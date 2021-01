¿Cuál es la diferencia entre toque de queda, cuarentena y aislamiento?

Con el objetivos de enfrentar la pandemia de coronavirus, los Gobiernos han implementado medidas como cuarentenas, aislamiento obligatorio, selectivo, toque de queda, entre otros.



Pero, ¿cuál es la diferencia y qué impacto pueden tener?



Según el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, tanto el aislamiento como la cuarentena son prácticas que se utilizan para detener o limitar la propagación de la enfermedad

Aislamiento

Según este departamento, el aislamiento se usa para separar a las personas enfermas que tienen una enfermedad contagiosa de aquellas que están sanas. Por tanto, como lo advierte el Departamento de salud y servicios humanos de Michigan, el aislamiento restringe el movimiento de las personas que están enfermas para evitar la propagación de ciertas enfermedades.



En Colombia, ha habido aislamiento preventivo obligatorio donde, como lo señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz, "nos encerramos con el objetivo de que el virus no nos llegara a los hogares y contener la epidemia". Esta etapa se conoce en el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos como la cuarentena.



Posteriormente se pasó al aislamiento flexible donde hubo una mitigación y aperturas para sectores y actividades sociales y económicas.



Tras ello, se entró a la fase del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, que buscaba que aquellas personas con sospechas de tos, fiebre o dificultad respiratoria fueran aisladas inmediatamente, "quienes tengan diagnóstico confirmado, que sean contacto estrecho de casos confirmados, contactos físicos por ser familiares o compañeros", dijo el ministro.



Una vez tengan un síntoma o contacto esas personas debían entrar en aislamiento inmediato incluso sin tener el resultado de una prueba.



Cuarentena

"La cuarentena se usa para separar y restringir el movimiento de personas sanas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman. Estas personas pueden haber estado expuestas a una enfermedad y no lo saben, o pueden tener la enfermedad pero no mostrar síntomas", dice el Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU.



De este modo, durante aproximadamente 14 días, las personas bajo cuarentena no pueden ir a "trabajar, a la escuela ni a ningún otro lugar público donde puedan tener contacto con otras personas", según el departamento de salud pública del condado de Seattle y King en el estado de Washington.

Toque de queda

Esta es quizá la medida más restrictiva. Se usa para evitar que después de cierta hora las personas circulen en la ciudad, a no ser por motivos de fuerza mayor. Cada Gobierno determina cuáles son esos motivos.



Esto hace parte de los esfuerzos de los gobiernos locales y nacionales para evitar las reuniones sociales.

