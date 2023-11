¿Cuáles son las posibilidades de que Colombia entre oficialmente a la APEC?

Hacia las tres de la tarde de Colombia, y el mediodía de San Francisco (Estados Unidos), el presidente Gustavo Petro llegó ayer a la cumbre de la Apec (Cooperación Económica Asia-Pacífico en español). Además de un ligero retraso frente a la agenda inicial, el mandatario se incorporó de inmediato a las actividades de la cumbre.



(Puede ver: Presidente Petro llegó a San Francisco para la cumbre de la APEC)

Para el registro quedó una nueva foto del presidente Petro saludando a su homólogo chino, Xi Jinping, y un trino del mandatario en medio de las sesiones de la Apec. “Aquí en esta pequeña reunión asisten EE. UU., Rusia y China. La opción de la guerra o de la paz”, dijo el mandatario.



Más allá de estas particularidades, la asistencia de Gustavo Petro a la cumbre se enmarca en el largo intento de Colombia por hacer parte de esta alianza comercial de países con costas en el océano Pacífico. Desde 1995 el país ha buscado ser incluido en la Apec y por distintas razones no se ha podido lograr este objetivo. Incluso, se ha llegado a la particularidad de que es el único miembro de la Alianza del Pacífico que no hace parte de este bloque.



Ante esta posibilidad de presentar nuevamente la solicitud para entrar oficialmente a este foro multilateral, distintos expertos hablaron con EL TIEMPO sobre las posibilidades reales para que esto llegue a buen término.

“Algunos países han sido reacios a la incorporación de nuevos miembros.



(Además: Comitiva que acompañará a Petro en San Francisco tuvo que esperarlo más de 10 horas)



Depende mucho del lobby de actores grandes del foro como China y Estados Unidos. Es favorable para el país esta particularidad debido a las buenas relaciones actuales con ambos países”, dijo el internacionalista y docente de la Universidad de la Sábana Juan Nicolás Garzón.



En este sentido, Garzón destacó que entrar en este tipo de foros sería fundamental, puesto que “nuestras relaciones comerciales están limitadas”, pero hizo la salvedad de que “los efectos de hacer parte de estos foros no serían inmediatos” y tardarían en evidenciarse las ventajas a nivel nacional.



Para el magíster en Ciencias Políticas orientadas en relaciones internacionales Manuel Alejandro Rayran, una de las situaciones que hace pensar en viabilidad para la solicitud de Colombia es que “hay un consenso de los miembros del grupo de que se pueden incluir nuevos países para aportar a las economías del foro”.



Otra de las razones que explicó el académico como posible ayuda para la solicitud del Gobierno es que Estados Unidos viene de un periodo posterior a Donald Trump, en el que entendió la importancia del comercio internacional y eso podría ayudar a que se secunde la solicitud colombiana.



Por último, apuntó a que “Colombia no tenía tan clara un mirada de AsiaPacífico, pero ahora vemos que con Petro se han buscado otras alianzas, incluso dando prioridad a China”.