Críticas a la 'Vice' por una imagen durante cumbre de gobernadores

La vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez es la primera tendencia este viernes en la red social Twitter por una imagen que, según varios de los usuarios, fue tomada durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Puerto Gaitán, Meta, y en la que participaron los mandatarios seccionales de los 32 departamentos y el Presidente de la República, Iván Duque.

En la imagen se ve la a la vicepresidenta, sin tapabocas, junto a una militar que sostiene una cartera. Los primeros usuarios que compartieron la imagen señalan que la integrante de las Fuerzas Armadas debe cargarle la cartera.



En la imagen que se ha hecho viral, la vicepresidenta tiene una blusa de colores pastel que fue la que usó durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores mientras la militar carga una cartera de color palo de rosa.



Las dos situaciones generaron diversas reacciones. De una parte, la critican por la ausencia del tapabocas en un lugar público. Un hecho que ya en el pasado le había pasado factura.



En esa oportunidad respondió: "Viajé a Vaupés -el 16 de octubre y no el lunes 19 - para llevar ayudas a esa población, teniendo una prueba previa para #COVID19 con resultado negativo. El calor me obligó a cambiar de tapabocas en varias oportunidades. Tenemos que ser más cuidadosos y llevarlo siempre".



De otra parte, comentan que la vicepresidenta no envía un buen mensaje al poner a una persona a llevarle la cartera. Los usuarios aprovechan para mostrar otras mujeres, también con cargos públicos, en las que ellas mismas llevan sus pertenencias.



