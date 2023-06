Si su pasaporte ya está expedido, no deje pasar el periodo máximo para reclamarlo, ya que este será anulado y deberá tramitar y pagar un nuevo documento. Según anunció Ministerio de Relaciones Exteriores, hay 20.350 pasaportes sin recoger en Bogotá.



Conozca el tiempo que tiene para reclamarlo.



¿Cuál es el plazo máximo para reclamar mi pasaporte?

De acuerdo con la Resolución 6888 de 2021, "El titular del pasaporte tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para reclamarlo una vez haya sido expedido. En caso de no reclamarse en este período, el documento será anulado y el solicitante deberá tramitar y pagar un nuevo pasaporte".



Es decir, los seis meses para reclamar su documento empiezan desde la fecha en la que lo expidió.



"Los ciudadanos que aún no reclaman este documento pueden acercarse de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a la sede donde llevaron a cabo el trámite. No requiere cita", recordó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Países de los cinco continentes, le permiten ingresar a colombianos solo con el pasaporte. Foto: iStock

¿Qué pasa si reclamo y el documento tiene algún error?

En caso de presentarse alguna inconsistencia en la hoja de datos del pasaporte o por daño de fabricación, la Cancillería dice "el titular contará con un plazo máximo de un (1) mes a partir de la fecha de entrega del documento, para solicitar su reposición. Vencido este plazo el solicitante deberá tramitar y pagar un nuevo pasaporte”.



Entrega del pasaporte

Para los mayores de edad, la entrega del pasaportes se hace personalmente, "el titular deberá presentar la cedula de ciudadanía vigente, contraseña o documento en trámite de cédula de ciudadanía", dice la página de la Cancillería.



Por su parte, los pasaportes de los menores de edad se entregaran al padre, madre, representante legal o apoderado quien adelantó el trámite con el menor. "Esta persona deberá identificarse con cedula de ciudadanía vigente, contraseña o documentos en trámite de la cédula de ciudadanía y deberá presentar Tarjeta de Identidad o Registro Civil de Nacimiento del menor".



Tiempos de entrega

Una vez expedido el documento, en Bogotá el pasaporte se entrega 24 horas después de realizarse el pago, aunque en las gobernaciones autorizadas para ello tarda 48 horas.



Por su parte, los consulados de Colombia en el exterior tardan 8 días hábiles, "dependiendo de las medidas aplicadas por las autoridades competentes de cada país en donde persista la emergencia sanitaria".



Por último, tenga presente que estas son las direcciones de las tres oficinas que hay en Bogotá:



​Sede Norte: Avenida 19 No. 98 - 03, Edificio Torre 100 piso 1 y 2

Calle 53: Calle 53 No 10 - 60/46, Piso 2.

Sede Centro: Calle 12C No. 8 - 27.



