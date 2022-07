Un logo con tres mariposas que tienen los colores de la bandera de Colombia será la imagen principal de la transmisión de mando presidencial, la cual se realizará el próximo 7 de agosto y en la que se posesionará como jefe de Estado Gustavo Petro.



De acuerdo con el publicita Carlos Duque, quien elaboró el logo, la imagen simboliza varias cosas, entre ellas la búsqueda de una “paz mucho más amplia”, la protección de la biodiversidad de la que ha hablado el nuevo gobierno y de la “diversidad humana y cultural de la población”.



“Lo que hice fue basarme en el tema de una paz mucho más amplia, que incluye algo más allá de los acuerdos entre grupos armados y lo que él (Petro) ha llamado la gran paz social, la ‘paz total’, que se basa no solamente en el tema armado, sino también en el tema ambiental”, le dijo Duque a EL TIEMPO.



Según el publicista, “las mariposas representan un símbolo mucho más amable y mucho más amplio y tienen una caracterización que se relaciona con la biodiversidad y la diversidad cultural y humana, temas centrales de su plan de gobierno”.

Me llamaron por instrucción del presidente, porque él quería que yo particularmente me encargara del diseño del evento de transmisión de mando.

TWITTER

Duque contó que lo llamaron por “instrucción” del propio presidente entrante, con quien se conversó sobre las propuestas e ideas que se pusieron sobre la mesa para el diseño del logo de la transmisión presidencial.



“No sé si hacia adelante lo seguirán utilizando. Ahora esa información no la tengo, pero el encargo que me hicieron fue tener un símbolo que recoja todo el proyecto del nuevo gobierno durante la posesión”, afirmó el publicista.



