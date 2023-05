Laura Sarabia, Jefe de Despacho en la Presidencia de la República, la mujer más cercana al presidente Gustavo Petro, se encuentra inmersa en una polémica tras conocerse las denuncias de su ex niñera Marelbys Meza.



La ex empleada, en entrevista con Semana, habló de supuestos abusos que habría vivido en un edificio cercano a Palacio en el centro de Bogotá, donde la sometieron al polígrafo, tras el robo de 7.000 dólares del apartamento de Sarabia, que eran viáticos de un viaje presidencial.



Los hechos se desarrollaron, según Meza, el pasado 30 de enero, tras la pérdida de dicho dinero.



En denuncia ampliada ante la Fiscalía, Laura Sarabia señaló que no son ciertas las denuncias que hizo Meza a la revista en mención y anexó, en el escrito ante el ente judicial, chat y conversaciones con la ex empleada al respecto.

Cara a cara: lo que dice la ex niñera lo desmiente Laura Sarabia

En su entrevista en revista Semana, la ex niñera Meza dice que “no quería ir” a la prueba del polígrafo. Ante esto, en su denuncia ampliada, Sarabia dice que tanto a los miembros del esquema de seguridad como “a la señora se les practicaron pruebas de polígrafo previo consentimiento informado y autorización voluntaria de su práctica”, por la pérdida de los 7.000 dólares de su casa.



En otro apartado de su entrevista con la revista, Marelbys Meza dice que se sintió abusada, maltratada y presionada de manera indebida durante el procedimiento, con amenazas de irse para la cárcel, de acusarla de mentirosa y ladrona.



Ante esto, Sarabia dice en su escrito en Fiscalía que “no serían veraces sus aseveraciones de un supuesto constreñimiento, cuando en comunicación vía Whatsapp del día siguiente del procedimiento (el polígrafo) de las autoridades afirmaba lo siguiente (en conversación con el esposo de Sarabia):



1:11 p.m: Escribe Marelbyz Mesa:



Hola mijito buenas tardes



01:12 pm. Escribe Marelbyz Mesa:



-Qué pena molestarlo, quería saber de mi trabajo? Voy. Qué hago. Qué le han dicho?



Tras insistir con varios mensajes, el esposo de Sarabia le contesta:



3:06 pm. Mary, aún no nos han dicho nada, como te dije apenas nos digan cómo van las cosas te escribo para que vengas.



6:52 p.m: Escribe Marelbyz Mesa:



Gracias mijita Dios me lo bendiga por siempre.



De este chat completo la Jefe de Despacho de Presidencia entregó copia impresa en su denuncia ampliada ante Fiscalía.