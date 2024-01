Críticas a Presidencia por cuenta de supuestos gastos de séquito de Verónica Alcocer

Comenzando la segunda del año, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a una nueva polémica por cuenta de un informe periodístico que da cuenta del elevado costo que tendría el séquito que acompaña a la primera dama, Verónica Alcocer, en sus viajes internacionales y en otras actividades.



Según la Silla Vacía, Alcocer tiene un equipo de maquilladores, fotógrafos u acompañantes que tiene un costo superior a mil millones de pesos. Supuestamente, según la investigación periodística, el séquito cobra entre 10 y 30 millones mensuales, e incluso viatican en cada viaje internacional de la primera dama.



Cumpliendo funciones de la Consejería de Reconciliación, Alcocer está acompañada, de acuerdo con la investigación, por figuras como el reconocido maquillador y vestuarista Fady Flórez. Aunque el contrato de este es con el Canal Institucional, su labor estaría enfocada en la esposa del presidente Gustavo Petro, a la que incluso ha acompañado en distintos viajes.

Esto además de ser increíble, es inaceptable.



Hagamos un ejercicio: Cambiémosle el nombre de Verónica por el de María Juliana…



¿Ahora si se indignan? ¿O también lo van a justificar?



¿Este es el cambio por el que votamos? https://t.co/kucmSYS2mq — Katherine Miranda (@MirandaBogota) January 9, 2024

Asimismo, de acuerdo con la Silla Vacía, el séquito de Alcocer incluye a una de sus mejores amigas, Carolina Plata, oficialmente contratada como jefe de protocolo de Presidencia. Sin embargo, a esta también se le ha visto como parte del equipo de la primera dama. La investigación también incluye al fotógrafo Mauricio Vélez, que ha acompañado tanto al presidente Petro como a la primera dama.



Ante el alto gasto que implicaría dicho equipo, la Silla Vacía denunció que serían cerca de mil millones de pesos al año lo que se gastaría para la imagen de Verónica Alcocer, esto causó la reacción de la oposición.

La Primera Dama @Veronicalcocerg no se puede citar a debate de Control Político toda vez que no es Funcionaria Pública, pero sí citaremos a los funcionarios públicos que se están gastándo la plata de los colombianos pagando excentricidades en la esposa de @petrogustavo con la… — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) January 9, 2024

“Los ciudadanos no se matan pagando impuestos para que la primera dama Verónica Alcocer tenga maquillador, fotógrafo, mejor amiga y asesora con sueldo de ministros. Esto es un abuso con millones de colombianos, una vergüenza”, dijo el concejal de Bogotá Daniel Briceño en sus redes sociales.



El exviceministro Rafael Nieto Loaiza fue otro de los que se pronunció en contra de los supuestos gastos y los tildó de ser un “¡Escándalo!”. “Camuflados de distintas maneras, se pagan maquillador y vestuarista, fotógrafo profesional, a la mejor amiga y a la asesora personal de la Alcocer, además del masajista Nerú. Algunos con mejor salario que un ministro”, agregó.



Otros, como el representante por el Centro Democrático Juan Espinal calificó de lamentable los gatos en los que supuestamente incurre la primera dama. A esto agregó que convocará a un debate de control político. Aunque reconoció que Alcocer no puede ser citada, pues no es funcionaria,

#ElDerrochePetrista "Maquillador personal y vestuarista, fotógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal con sueldo de ministro están contratados por tres entidades públicas para encargarse de su imagen, su agenda y compañía". La Primera Dama se da gusto. pic.twitter.com/lkqYtWDaKH — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 9, 2024



La senadora María Fernanda Cabal también fue crítica ante la revelación periodística. La del Centro Democrático calificó de “derroche petrista” el séquito de Alcocer y concluyó: “la primera dama se da gusto”.



La mayoría de críticas llegaron del Centro Democrático, coo el representante Hernán Cadavid, que llegó a decir que la Consejería de Renconciliación se había convertido en la "caja menor" de Verónica Alcocer.



"La Consejería de Reconciliación que se supone es para temas de Paz, quedó como la caja de gastos de la señora Alcocer: para sus fotógrafos, asesores de imagen y maquilladores. ¡El Cambio!", declaró el el representante antioqueño.



En ese mismo camino estuvo el representante Andrés Forero, que no solo cuestionó los gastos sino la propuesta de una nueva reforma tributaria. "¿Para pagar estos caprichos de la primera dama es que quieren aprobar una nueva reforma tributaria y seguir asfixiando a la economía colombiana?", dijo el congresista de oposición,



La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, calificó de inaceptable la revelación e incluso pidió hacer un ejercicio de cambiar los nombres con figuras de pasadas administraciones. “Hagamos un ejercicio: Cambiémosle el nombre de Verónica por el de María Juliana. ¿Ahora si se indignan? ¿O también lo van a justificar? ¿Este es el cambio por el que votamos?”, concluyó, haciendo referencia a la esposa del expresidente Iván Duque, María Juliana Ruiz.



Por el momento, desde la Presidencia ni ningún ente del gobierno se ha pronunciado frente a los supuestos gastos de Alcocer.