'40.000 venezolanos intentan volver hoy a su país': director Migración

Alrededor de 40.000 venezolanos en Colombia desean retornar a su país debido a la crisis que atraviesan causada por la pandemia de coronavirus. Pero en las últimas horas, debido a la decisión del Gobierno de Venezuela de cerrar el paso fronterizo por Norte de Santander, muchos de ellos quedaron con la incertidumbre de cómo regresar al país vecino.



Frente a ello, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, habló con EL TIEMPO y señaló que este viernes Venezuela les comunicó que abrirían de nuevo, pero que el Gobierno está "escéptico" de que esto ocurra.

¿Cuáles fueron las razones por las cuales se cerró el ingreso de venezolanos por el puente internacional Simón Bolívar?



La decisión, según nos fue informado por las autoridades migratorias, obedece a la alta congestión de personas que vienen del otro lado de la frontera por las especie de albergues que han establecido. Específicamente esta restricción es para el puente internacional Simón Bolívar, que es por donde se están produciendo los pasos por esta emergencia sanitaria



¿Cuántas personas salen por allí diariamente?



Lo que habíamos logrado es un paso de organizado de 200 personas a primera hora del día donde las condiciones climatológicas son favorables y tienen una alimentación que les permita avanzar hacia Venezuela, donde es desconocido lo que sucede del otro lado.



En La Guajira no hay paso permanente y hemos logrado establecer unos pasos humanitarios que han sido entre 5 y 6 veces. En Arauca ha variado. Lo que hacemos Es mantener un balance entre el derecho a migrar del venezolano y la protección que merecen los colombianos en zona de frontera. Todo esto busca que no colapsen los departamentos de zona de frontera y los municipios, y así lo hemos ido logrando.



La Zona Operativa de Defensa Integral Táchira señaló que se trataba de una desinfección y que iban a volver a abrir, ¿ya se abrió el paso?



Normalmente esta frontera se abre a las 5 de la mañana y se dan pasos de 200 personas en el día de manera coordinada. Eso no sucedió el día de hoy y después de que comunicamos la situación de Venezuela nos dijeron que había una decisión del ejército venezolano de que sí lo iban a abrir hoy, realmente nosotros somos escépticos, pero es nuestro beneficio que se permita la salida permanente de la población migrante venezolana. Creemos que es un derecho fundamental de un nacional venezolano el poder ingresar a su país, pero debemos esperar si esto fue una reacción tardía para el día de hoy y qué pasará mañana. Por lo pronto, el actuar respetuoso de los derechos humanos de este gobierno es suspender la movilidad de buses hacia la zona de frontera y solicitar mayor presencia de fuerza pública y Policía, que eso ya se hizo, y solicitar un apoyo adicional para la atención de las personas que han quedado en esa zona de frontera pendientes de paso por parte de cooperación internacional.

El #21Ago20 la @ZODI_TACHIRA realizará desinfección de 7 a 9 am en el Puente #SimónBolívar y a las 10 am ingresará a 200 Connacionales con todas las medidas de bioseguridad y protocolo establecido en las zonas #fronterizas para el combate contra el #COVID19 pic.twitter.com/4svrVFBwRR — ZODI Táchira (@ZODI_TACHIRA) August 21, 2020

¿Les dijeron una hora probable de abrir la frontera?



Ellos hablaron de las 10 de la mañana, pero estamos pendientes de qué sucederá. Aparentemente se iban a recibir algunas personas hoy. Realmente lo importante es la sostenibilidad del paso, esto no se soluciona con que en un día permitan un número de personas que pasen. Nosotros necesitamos una decisión definida de un paso permanente en beneficio de las personas migrantes venezolanas.



¿Cuántas personas están esperando volver a Venezuela por Cúcuta?



Esa es una cifra que varía de manera permanente porque es sensible a la realidad económica de diferentes ciudades. La mayoría de migrantes venezolanos depende de los mercados informales y estos son absolutamente sensibles a las medidas de cierres o alzamiento que generan las diferentes ciudades y cuando se empieza a reactivar la economía de una ciudad inmediatamente cesan en su intención de viajar a Venezuela. En este momento los registros que tenemos hablarían de 40.000 personas en el territorio nacional que están interesados en salir por norte de Santander, Arauca y Riohacha.



¿Esta decisión del Gobierno venezolano impulsa los pasos ilegales por esa zona?



Este tipo de decisiones son absolutamente reprochables por diversas razones: una de estas es que fomentan la irregularidad y la exposición de personas por pasos irregulares y trochas que tienen presencia criminal comprobada, y estas personas en estado de vulnerabilidad son sometidas a peajes y cobros absolutamente contrarias a la ley. Nosotros rechazamos enfáticamente este tipo de decisiones que no hacen otra cosa que llevar a la población a la irregularidad y la exposición de su vida y sus derechos.



Ahora que Venezuela no va a permitir el ingreso de sus nacionales por el puente internacional Simón Bolívar, ¿puede haber un colapso de los colombianos que quieren volver en otros puntos?



En este momento no hay embotellamiento, se han presentado algunos momentos de tensión y hemos salido a atender rápidamente esta situación. Hay alguna variable siempre que son los caminantes, y esto lo hemos ido organizando.



Ustedes han señalado que se espera de nuevo un retorno de venezolanos al país, ¿cuándo se espera y cómo se están preparando?



Este retorno ya se está dando y nosotros lo que hemos hecho es generar unos dispositivos que hagan respetar el cierre de fronteras que se ha establecido, esto busca proteger al país de la situación de contagio en la que está. Ya se está dando esa situación de retorno, una necesidad apremiante de personas por volver a buscar futuro en Colombia y lo que hemos hecho de la mano del ministro de Defensa y las Fuerzas Militares es incrementar los puntos de control.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoDEscríbanos sus comentarios de esta noticia a luimer@eltiempo.com