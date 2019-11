Concertación, la apuesta del Gobierno en el Cauca: Comisionado de Paz

El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, está despachando desde el Cauca al menos tres días a la semana.

Su trabajo, por decisión del presidente Iván Duque, es coordinar el plan social del departamento, el cual busca complementar la estrategia integral para superar la difícil situación que se vive en ese departamento por cuenta de algunos grupos ilegales dedicados al narcotráfico.



Ceballos reconoció que la primera fase es la construcción de confianza con las comunidades, luego vendrá la coordinación para el desarrollo de las inversiones con lo cual su gestión se centrará en articular y acelerar las acciones.



El Gobierno Nacional dispuso de inversiones cercanas al billón de pesos en ese departamento.

¿Cómo va el trabajo que usted lidera en el Cauca?



Desde el momento en el que el presidente Duque anunció formalmente que el comisionado de Paz seria el coordinador del plan social del Cauca se han tomado varias decisiones. La primera es permanecer la mayoría de los días de la semana en Popayán, en Santander de Quilichao y en varios municipios del Cauca. Por eso hemos trasladado nuestro despacho una parte de la semana al Cauca, para poder tener una interlocución permanente con las comunidades.

¿Y cómo les ha ido con las comunidades?



Hemos tenido muy buena receptividad y es fruto de una construcción de confianza mutua desde el proceso mismo de la minga hasta el día de hoy, a través del trabajo conjunto en varios proyectos sociales que hemos desarrollado especialmente con las comunidades indígenas. Esa confianza hoy debe ser fortalecida, debe ser traducida por parte del gobierno en hechos concretos de transformación social que ya vienen implementándose. Eso es muy importante.



¿Y qué se ha logrado hasta ahora?



Muchos de los proyectos que el comisionado de Paz tiene que acelerar e impulsar ya están siendo desarrollados por cuatro entidades, el Departamento de Prosperidad Social, la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, el Departamento Nacional de Planeación y el Sena. Estas entidades vienen desarrollando proyectos y programas tanto relacionados con infraestructura y hábitat con Familias en Acción, Jóvenes en Acción, los planes de desarrollo con enfoque territorial (PEDET) en 17 municipios del norte del Cauca y 3 del Cauca pacífico.



También hay 160 proyectos relacionados con regalías, tanto del orden nacional, departamental como municipal que ya fueron aprobados y viabilizados por Planeación Nacional.

¿Ya podemos hablar de avances?



Hay avances en todos estos campos pero lo que queremos es acelerar aquellos proyectos que han tenido algún tipo de obstáculo y generar nuevos proyectos con algo fundamental y es la concertación con la comunidad. Las comunidades nos han pedido que los proyectos productivos, incluso aquellos de sustitución de cultivos, surjan de un consenso con ellos y el Gobierno Nacional para que puedan desarrollarse de una manera más ágil y efectiva.



¿Se puede decir que hoy está usted es en ese proceso de concertación?



Estamos en ese proceso, primero de aceleración de proyectos actuales, y segundo de diseño conjunto de proyectos nuevos, que es algo que ha sido bien recibido por las comunidades porque hay un respeto a su cosmovisión y un respeto a las capacidades propias que tienen las comunidades. Nuestra función ahora es articular todos esos proyectos y tener una aproximación de desarrolló regional. Esa es la aproximación nueva, que tiene características de consenso y construcción colectiva de los procesos, además de una dimensión regional por qué tenemos que cambiar economías ilícitas representadas en la marihuana y la coca a economías licitas y eso tiene que tener una visión regional que quiere decir que no podemos privilegiar pequeños proyectos aisladas sino que tenemos que privilegiar proyectos colectivos y eso es coincidente con la cosmovisión de los pueblos que habitan allá.

¿En el marco de ese consenso, qué han encontrado?



Hemos descubierto que Cauca es uno de los departamentos más cafeteros de este país. La producción de café en del Cauca es muy grande y con una característica que son los cafés especiales. Hay 90.000 familias que representan 450.000 personas en 34 municipios que están vinculadas con el café. El café es integrador en el Cauca, que es el cuarto departamento productor de café, por encima incluso de Caldas. Y en ese sentido hay un potencial enorme de fortalecer la cadena productiva del café.



¿Solo café?



Cauca también es un departamento en el cual hay una inmensa posibilidad de desarrollo de nuevos productos, como el aguacate Hass, incluso hay una planta empacadora de aguacates que está lista para operar. Pero también hay un gran potencial para el desarrollo forestal, campo en el que encontramos una planta que es propiedad de siete resguardos indígenas, la cual está lista para empezar a producir.



Lo que queremos es juntar las piezas que sean necesarias para que estas cadenas del café, la forestal, la del aguacate y también otros productos como el plátano y el cacao se puedan desarrollar. Es decir es un departamento con una capacidad de producción agrícola exitosa que necesita articular los esfuerzos de sus comunidades.



¿Tener otra visión del Cauca?



Colombia no puede seguir pensando en el Cauca como el departamento que genera violencia y está relacionado con el narcotráfico, ése no es el Cauca. Solamente una parte de algunos municipios está siendo utilizada por las disidencias de las Farc para su negocio de narcotráfico, por una razón: hay dos rutas, una que va hacia el Océano Pacífico y que busca mover los alijos de cocaína y otra hacia el este, hacia el Huila que termina en Brasil, para mover los cargamentos de marihuana. Es un corredor natural, un corredor estratégico y eso no es nuevo, es un problema que tiene el Cauca y que tiene décadas y se dejó envejecer mal. Hoy no queremos que este problema siga afectando a las comunidades que merecen vivir en paz y que están dispuestas como ella misma lo han expresado en varios comunicados a generar una dinámica de sustitución de cultivos.



Normalmente las concertaciones con las comunidades son demoradas…



La concertación ya comenzó. Le pongo un ejemplo, este sábado estaremos en Tacueyó con las comunidades de la zona donde tristemente sucedió la masacre. La concertación se facilita cuando hay organización comunitaria y aquí las comunidades indígenas están muy bien organizadas, al igual que las afro y los campesinos.



¿Qué puede decir de la carta que mandaron algunos líderes del país al Eln?



Bueno lo primero es valorar cualquier esfuerzo de paz que tenga un interés genuino. En este caso nosotros vemos que esa carta tiene ese interés genuino de respaldar, porque lo hace, la posición del Gobierno Nacional al decir que están vigentes y son válidas las condiciones establecidas por el presidente Duque frente a cualquier eventual espacio de diálogo. Esas condiciones las conoce el país y la conocen los firmantes de la carta entre quienes está el propio exnegociador y exvicepresidente Humberto de la Calle y personajes muy importantes de la vida académica de la vida política de este país.



El Eln es el que debe responder a ese llamado de la sociedad para como, lo dice la carta, pasar la página y de una vez cumplir con las condiciones de dejar el secuestro y dejar todos los actos criminales.



¿El balón hoy está en la cancha del Eln?



Siempre lo ha estado.



