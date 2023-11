Presidente Petro pide que se respete elección de Bernardo Arévalo en Guatemala

El presidente Gustavo Petro pidió de manera pública que se respete la elección de Bernardo Arévalo como presidente electo de Guatemala luego de que la Fiscalía de ese país anunciara que pedirá quitar el fuero a Arévalo por el caso de una ocupación de una universidad en 2022.



(Le puede interesar: Bernardo Arévalo denuncia 'asalto a la democracia' tras pedido de quitarle inmunidad)

El jefe de Estado colombiano aseguró, además, que la delicada situación que se vive en el país centroamericano se debe a "fuerzas ligadas al narcotráfico y la corrupción no quieren el triunfo del pueblo guatemalteco en las elecciones".



"Colombia exije que el mandato popular sea respetado y que tome posesión el presidente electo Bernardo Arévalo", escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Guatemala vive una crisis de su democracia porque las fuerzas.ligadas al narcotráfico y la corrupción no quieren el triunfo del pueblo guatemalteco en las elecciones.



Colombia exije que el mandato popular sea respetado y que tome posesión el presidente electo Bernardo Arévalo. https://t.co/O4KX9yQiRO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023

Tras el pedido para quitarle inmunidad, Arévalo, que ganó las elecciones con el 58 por ciento de los votos, denunció un "asalto contra la democracia" en Guatemala. "Las medidas espurias del Ministerio Público evidencian que el asalto contra la democracia y el Estado de Derecho continúa", dijo.



El fiscal Saúl Sánchez dijo en rueda de prensa que "el Ministerio Público presentará los antejuicios contra" Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio.



(Además: Petro asegura que no es una amenaza anuncio de recortes en presupuestos de las ramas)



No es la primera vez que el presidente Petro se pronuncia frente a lo que sucede en Guatemala. El 30 de septiembre señaló que en ese país se alista "un golpe de Estado" tras el presunto secuestro de actas con votos del Tribunal Supremo Electoral hecho por el Ministerio Público (Fiscalía) en un allanamiento por un caso "en reserva".



"Todos los gobiernos democráticos de las Americas y del mundo deben estar listos a responder. En el territorio americano no se debe dar un golpe de estado más, ni una burla más al mandato popular. La fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe y en la OEA se debe alistar el uso de la carta democrática", expresó en ese entonces.



El anuncio de este jueves por parte de la Fiscalía guatemalteca también provocó críticas de Estados Unidos, la ONU y la OEA.



La Cancillería de Colombia se pronunció oficialmente al respecto de la siguiente manera: "El Gobierno de la República de Colombia manifiesta su profunda preocupación por las nuevas acciones del Ministerio Público de la República de Guatemala contra el Presidente electo Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta electa Karin Herrera en el marco del proceso electoral y post-electoral de 2023, con miras a retirarles la inmunidad que ostentan, así como por los allanamientos y las órdenes de detención contra integrantes del Partido Movimiento Semilla", se lee en un comunicado de prensa.



"Una vez más, Colombia hace un llamado a las autoridades judiciales guatemaltecas a respetar la decisión expresada por el pueblo a través de las urnas, así como el Estado de Derecho, para asegurar una transición democrática que conduzca a que la posesión de los elegidos, se haga el 14 de enero de 2024, dentro del marco constitucional y legal", sentencia.

REDACCIÓN POLÍTICA

*EFE