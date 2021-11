¿Cuál es el censo electoral actual en Colombia?

38,621,981 colombianos es el actual potencial electoral a nivel nacional que tiene el país, quienes podrán participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.



18,686,306 son hombres y 19,935,675 son mujeres. El departamento con mayor potencial electoral es el Distrito Capital, Bogotá, con alrededor de 6 millones.



Sigue Antioquia con 5 millones aproximadamente y el Valle del Cauca con casi 4 millones.



Si usted pertenece a la cifra de personas habilitadas para votar, debe realizar el proceso de inscripción de cédula de ciudadanía.



Este proceso, marca el inicio del calendario electoral. Este es el acto mediante el cual un ciudadano registra su documento de identidad ante el funcionario electoral, bien sea para quedar incluido en el Censo Electoral o para cambiar su lugar de votación, y así poder ejercer su derecho al sufragio en el puesto más cercano a su residencia.

¿Cómo realizar la inscripción?

Para adelantar el proceso de inscripción de la cédula de ciudadanía, tenga en cuenta los siguientes pasos:



1. Consulte su lugar de votación en la página web de la Registraduría:



Ingrese a la página web de la Registraduría (registraduria.gov.co). Allí podrá verificar, en este enlace, el puesto de votación donde usted está habilitado para votar. Si al digitar su número de cédula aparece en un puesto de votación diferente a su actual lugar de residencia o aparece un mensaje indicando que su cédula no está vigente y las causas de pérdida de vigencia ya desaparecieron, deberá inscribir su cédula.



2. Acuda a la Registraduría a realizar la inscripción:



El proceso de inscripción de cédulas irá desde el 13 de marzo de 2021 hasta el 13 enero de 2022 para Congreso de la República y hasta el 29 de marzo de 2022 para elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República.



La Registraduría Nacional adelanta el proceso de inscripción en todas sus sedes del país entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Durante este período, usted puede dirigirse a la sede de la entidad más cercana e inscribir su cédula si cambió su lugar de residencia o no pertenece al censo electoral actual.



3. Presente su cédula de ciudadanía:



El funcionario electoral le solicitará la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o cédula digital como únicos documentos válidos de identificación para realizar el trámite.



Una vez verifique la información, realizará el proceso de autenticación biométrica (facial y/o dactilar), para realizar la validación de la identidad. Luego del proceso de verificación, el funcionario procederá a realizar la inscripción en el puesto de votación solicitado.



4. Solicite el comprobante:



Una vez terminado el trámite, el ciudadano puede solicitar el comprobante de inscripción (Formulario E-4), el cual consigna la fecha de la inscripción, su número de identificación, el lugar en donde realizó el proceso y el puesto de votación donde desea ejercer su derecho al voto.

