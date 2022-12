La Universidad del Rosario, la fundación alemana Hanns Seidel y EL TIEMPO dieron a conocer ayer su sexto estudio de percepción de jóvenes, una encuesta elaborada por Cifras y Conceptos que consultó a 1.664 personas en buena parte del territorio del país.



De acuerdo con la encuesta, desempleo, seguridad y corrupción son los asuntos que más les preocupan.

Cifras y Conceptos les planteó los temas a los jóvenes con una opción de respuesta múltiple, es decir, que quienes respondían podían señalar varias opciones de acuerdo con el orden que consideraban.



En ese sentido, y de acuerdo con la prioridad en las respuestas, el principal problema que hoy en día afronta el país es la falta de empleo. En eso coincidió el 80 por ciento de los encuestados.



Como segunda medida, destacaron los problemas de seguridad. Esto lo estimó un 67 por ciento mientras que en el consolidado la corrupción ocupó el tercer lugar, pues el 65 coincidió en esto.



Igualmente dentro de las opciones de respuesta que dieron, consideraron como otros de los grandes problemas de país el acceso a la salud y a la educación superior. En el consolidado final se encontró que el 8 por ciento aseguró que uno de los grandes inconvenientes a nivel nacional tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz.



La muestra también dejó en evidencia el total predominio de las redes sociales en los jóvenes a la hora de informarse. Muy por encima de todos los demás medios.

Emociones

La encuesta también preguntó sobre lo que tiene que ver con las emociones de los jóvenes y les indagó sobre qué tan satisfechos se sienten actualmente con su vida y mientras un 54 coincidió en declararse totalmente satisfecho, el 39 dijo que ni satisfecho ni insatisfecho y hubo un 6 que se declaró totalmente insatisfecho.



Al indagar a los jóvenes sobre la confianza en figuras e instituciones, la gran mayoría coincidió en señalar a las universidades públicas en la medida que el consolidado alcanzó el 67. En este punto también se destacó que en segundo lugar, con un 51 por ciento, mencionaron a la Registraduría, y un 50 por ciento mencionó las universidades privadas.



Y a propósito de la decisión del gobierno de estudiar la posibilidad de declarar como gestores de paz a algunas de las personas que hoy están detenidas por supuestos hechos violatorios de la ley en el marco del estallido social del año pasado, la encuesta también indagó si los jóvenes consideran que existen hoy mejores o peores condiciones que hace un año para expresar y manifestar públicamente su descontento. El 39 por ciento dijo que ni mejores ni peores condiciones, un 31 por ciento dijo que están peores y de todas maneras un 27 por ciento señaló que hay mejores condiciones.

Andrés Mompotes en su intervención durante el foro virtual de El Tiempo: ¿Que piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia?. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

A los encuestados también se les pidió que ubicaran su posición ideológica, en una escala de 1 a 6, donde 1 es de izquierda y 6 es una posición de derecha.



De acuerdo con César Caballero, presidente de Cifras y Conceptos, se evidencia un cambio notorio y es el hecho de que en el primer gobierno de izquierda de Colombia los jóvenes derecha se van consolidando.



Resaltó que ya hay un 21 por ciento de jóvenes que se consideran derecha “y eso me parece que muestra la manera como ellos han venido entrando a evaluar los temas y a tomar unas posiciones que sean cada vez más claras (...) hay una consolidación de un grupo de jóvenes que se considera como derecha”.



El gobierno

A la hora de evaluar al gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro, la encuesta les preguntó a los jóvenes qué grado de expectativa tienen de un cambio en el país con esta nueva administración.



El 38 por ciento declaró una alta expectativa, el 36 alguna expectativa y un 24 por ciento que dijo que ninguna expectativa.



Sobre la imagen que tienen los jóvenes del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con los resultados de la encuesta, el 61 por ciento señaló que es favorable, aunque hay un 26 que la declara desfavorable y un 13 por ciento que se declaró en la franja del no sabe no responde.



En lo que tiene que ver con el gabinete del presidente Petro, el 49 por ciento de los encuestados dijo tener una opinión favorable, aunque hay un 34 que tiene una imagen desfavorable y un 17 por ciento que está en la franja y no sabe no responde.



La encuesta se realizó de manera presencial del 16 de noviembre al 3 de diciembre pasados en la zona urbana de Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Puerto Carreño, Armenia, Pasto, Medellín, Bogotá y Cali.

Opiniones

Para explicar los resultados de la encuesta, ayer en las instalaciones de EL TIEMPO se realizó el foro virtual ‘¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia?’.



El rector del Rosario, Alejandro Cheyne, destacó que cuando se inició esta alianza el propósito fue entender a los jóvenes.



Dijo que la encuesta, que se realizó en los últimos 15 días, es una información reciente y dijo que este es el primer estudio que se hace bajo la presidencia de Gustavo Petro, lo que reflejará muchos contrastes.



Por su parte, Alexandra Moreno, directora de proyectos de la fundación alemana Hanns Seidel, destacó que la información que aporta la encuesta es muy valiosa.



El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, mencionó que este tipo de encuestas son importantes porque permiten entender qué piensan y quieren los jóvenes para poder encontrarse con ellos, generar políticas de discusión y análisis y poder informar.



A su turno, Caballero resaltó que la encuesta revela que el autorreconocimiento de la población afro está creciendo y dijo que esto tiene que ver con la presencia de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez.



Asimismo, destacó el interés de los jóvenes en sacar adelante al país. “Los jóvenes se sienten como con un aire de esperanza”, destacó Caballero, quien dijo que la emoción dominante es la alegría, con el 60 por ciento, y la segunda es la esperanza, con 45 por ciento.



El presidente de Cifras y Conceptos también resaltó el hecho de que los influenciadores digitales tienen una desconfianza del 82 por cierto.



