La postura que el presidente Gustavo Petro asumió frente a Pedro Castillo, ex jefe de Estado de Perú, le está generando dificultades diplomáticas con el gobierno del vecino país.



Petro junto con los mandatarios de México, Argentina y Bolivia, suscribieron un comunicado conjunto en el que pidieron reponer en la presidencia a Castillo, destituido tras su fallido autogolpe. En el comunicado aseguran que fue “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio”.



Fue tal la molestia que la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, cuestionó las “opiniones discordantes” que hizo Petro en referencia a lo que pasó constitucionalmente en Perú.



Pero no fue lo único. Decidió llamar a consultas al embajador de Perú e Bogotá. Claro que también hizo lo mismo con los embajadores en La Paz, Ciudad de México y Buenos Aires.



Sobre este asunto, El TIEMPO habló con una fuente cercana a la Cancillería, quien recordó que Colombia no tiene embajador en Perú y que, por ahora, el encargado de la embajada en Lima es el representante de negocios, Eufracio Morales.



Sobre la reacción del Gobierno colombiano a esta consulta, expuso que la ven como “una forma de expresar inconformidad de un lado y que están evaluando la respuesta que tomarán”.



“Por ahora solo estamos registrando la situación y no vamos a expresar preocupación por eso”, aclaró la fuente. Anunció que se dará una respuesta formal lo antes posible.



La principal razón de la decisión peruana es que la Cancillería de ese país considera las declaraciones de estos mandatarios como “una injerencia en sus asuntos internos”.

El ‘llamado a consulta’ es considerado como una fase previa a un rompimiento de las relaciones y muestra claramente la fragmentación a la que ha llegado el vínculo diplomático entre dos países.



Otro de los puntos de la queja de Gervasi es “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo”, al que (los mandatarios de esos cuatro países) aún consideran presidente y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento.



Colombianos atrapados

En paralelo a esta crisis diplomática, algunos colombianos también viven una odisea, pues quedaron atrapados en medio del estallido político que se vive en Perú, caracterizado por las manifestaciones en las calles.



Frente a esta situación, la fuente cercana a la Cancillería dijo que hay un represamiento de alrededor de 100 colombianos en Cuzco.



“El consulado de Colombia en Lima está haciendo un censo para identificar la situación de las personas y se está evaluando la necesidad de un plan de evacuación, pero por ahora logísticamente no se puede debido al cierre de las carreteras y el aeropuerto”, contó.



De todas maneras destacó que se tiene una comunicación constante con los connacionales.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA