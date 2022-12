En medio de la crisis política que se vive en Perú, a causa del autogolpe fallido de Pedro Castillo, también se pone sobre la mesa la odisea que viven algunos colombianos que quedaron atrapados en este panorama -caracterizado por las manifestaciones y el rechazo social-.



Varios connacionales que se encuentran en diferentes zonas de Perú intentan regresar a su país de origen o a sus lugares de residencia. En medio de esta situación, la misma cónsul de Colombia en Lima, Ximena Restrepo, le confirmó a W Radio que "en este momento no hay ninguna solución a la vista".



“No hay medios de transporte, no hay pistas aéreas simultáneas y adicionales en muchas ciudades que nos permitan tener un vuelo humanitario. Hemos evaluado muchas alternativas, buses humanitarios con la Cruz Roja, pero no hay pasos en las carreteras, no hay cómo hacer llegar un vuelo", explicó Restrepo.



La cónsul agregó que la solución en estos momentos es "muy complicada" y que por ahora están haciendo un censo que es lo único que está a su alcance. Dijo, además, que le harán un seguimiento a las necesidades concretas que se presenten para tramitarlas con las redes internas.



Otra de las acciones que están desarrollando es el trabajo en conjunto con algunas instituciones peruanas para buscar estrategias que solventen este panorama. “Estamos haciendo acercamientos con el Ministerio de Turismo, no tenemos recursos para atender esta situación. En estos momentos adelantamos gestiones, hemos evaluado todas las soluciones, estamos pendientes de las personas que están en riesgo y estamos haciendo lo humanamente posible", le expresó la cónsul de Colombia en Lima a la emisora radial.



​EL TIEMPO consultó la posición de la Cancillería para conocer qué acciones pondrán en marcha con el fin de traer a los colombianos atrapados en medio de la crisis social que vive Perú.



La entidad enfatizó que este jueves tendrán varias reuniones durante el día para abordar los ejes importantes de esta situación y las estrategias a implementar en ese sentido; por lo que se esperan anuncios sobre las líneas de ayuda que tendrán los connacionales.



En cuanto a las medidas internas que se están tomando en Perú por la ahora presidenta Dina Boluarte, se conoce que para enfrentar el levantamiento social en varias regiones se ha declarado el Estado de Emergencia y el uso de las Fuerzas Armadas en los puntos más críticos de las manifestaciones, lo que ha dejado civiles muertos y más de 100 policías heridos.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA