¿Cuál fue el evento de Gustavo Petro que pagó Euclides Torres en Barranquilla?

La diligencia de Nicolás Petro ante el triunvirato de investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara (Alirio Uribe, Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Carrillo) se resumió en la entrega de un documento en el que el hijo del presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos. En dicho texto, notoriado, el ‘delfín’ aceptó que Euclides Torres, cabeza del ‘clan Torres’, pagó por un evento del 21 de septiembre de 2021 hecho en Barranquilla y otros dos más en el Caribe durante las semanas siguientes.

La información no es nueva, el propio presidente Gustavo Petro había admitido en octubre de 2023 que algunos eventos, sobre todo el de Barranquilla, fueron financiados por Torres. "En el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación, de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas", dijo el actual presidente.

“Ni al interrogador de la Fiscalía, ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento, para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas”, añadió Gustavo Petro en un trino.

Nicolás Petro, antes de dar sus declaraciones. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO Compartir

Precisamente dicho asunto desnuda un gran vacío en la ley electoral colombiana. Aunque es claro que dicho evento tuvo un fin proselitista y enfocado en la campaña presidencial de 2022, Gustavo Petro se ha mantenido en que no es un tema electoral puesto que estuvo por fuera del calendario estipulado por la Registraduría para lo que se define como “campaña presidencial”.

En la ley 1475 de 2011, que establece las reglas de financiación, señala que los gastos en cada evento de campaña electoral deben ser declarado ante el CNE. “Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presentarán ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación”, dice el artículo 25.

Además, se define que la campaña solo se debe hacer en los tres meses anteriores a los comicios y hay una prohibición expresa en la resolución 1317 de 2014 frente a los actos anteriores a dicha fecha, pues “afecta las garantías de los procesos electorales en virtud del posicionamiento anticipado del nombre de un eventual y futuro candidato dentro de unas elecciones”.

Presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia Compartir

Sin embargo, un fallo de 1994 de la Corte Constitucional habilita a los partidos y movimientos a hacer divulgación política. El evento de septiembre de 2021 estaría enmarcado en esa ventana de poder llevar a cabo acciones “con el fin de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de estos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional”. Bajo este amparo, no habría una acción en contra de la ley en los ocho eventos que hizo el petrismo antes de que comenzara oficialmente el calendario electoral.

Sin embargo, como otros temas de interpretación, hay sectores que consideran que dicha acción sí debió haber sido asumida como un caso de estudio por parte del Consejo Nacional Electoral. Exmiembros del CNE, que pidieron reserva de su nombre, aseguran que lo ocurrido en Barranquilla fue acto de campaña que debió haber sido asumido por el tribunal electoral para emitir las sanciones correspondientes por campaña política de forma extemporánea.

¿Qué pasó el 21 de septiembre en Barranquilla?

El ahora presidente Gustavo Petro le madrugó a la campaña electoral de 2022 al comenzar eventos en plaza pública desde finales de septiembre de 2021. Su primer evento oficial fue en la Plaza de la Paz, frente a la Catedral Metropolitana de Barranquilla. Aunque nunca se dijo, muchos tomaron esa aparición en tarima, que tuvo una asistencia multitudinaria, como el lanzamiento de la campaña petrista que al final lo llevó al gobierno.

Dicho acto estuvo cargado de amplio simbolismo. La plataforma en la que Gustavo Petro dio un discurso por más de una hora tenía la forma de la inicial de su apellido. Además, el discurso estuvo cargado de múltiples referencia religiosas, lo que se complementaba con el escenario, pues la iglesia más importante de Barranquilla está a las espaldas de la plaza en la que se llevó la concentración.

Ese día, Petro llegó a decir que la derecha había hecho un pacto con el mismo diablo: “Quienes han hecho un pacto con el diablo son quienes nos gobiernan, ¿o cómo no puede ser un pacto diabólico robarle el dinero de la alimentación de los niños? ¿Cómo no puede ser un pacto diabólico quitarle el dinero a la niñez campesina? ¿Cómo no puede ser un pacto con lo diabólico ordenarle a la Fuerza Pública ordenar que le disparen a los jóvenes?”.

A esto le sumó símiles de su propuesta de gobierno con figuras religiosas. “San Francisco de Asís, Camilo Torres y Jesús: ellos enseñaron el mensaje cristiano de que la opción preferencial son los pobres”. Al repasar las palabras de ese día se observa que muchas de sus posturas frente al sistema pensional y de salud ya estaban presentes y ya anunciaba que presentaría reformas a estas en caso de llegar al gobierno.

Asimismo, dejó entrever la necesidad de que su proyecto político fuera soportado por una bancada de Congreso amplia. “Mucho cuidado, porque si votan por Petro para la Presidencia, pero votan por el que da el cemento y la teja al Congreso, entonces están eligiendo a quienes van a matar al presidente”, aseveró en ese momento Petro.