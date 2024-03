'Música que embrutece': otro frente de polémica que abre el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro obtuvo risas y aplausos de las personas que lo escuchaban en un discurso en Tolú (Sucre), una estación más en su correría del Gobierno con el Pueblo Caribe al hablar, sin especificar, de un género musical que embrutece y que él bautizó como “uribista”.

¿Cuál es la música que, según Petro, 'embrutece' y cuál sería la supuesta relación con el uribismo son puntos sobre los que no ahondó -como varios otros en sus discursos públicos más recientes- el Jefe de Estado.

“La cantaora que estuvo ahí, lo dijo: a veces no le ponemos cuidado a lo que dice la música. Y mucha música de hoy no dice es nada. La música uribista. Pa’ embrutecerlo a uno sí es. Si uno trata que la música sea inteligente y escucha música inteligente, dicen cosas. De la cultura, de la raíz, del alma, de la tierra y de la sangre”, afirmó Petro.

Su afirmación va en línea con lo dicho el 11 de marzo, durante su visita a la Universidad Nacional en Bogotá, en donde puso la primera piedra para la construcción del nuevo edificio de Bellas Artes, en donde dijo dos cadenas radiales “embrutecían” a los ciudadanos.

Cuando se crearon los canales privados, “hizo que la sociedad colombiana fuera embrutecida a través de RCN y Caracol (radio), y que el único saber que se transmite a

la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras. Que cuando uno abre —y no quiero discutir sobre gustos musicales—, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra, sino un embrutecedor”, afirmó el jefe de Estado en su intervención, que en ese entonces cayó mal entre el gremio periodístico.

Para el jefe del Estado, los medios de comunicación están “adormilando” a la sociedad y la hacen creer que la muerte y el genocidio son normales y que la violación de los derechos de las personas humildes es parte de la vida cotidiana.

En agosto pasado, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le hizo un llamado al Presidente a ser garante de la libertad de expresión y que se abstenga de estigmatizar a la prensa debido a los calificativos de “calumnias” contra un informe periodístico.

En este contexto, el Presidente ha pedido que ante este material emitido por los medios los ciudadanos deben “pellizcarse”.

El mandatario ha dicho que no quiere discutir los gustos musicales de cada quien pero cuestiona que se escuche un material “embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca y no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse”.

El presidente Petro redactó una breve historia de Córdoba que puso en su red social X en la que dio pistas de sus gustos musicales.

“La élite terrateniente del departamento, dueña de la política y el poder, habían sido agredidos violentamente por el EPL y de inmediato, aplaudieron, festejaron y entregaron sus hijas, a quienes volvían a Córdoba a su «estado natural»: un departamento sin campesinos, sin rebeldía. Olvidaron el porro y el fandango y escucharon las músicas norteñas mexicanas. Los gritos libertarios se apagaron, el movimiento estudiantil fue asesinado, la universidad de Córdoba pasó a manos paramilitares. Los liberales y conservadores se volvieron uribistas y hasta el EPL, antes guerrillero, y ahora desarmado se pasó en gran parte al bando paramilitar. La noche vino y el porro se escuchaba en las noches, en silencio”, escribió.

Un punto llamativo del discurso de Petro es que géneros como el de la música norteña mexicana que atribuye a supuestas influencias de élites ligadas al paramilitarismo es la misma que históricamente se ha escuchado en las zonas cocaleras controladas antes por la guerrilla de las Farc y ahora por las disidencias en zonas como Meta, Caquetá, Putumayo y otras.

“Me hice revolucionario del M 19 y en Córdoba «me hice libre», siempre soñé con reivindicar su pueblo campesino y hacer allí la reforma agraria. Lo hablaba en las noches de Ciénaga de Oro entre guitarras, porros musicales, poesías y amores con mi amigo Enán Lora Mendoza, el joven que me presentaba los dirigentes campesinos de la ANUC para que entraran al M 19, intuía que la violencia contra los ganaderos que desataba el EPL podía ser sustituida por un pacto democrático con el M19. Salimos ambos a la guerra. Enán fue torturado y asesinado por el DAS”, aseguró.

¿Y qué música le gusta a Petro? A finales de 2023, estuvo en el país el artista y miembro fundador de Pink Floyd, el británico Roger Waters para presentar su espectáculo This Is Not A Drill.

El músico fue recibido en la Casa de Nariño en la que ambos reivindicaron la lucha de Palestina contra Israel y aprovecharon para tomarse una foto con la bandera que fue puesta en las redes sociales.

Roger Waters y Gustavo Petro. Foto:Presidencia Compartir

POLÍTICA