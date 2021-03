¿Cuántas veces se puede reelegir un Presidente en Colombia?

En los últimos 20 años en el país han sido dos los presidentes de Colombia que han acudido a la releección para mantenerse en el poder: Álvaro Uribe, quien estuvo entre 2002 y 2010, y Juan Manuel Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018.

No obstante, hay que aclarar que desde la Constitución de 1991, estos dos han sido los únicos jefes de Estado en Colombia que se han podido reelegir, esto debido a que esta figura estuvo prohibida hasta 2004, cuando el expresidente Uribe presentó una reforma para que se permitiera la relección inmediata de los Presidentes en el país.



No obstante, hoy en día la Constitución prohíbe que estos mandatarios puedan acudir a la relección, luego de que en 2015, con la llamada al equilibrio de poderes el Congreso cerrara la posibilidad de que un Presidente pudiera aspirar a un nuevo periodo.



"No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio", señala el artículo aprobado en 2015.



En 2019, se rumoró que el presidente Iván Duque tenía el supuesto interés de revivir la releección presidencial. No obstante, la respuesta del Gobierno fue tajante.



"La reelección presidencial se encuentra prohibida en Colombia y el gobierno no tiene interés alguno en que dicha figura sea restablecida dentro del ordenamiento jurídico nacional", indicó el Ejecutivo en ese momento.



