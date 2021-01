¿Cuándo privados podrán importar y comercializar la vacuna?

El Gobierno Nacional abrió la puerta para que entidades privadas y entes territoriales -como por ejemplo, gobernaciones y alcaldías- puedan adquirir la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, ésta posibilidad no será de la noche a la mañana.

Pese al entusiasmo de varios alcaldes que cuentan con recursos para comprar de inmediato las dosis para sus ciudadanos, el Gobierno Nacional ha manifestado que solo será posible hasta el segundo semestre de este año.



En entrevista con EL TIEMPO, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en los primeros días de enero, ya había explicado cómo sería esta opción.



El Gobierno Nacional ha reiterado que 2021 será el año de la vacunación. Pero, en realidad, ¿qué tanta gente va a recibir la vacuna este año en Colombia?, le preguntó EL TIEMPO.



“La meta es lograr la inmunidad de rebaño. Para eso debemos inmunizar a 34,2 millones de personas, más o menos, siguiendo el plan por fases que estableció el Ministerio de Salud, y que se inicia por el personal de salud de primera línea, personas mayores y ciudadanos con comorbilidades”, respondió.



¿El Gobierno ha mirado la posibilidad de que la vacuna la puedan vender particulares a quien la quiera comprar?, le insistió este diario.



“Las etapas expuestas por el señor Presidente y el ministro de Salud contemplan un alcance público, priorizando a los más vulnerables, porque la vacunación es gratuita, como lo establece el Plan Ampliado de Inmunizaciones del país, para que no se discrimine a quien no tiene recursos. Sin embargo, en el segundo semestre de 2021 se contempla la posibilidad de que los privados puedan adquirir vacunas contra el covid-19 aprobadas por el Invima, siempre y cuando cumplan con el registro específico de personas inmunizadas”, anunció en aquella ocasión.



En la mañana de este miércoles se han escuchado voces de optimismo por una pronta adquisición de las vacunas.



En efecto, la posibilidad está en un borrador de decreto en el que el Ministerio de Salud da directrices sobre las fases de vacunación y dicta disposiciones sobre la adquisición por parte de entidades descentralizadas y que fue hecho púbico este martes.



El artículo 21 de este texto dice: “Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales podrán negociar, adquirir e importar al territorio colombiano, vacunas contra el Covid-19 para aplicación en su jurisdicción, con los fabricantes de las mismas, siempre y cuando estas cuenten con una Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1787 de 2020”.



El Gobierno Nacional, sin embargo, precisa que la luz verde para que privados negocien, adquieran, importen y comercialicen vacunas, solo se dará después de que termine la primera fase de vacunación.



Según las previsiones, esta comprende trabajadores de la salud, mayores de 60 años y ciudadanos con comorbilidades.



El borrador del decreto dice que solo se podrán importar las vacunas que tengan autorización de uso de emergencia expedida por el Invima. Hasta ahora, solo Pfizer tiene ese aval.



Asimismo, deben tener la aprobación del Ministerio de Salud para adquirir la vacuna, y para tal fin tienen que especificar "el plan de uso o comercialización y los demás elementos que sean requeridos".



El texto agrega que quienes de manera privada adquieran las vacunas deben atenerse a “los requisitos establecidos en el presente decreto y en los lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social".



El privado que importe y aplique vacunas debe asumir "la responsabilidad de los posibles efectos adversos" de las dosis, advierte el documento.



Pero así como hay personas ansiosas por vacunarse cuanto antes, hay otras que muestran su recelo y prefieren no hacerlo, según han dicho en entrevistas en varios medios de comunicación.



Por eso, en la misma entrevista de EL TIEMPO, Molano se dirigió a las personas que no se quieren vacunar:



“Hago un llamado de atención a los colombianos que en encuestas han manifestado que no se vacunarán. Hay que generar confianza para que lo hagan con tranquilidad. Este es un tema de responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino con nuestros seres queridos y con todo un país que quiere salir adelante", dijo.



"Por eso son importantísimas la pedagogía y la comunicación de este proceso, de esto dependen vidas humanas y puestos de trabajo en el campo y las ciudades”, puntualizó el funcionario.

