimillonario estadounidense, Howard Buffett, 'The Howard G. Buffett Foundation', encabeza la lista de los donantes, con USD 31.023.885, es decir 110.420.831.969 pesos colombianos.



El multimillonario Howard Buffet junto al comandante del Ejército, Alberto José Mejía, durante su visita a Planadas, Tolima. Foto: Alicia Méndez / EL TIEMPO

Tras esta sigue la organización Caritas Alemana (USD 914.784), la Fundación H&M (USD 692.395); OIKOS Cooperación y Desarrollo (USD 198.272); la Fundación Ford (170.000); Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes - COSPE- (USD 98.420); Ayuda en Acción (USD 33.522); la fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional (USD 32.896); la Fundación PepsiCo (USD 917) y otros privados USD 1.571.088.



El destino de estas donaciones ha sido para los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, y Quindío.



Hay que resaltar que APC Colombia no se encarga de recibir ni ejecutar esos recursos, ya que una vez la información es reportada por los donantes, la entidad a la cual se asignan los recursos se encarga de la ejecución.



