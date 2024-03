¿Cuál es la diferencia entre Armagedón y Agamenón, nombres confundidos por el presidente Petro?

"el mismo ser humano en su codicia está creando las condiciones de un Agamenón, la destrucción del clima que mata la vida", fue una de las muchas frases que dejó un nuevo discurso del presidente Gustavo Petro en su gira por Sucre. En redes sociales, sin embargo, apuntaron que la anterior referencia del mandatario no fue la correcta, ya que confunde a un mítico rey griego con el Armagedón del libro bíblico del apocalipsis.

"Quien mucho habla mucho yerra", fue la reacción del representante del Centro Democrático Andrés Forero cuando se percató de este error del presidente. En concreto, el mandatario intentó referirse a las consecuencias que el cambio climático y la destrucción del clima tendrá sobre las próximas generaciones.

"Lo que manda el CO2 a la atmósfera es el capitalismo. Qué pena. Y en 50 años, que yo no estaré aquí, nuestros hijos o nuestros nietos van a vivir una cosa peor de la que estamos viviendo. El apocalipsis, que no era mentira o no era porque estaba en la biblia, es porque el mismo ser humano, en su codicia, está creando las condiciones de un Agamenón, se llama en griego. La destrucción del clima que acaba la vida", fue el mensaje completo del jefe de Estado que está causando revuelo en redes.

Ahora bien, se trata de dos términos que provienen de contextos diferentes. Según la tradición cristiana, el Armagedón es el término que se le da al lugar donde se librará la batalla entre el bien y el mal antes del fin del mundo.

Por su parte, Agamenón es el nombre del legendario rey de Micenas, personaje de la Ilíada, histórica obra del poeta griego Homero. En esa historia, Agamenón fue el comandante del ejército griego en la guerra de Troya. Era hijo de Atreo y hermano de Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena. Precisamente, el escape de Helena junto a Paris, príncipe de Troya, provocó la ira de los hermanos y fue uno de los desencadenantes de la guerra.

El 'lapsus' del mandatario ha sido especialmente comentado y también se le 'castiga' en redes ya que segundos antes insinuó la poca inteligencia de aquellas personas que escuchan géneros musicales "uribistas", sin mencionar específicamente uno.

"Si uno trata de que la música sea inteligente, escucha música inteligente, de la cultura, de la raíz”, comentó.

