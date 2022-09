"Con la vara que mides serás medido", dice el dicho que refleja en buena medida lo ocurrido esta semana cuando cientos de ciudadanos salieron a las calles para expresar su desacuerdo con las políticas planteadas por el presidente Gustavo Petro. En su caso, él tuvo un compás de espera de 49 días. Él al entonces presidente Iván Márquez no le dio ni un respiro. El líder del Centro Democrático estaba tomando juramento cuando a la misma hora miles de ciudadanos rechazaban su mandato.

En efecto, aquel 7 de agosto de 2018, en la posesión de Duque, las consignas contra el nuevo mandatario se escuchaban nítidas en la Plaza de la Hoja, a 10 minutos de la Plaza de Bolívar, donde se cumplía la solemne ceremonia de posesión.



De hecho, ese día, el movimiento Colombia Humana informó que la movilización social fue un éxito en los 32 departamentos.



Los medios anotaron que los colectivos de izquierda lograron nutridas concurrencias en Medellín, Cali y Barranquilla. "Petro logró concentrar a miles de personas. A la Plaza de la Hoja asistieron líderes de otros partidos políticos, como Claudia López, del Partido Verde, Aída Avella, de la Unión Patriótica, y los dirigentes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc)", escribió, por ejemplo, el portal Pacifista.



Este medio digital anotó que, en su discurso desde la Plaza de la Hoja, Petro se “posesionó” como el líder de la oposición.



El entonces presidente del Congreso, Ernesto Macías, se mostró más ácido frente al discurso del nuevo mandatario. Para Petro, sin embargo, no hubo diferencias. "No existió contradicción entre el discurso bravo de Macías y el discurso decente de Duque. No se puede caer en la trampa: ambos coindicen en lo mismo”, dijo Petro.



“¿Cuántas veces mencionó la palabra paz el presidente de la República? Una sola vez”, dijo Petro. Y cuando lo hizo, habló sobre cumplir la Ley. En este punto, Petro dijo: “Resulta que ahí hay una enorme equivocación. ¿Quiénes han hecho las leyes en Colombia? Los corruptos, los que buscan beneficio para unos pocos. Duque no entiende qué es la paz porque simplemente no entiende la raíz de la violencia en Colombia. Macías dijo que ese conflicto armado no existe, cuando el Centro de Memoria dijo que la violencia causó 262 mil muertes”.



Que Macías desconociera el conflicto armado, dijo Petro, significaba que también desconocía que, del total de víctimas, 94.754 son responsabilidad de grupos paramilitares, 35.683 de la guerrilla y 9.804 de agentes del Estado, argumentó Petro.



El medio afirmó, también, que ese día Petro mostró que Duque marcó una distancia con lo que querían sus electores. “Duque anunció en su discurso que la universidad gratuita es a través de tecnología, léase a distancia y virtual, cuando la educación superior que necesita la juventud colombiana tiene que ser gratuita y presencial, lo demás es demagogia”.



En relación a la salud, el entonces congresista de la Colombia Humana señaló que Duque no hará ninguna reforma de fondo: “Duque ha dicho que no se le pagará a las EPS si no cumplen con un indicador de calidad, pero justamente las EPS fueron las que se quedaron con el dinero de la salud en Colombia, millones y millones de pesos se quedaron en los propietarios de las EPS y hundieron a los hospitales. ¿Cómo se puede hablar de un pacto nacional si no se puede hablar de un pacto por la salud e Colombia?”.



Petro también cuestionó: “¿Cómo puede crecer una clase media rural si no se les quita la tierra a los mafiosos, si no se hace una reforma agraria, si no se cambia la tenencia de la tierra en el país y si no se siembran las tierras fértiles? Hay 15 millones de hectáreas fértiles y los campesinos tienen que ir a la selva, donde solo pueden cultivar coca, pero sobre ellos se aplicará la fumigación, la cárcel, la extinción exprés de dominio. No se puede disminuir la brecha entre ricos y pobres si no se cambia la tenencia de la tierra en Colombia. Duque está proponiendo reducirles los impuestos a los ricos supuestamente para generar más empleo. Sin embargo, cuando esto ha sucedido, los ricos se han echado la plata al bolsillo y han parado en paraísos fiscales”.



Previo a ese día, el país había sido testigo de una escalada de crímenes contra los líderes sociales. Este fue el motivo que, dijo Petro, los llevaba a salir a la calle. Sin embargo, desde la otra orilla se le reclamaba que las marchas tenían un claro propósito de mostrar su fortaleza en la calle contra Duque e iniciar un ruido sin siquera darle la oportunidad de empezar a gobernar.



Petro había perdido las elecciones frente al candidato del uribismo. En ese momento, Duque logró el primer puesto en la primera vuelta con el 39,34 % de los votos, 7,61 millones de sufragios; y Petro quedó segundo con el 25,08 %, 4,85 millones de sufragios.



Ambos se enfrentaron en la segunda vuelta, en la que la fórmula Duque-Marta Lucía Ramírez logró 10,39 millones de votos, 54,03 %. Mientras que entre Petro-Ángela María Robledo consiguieron 8,04 millones de electores, 41,77 %.



Las marchas de ese primer día fueron rechazadas por el uribismo. María del Rosario Guerra, por ejemplo, comparó esa manifestación con las bombas que las Farc lanzaron a la Casa de Nariño el día que Álvaro Uribe se posesionó en 2002.



“El candidato perdedor con Iván Duque está promoviendo marchas -dijo-. Unos recibieron a Uribe con bombas y los otros con marchas para frenar y bloquear, y eso no podemos permitirlo”.



Por eso, le pidieron al alcalde Enrique Peñalosa que no autorizara la marcha, por lo menos el mismo día de la posesión presidencial.



“En reunión con el secretario Miguel Uribe sacamos adelante el permiso para la concentración por la vida y la paz. @GobiernoBTA me confirma vía libre para la concentración del próximo 7 de agosto en la Plaza de la Hoja. ¡Vamos a defender a nuestros líderes, la esperanza y la democracia!”, escribió Hollman Morris, concejal petrista, para informar que Uribe Turbay había aceptado la marcha en la capital el mismo día en que había varias delegaciones internacionales que llegaban a la posesión de Duque.



Esa marcha, sin embargo, se convirtió en el primer movimiento callejero impulsado por Petro en contra de Duque. Durante su cuatrienio, es difícil hallar un día en que en Colombia al menos no hubiera un punto geográfico de una protesta contra Duque.



Éstas alcanzaron su punto más alto en lo que se llamó el Paro Nacional en noviembre de 2019 y que se prolongaron hasta 2021. Los analistas coinciden en afirmar que estos movimientos callejeros cambiaron la agenda política del país.



Hoy Petro es el presidente y su ministro del Interior, Alfonso Prada, minimiza lo ocurrido este lunes. “Unas protestas que se desarrollaron en términos de total normalidad en todo el territorio de la República, hubo marchas de todo tipo, de 40 personas, de 50 personas, de 500 y de varios miles en Antioquia que han salido a protestar, todas en absoluta tranquilidad”, indicó.



Sus organizadores, por su parte, anuncian una nueva convocatoria para el mes de octubre. Los manifestantes de estas se oponen, entre otras cosas, a la reforma tributaria que cursa en el Congreso.



Petro, en sus días de opositor, salió a la calle en contra de una reforma tributaria.



