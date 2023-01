El canciller Álvaro Leyva, desde Suiza, le manifestó a Caracol Radio que las relaciones entre Colombia y Guatemala no están en crisis. Aseguró que el llamado a consulta de la embajadora en ese país, Victoria González, es un proceso normal para poder hablar con ella.



"Eso no significa que vayamos a revisar relaciones con la hermana república de Guatemala", manifestó.



Afirmó que le pidieron volver a Colombia para tener claridad de lo que está ocurriendo luego de que la Fiscalía del país centroamericano aseguró que emprenderá acciones legales contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez por su trabajo mientras fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2019.

El Ministerio Público de ese país asegura tener pruebas de que Velásquez aprobó acuerdos de cooperación anómalos en medio del proceso contra la empresa brasileña Odebrecht.



Leyva, quien está acompañando al presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), agregó que "no hay que ir más allá de lo que se está haciendo (...) Entrar en interpretaciones pueden ser equívoco".



Pese a esto, sí es claro que se ha desatado una fuerte tensión entre ambas naciones, especialmente luego del cruce de declaraciones entre los presidentes Petro y Alejandro Giammattei (Guatemala).



Por un lado, en una de las primeras reacciones que tuvo el jefe de Estado colombiano puntualizó que "jamás" aceptará una orden de captura contra su ministro. "Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta", señaló.



Luego agregó que Velásquez es perseguido por los intereses que tocó cuando trabajó en ese país. "La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar", añadió.



La repuesta de Guatemala no se hizo esperar. El presidente de ese país, Giammattei, lanzó una ofensa contra Petro. "Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares de donde ya es difícil salir", dijo en una entrevista con EFE en Madrid.



Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmaron que lamentan que Colombia convierta un tema legal en una discusión política y agregaron que decidieron "por reciprocidad" llamar a consultas a su embajadora.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca (...). El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes".



En desarrollo...