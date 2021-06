Mejorar la relación con los demócratas, el reto de Pinzón

En medio de un nuevo clima político en Washington, el exministro Juan Carlos Pinzón espera llegar en las próximas semanas a la embajada de Colombia en Estados Unidos, en la que reemplazará al exvicepresidente Francisco Santos.



Pinzón fue designado el fin de semana por el presidente Iván Duque y será la segunda vez que ocupe la representación diplomática colombiana en Washington, luego de que estuviera entre el 2015 y el 2017 en esa posición.



En las últimas semanas, el nuevo embajador hizo parte del grupo de precandidatos presidenciales del Partido Conservador, en el cual están los también exministros Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, al igual que los senadores Efraín Cepeda y David Barguil.



Tras salir de su primera etapa en la Embajada en Estados Unidos, en 2017, Pinzón comenzó su campaña por la Presidencia de Colombia en 2018, para lo cual recogió firmas. Sin embargo, declinó su aspiración y fue fórmula vicepresidencial del jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien no logró llegar a la segunda vuelta.



Tras esta derrota, hacia mayo de 2018, el exministro se unió a la campaña del presidente Iván Duque y desde entonces ha sido uno de sus respaldos más importantes.

Nuevo clima

Uno de los primeros temas que llaman la atención fue la diferencia de percepciones entre Francisco Santos, embajador saliente, y Juan Carlos Pinzón, en entrante.



En entrevista con María Isabel Rueda, en EL TIEMPO, Santos afirmó que su sucesor no tiene “que remediar nada” y que “las relaciones están en un buen momento”.



No obstante, el reemplazo de Santos dejó clara cuál es su misión: “Recomponer las relaciones con EE. UU. y “reconquistar Washigton” para el bien del país serán mis prioridades”, escribió en Twitter.



Francisco Santos, embajador saliente de Colombia en Estados Unidos. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Lo cierto es que la llegada de un gobierno demócrata a la Casa Blanca y que este mismo partido ostente mayorías en el Congreso estadounidense hace pensar que el clima en Washington ha cambiado.



Para algunos sectores oficiales y del Partido Demócrata en la capital estadounidense hechos como el apoyo de una parte del uribismo a la candidatura republicana de Donald Trump es algo que todavía no termina de digerirse.

Hilo 1/6



El Presidente Iván Duque me designó como embajador de Colombia en Washigton. Recomponer las relaciones con EEUU y “reconquistar Washigton” para el bien del país serán mis prioridades. — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) June 14, 2021

Para el presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, “la aparente apuesta del gobierno (de Duque) por una victoria de Trump y la intervención del partido de gobierno (Centro Democrático) en las elecciones han dejado secuelas y han complicado una relación de confianza con los que ahora están en el poder”.



Según el experto, “la agenda de Biden es más amplia, su llegada a la Casa Blanca cambió la dinámica y se requiere un ajuste”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien representó al Partido Demócrata. Foto: Drew Angerer/Getty Images

A esto se suma que, como la han anotado varios observadores, la esperada conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de Colombia, Iván Duque, todavía no se ha dado, a diferencia de lo que sucedía en administraciones anteriores.



Y no puede olvidarse que los demócratas, respetando el legado del expresidente Barack Obama, tienen en el cumplimiento riguroso del proceso de paz con las Farc uno de sus puntos más importantes de la agenda entre Estados Unidos y Colombia.

Tal vez estas sean las tareas a las que se refiere Pinzón cuando habla de “recomponer” las relaciones entre los dos países y “reconquistar” Washington como sus principales “propósitos” en la embajada de Colombia en el país del norte.



Shifter agregó que “el reto de Pinzón es comunicarles a estos sectores demócratas que el Gobierno de Colombia está comprometido con esa agenda también” y que el país “es un aliado importante. Pinzón tiene ventajas porque ya lo conocen, tiene contactos y puede comenzar su trabajo desde el primer día”.



Como se sabe, en medio de las relaciones entre los dos países hay temas tan importantes para ambos como la lucha contra el narcotráfico y la realidad venezolana, en los cuales es clave mantener una buena comunicación entre los dos gobiernos.



Aunque todavía no se sabe la fecha exacta en la cual Pinzón comenzará a despachar oficialmente como embajador en Washington, lo cierto es que esto debería suceder lo más pronto posible para que perder ni un milímetro de terreno en lo que el exministro llamó “recomponer las relaciones” con Estados Unidos.

POLÍTICA Y SERGIO GÓMEZ MASERI (CORRESPONSAL EN WASHINGTON)