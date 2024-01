¿Por qué al presidente Petro le interesa nombrar al gerente del Metro de Medellín?

En Medellín se habla de una “toma hostil” por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro en la Empresa Metro.



Desde la Casa de Nariño han expresado abiertamente que tienen interés en la compañía y que buscan una reorientación estratégica de esta, así como de los demás sistemas masivos de transporte en el país. Y la primera movida será nombrar un gerente que tenga el guiño del presidente Petro.



“Estamos buscando gerentes para los sistemas masivos que comprendan la ventaja de poder gestionar de manera conjunta la planificación urbana y la planificación de transporte para generar captura de valor en las zonas de estaciones y a lo largo de los corredores con el aumento de densidades y planes de ordenamiento para potenciar el valor del suelo”, aseveró en entrevista con EL TIEMPO el ministro de Transporte, William Camargo.



El Gobierno, entonces, pretende que Tomás Elejalde, quien ocupa la gerencia desde 2016 y trabaja en la empresa hace más de 25 años, salga del cargo.





William Camargo, ministro de Transporte

Lo buscan desde finales del 2023, cuando los representantes del Ejecutivo en la junta directiva convocaron a una asamblea extraordinaria pero no se llegó a ninguna decisión por una recusación contra ellos.



En ese momento las mayorías hubieran sido más sólidas, ya que contaban también con los votos de los representantes de la Alcaldía, que ya cambiaron con la nueva administración.



Este hecho no ha caído muy bien en la capital paisa y varios sectores hablan de una “toma hostil” dirigida desde Bogotá.



Desde la oposición, el representante por el Centro Democrático Hernán Cadavid asegura que el Gobierno, aprovechando su mayoría en la junta directiva, busca poner un gerente político y no técnico. Lo relaciona directamente con el pago de favores a Daniel Quintero, exalcalde de la capital paisa.



“Es claro que en Antioquia tenemos la lectura de que hay una intención de pagar un favor político por la ayuda de Daniel Quintero a Gustavo Petro. Y lo que trataron de establecer en diciembre en una toma hostil, convocando a una junta extraordinaria. Era para nombrar a una persona que respondiera a los intereses de Daniel Quintero y su círculo”, afirma el congresista uribista.

Tomás Elejalde, gerente del Metro.

Desde la independencia, Daniel Carvalho, quien fue concejal de Medellín, opina algo similar a Cadavid.



“La preocupación que tenemos es que en uso de esa mayoría pongan a un gerente de corte político. La historia del Metro de Medellín y gran parte de su éxito ha estado en tener siempre una gerencia técnica. Tememos que el Presidente ponga a un político y, más aún, que vaya a poner a una persona política cercana al exalcalde Daniel Quintero, que tanto daño le hizo a la ciudad”, dice el representante.



Ambos políticos hacen un llamado al Gobierno para que se nombre un gerente de carácter técnico y no político, independientemente de quien sea que llegue al cargo.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

Esta puja por la gerencia del Metro será, sin duda, un nuevo capítulo de la relación entre el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia con el presidente Gustavo Petro, la cual no comenzó de la mejor manera y tras la posesión de los mandatarios locales se han presentado varios enfrentamientos.



Desde la academia, no obstante, aseguran que no necesariamente el presidente Petro esté buscando politizar la compañía.

Mariana Rodríguez, conductora del Metro de Medellín

“La intención de Petro no necesariamente es una ambición politiquera por llenar esa entidad de cargos burocráticos. Mi perspectiva es que lo que está buscando el presidente es tener un bastión de eje reputacional que le permita, de alguna forma, decirle a la opinión pública antioqueña, a la gente común y corriente, que a pesar de que Fico Gutiérrez y la derecha están hoy en el poder, es el progresismo el que sigue liderando una de las mayores joyas que tienen los paisas, que es su metro”, opinó el analista Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana de Bogotá.



Piden reestructurar la Junta

En Medellín cuestionan que el Gobierno Nacional tenga las mayorías en la junta directiva, la cual está conformada por cinco representantes del Ejecutivo, dos de la Gobernación y dos de la Alcaldía.

Tranvía de Medellín, que hace parte de la empresa Metro.

Y más teniendo en cuenta que la Nación no es el socio mayoritario de la empresa. “No es cierto, como dijo Petro, que la Nación haya pagado todo el Metro de Medellín. Es todo lo contrario: Antioquia y la región pagan el 70 por ciento y la Nación, el 30”, señala Cadavid. Por eso, varios sectores consideran que es momento de rebarajar la representación en la junta.



“Uno entiende que quiera hacer uso de sus mayorías, no podemos hacer nada, pero que no vaya a poner a una persona mala y más porque la empresa tras la pandemia está en una situación un tanto delicada”, señala Carvalho.



Metrocable.

El tema también fue mencionado por el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, quien calificó las mayorías del Ejecutivo en la junta como una situación anacrónica.



“Eso se dio para vigilar que se cumpliera el pago con la Nación, pero esa deuda ya está acordada y pactada y se está pagando. Eso debe cambiarse. Propongo que haya cuatro miembros de los gobiernos locales y tres miembros del Gobierno Nacional que tengan carácter de acompañamiento, esa mayoría no tienen ningún sentido”, aseveró Gaviria en su momento.



Pero lo cierto es que el cambio de los miembros de la junta no es un tema sencillo, ni tampoco se hará pronto, por lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro podrá decidir este año quién será el nuevo gerente de la compañía. Por lo pronto, en Antioquia sigue el llamado para que, si se da el cambio, se siga con la tradición técnica.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA