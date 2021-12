La pesadilla que viven los colombianos para sacar el pasaporte tuvo ayer dos situaciones: de un parte, la Cancillería informó que en su esfuerzo para que este trámite vuelva a tener la tranquilidad y el orden de antes de la pandemia, busca afanosamente la apertura de un punto masivo de atención, y, de la otra, los ciudadanos expresaron con gritos y silbidos, que se escucharon con más fuerza en la sede bogotana de Chapinero, su voz de protesta.



El propósito del Ministerio de Relaciones Exteriores es el de dotar el nuevo espacio con mínimo 100 módulos para que se expidan, en promedio, unos 5.000 pasaportes diarios. En caso de cumplir estas metas, en tres meses terminaría la pesadilla.



El plan piloto de la Cancillería para la expedición del documento sin cita previa evidenció la gravedad de la situación.



La prueba duró cuatro días, en los que usuarios reportaron filas interminables e inmensas aglomeraciones en la sede de la calle 53, habilitada por la Cancillería con el sistema de pico y cédula.



Pero ¿cuál es la razón para haber llegado a este extremo? De acuerdo con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, actualmente hay un rezago de cerca de 800.000 pasaportes, después de que se lograran expedir cerca de 350.000.



La Cancillería habla de cerca de un millón 200 mil pasaportes cumulados por cuenta de la pandemia. Foto: Jaime García - EL TIEMPO

La congestión se debe a que por cuenta de la pandemia fueron prácticamente 14 meses en los que no se tramitaron pasaportes, según la Cancillería. A eso se suma ahora la temporada de vacaciones. Tras la crisis de covid-19 son miles los colombianos que quieren salir de viaje. Y, después del efecto creado con la reactivación económica, por el final de las cuarentenas, quieren atravesar las fronteras.



La canciller explica cómo se llegó a esta situación en números, indicando que por la pandemia se llegaron a acumular cerca de 1’200.000 pasaportes.



Antes de la crisis sanitaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores expedía 136.000 pasaportes al año; no obstante, en 2019 la cifra aumentó a 334.000.



“En el año 2020, que fue el año de la pandemia, caímos otra vez a cerca de 135.000 pasaportes. Comparando el 2020 con el 2019, tuvimos un faltante de 200.000 pasaportes, sumado a que en el 2020 se vencieron los pasaportes que se habían expedido en 2010”; en ese sentido, la acumulación se dio debido al “faltante que traíamos de 200.000 pasaportes, más todos los que debían renovarse”.



Largas fila desde tempranas horas en la Calle 53 con 10 para realizar los trámites de pasaporte. Foto: @cesarmelgarejoa Foto: @cesarmelgarejoa

La solución inmediata que encontró el Ministerio de Relaciones Exteriores fue realizar el plan piloto en la sede de la calle 53. Para la funcionaria, este iba a “servir para darle muchísima más celeridad a todas las personas que están necesitando su pasaporte”.



No obstante, el plan no funcionó. Por eso, en la noche de este jueves la Cancillería determinó desistir de su plan piloto, pero los ciudadanos, desesperados por tramitar el pasaporte, se quedaron esperando en los alrededores de la sede de la calle 53. Ayer amanecieron cerca de mil personas allí. Varios funcionarios de la Cancillería, con megáfono en mano, les avisaban que no había atención, pero la gente se negaba a irse en medio de la protesta. La fuerza disponible de la Policía tuvo que hacer presencia en el lugar.



Ante las evidencias de que el plan piloto no había dado sus frutos, ayer la Cancillería decidió volver al modelo de otorgar las citas a través de su plataforma digital.



En paralelo hay otro problema. Las cifras evidencian que hubo un alto número de personas que solicitaron la cita, les fue concedida y no asistieron. Hasta ahora, 217.000 citas se han perdido.



De ahí, en la solicitud de la Cancillería de pedirles a los ciudadanos que se armen de paciencia y que quienes obtengan la cita acudan para no aumentar el problema.



