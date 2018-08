No coma cuento, estas son las mentiras que se han dicho de la consulta

Los promotores de la consulta anticorrupción ganarán dinero por cada voto que obtengan, si usted vota disminuirá las pensiones de policías y maestros, la consulta bajará el salario mínimo; estas son tan solo algunas de las noticias y cadenas de mensajes que el 'Cazamentiras' de EL TIEMPO analizó para que usted no trague entero.

Desde que se inició la campaña para promover el voto, las noticias falsas no han dejado de circular. Por eso, antes de decidir no votar por una razón incorrecta, o de compartir información mentirosa, lea, entérese y decida.

¿Hay reposición (en dinero) de votos por la consulta anticorrupción?

No es cierto que el Estado les devuelva a los promotores de la consulta (por ejemplo, a Angélica Lozano o Claudia López) 5.000 pesos por cada voto depositado en la consulta anticorrupción, vote sí o vote no, como ha circulado erróneamente en Twitter.



La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que en este caso “no hay devolución de recursos, no hay anticipos, ni reposición de votos", y que en cambio son los promotores los que asumen todos los gastos de la campaña.

¿Es cierto que la consulta anticorrupción bajará el salario mínimo?

Una de las cadenas de mensajes más compartidas fue la que afirmaba que al votar por la reducción del salario de los congresistas, se votaba automáticamente por la disminución del salario de todos los trabajadores del país. Lo que es falso porque el salario mínimo no se define a través de una consulta popular, o por votación nacional, sino a través de una concertación cada año entre el Gobierno, empresarios y trabajadores o por decreto del Presidente.



Lo que sí es cierto, es que la consulta busca disminuir el salario de los congresistas y de los altos cargos del Estado que ganen más de 25 salarios mínimos mensuales, es decir que ganen más de 19 millones de pesos, aproximadamente.

¿La consulta hará que se reduzca la pensión de los policías y maestros?

Algunas personas empezaron a compartir mensajes en sus perfiles promoviendo que no se votara en la consulta porque una de las preguntas haría que se redujera la pensión de los policías y maestros del país. Esto también es falso porque si la consulta no afecta los salarios que reciben este tipo de funcionarios públicos, entonces tampoco es posible que se vea una disminución en el saldo de sus pensiones.

¿Ya no es necesario votar en la consulta porque el Gobierno promovió lo mismo en el Congreso?

Pese a que el gobierno de Iván Duque radicó, el pasado 8 de agosto, en el Congreso tres iniciativas que están incluidas en la consulta anticorrupción, estos proyectos dejan por fuera cuatro preguntas claves como la reducción del salario de los congresistas.



Además, tras ser radicadas tendrán que surtir todo el trámite en el Congreso y la Corte Constitucional para llegar a ser leyes de la República. Por su parte, si las preguntas de la consulta son aprobadas, el Congreso tiene un año para volverlas ley, y de no hacerlo, será el Gobierno el que las tenga que volver realidad vía decreto.

¿Se pueden aprobar medidas anticorrupción sin gastar 300 mil millones?

Esta información es engañosa porque pese a que se podrían proponer iniciativas como las que incluye la consulta desde el Congreso, sin necesidad de una votación popular, no se han llevado a cabo en el legislativo. De hecho, la exsenadora Claudia López, así como la senadora Angélica Lozano, han dicho que acuden a la ciudadanía porque en el pasado el Congreso no ha sacado adelante iniciativas similares.



Además, de aprobarse los puntos que promueve la consulta, el Estado se ahorraría según el comité de la consulta, aproximadamente entre 40 y 50 billones de pesos anualmente.

¿El objetivo de la consulta es sacar a Álvaro Uribe del Congreso?

La consulta promueve que los congresistas tengan un máximo de tres periodos como legisladores. Lo que indicaría que el expresidente Álvaro Uribe no podría volver a lanzarse como senador de la República, pues ha sido elegido como senador en cuatro ocasiones. 1986-1990, 1990-1994, 2014-2018, 2018-2022.



Sin embargo, no es posible afirmar que ese sea el objetivo de la consulta. Además, habrá que aclarar que el partido Centro Democrático, bancada de Uribe, también radicó dicha propuesta de limitar los periodos para senadores a tres periodos, aun sabiendo que su líder político estaría afectado por dicho proyecto de ley.

