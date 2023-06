Además del escándalo de los dineros recibidos por Nicolás Petro que iban a la campaña presidente de Gustavo Petro, que tocó a la Casa de Nariño por los lados, esta administración ha sufrido tres crisis notables: dos por cuenta de la reforma de la salud y una por el choque entre Armando Benedetti y Laura Sarabia.



En cada uno de estos episodios se ha removido el gabinete del presidente y han salido funcionarios. Ahora último, a falta de confirmación presidencial, se espera que salga tanto el embajador en Venezuela como la jefa de gabinete.



En la primera crisis, causada por filtración de los reparos a la reforma de la salud de Alejandro Gaviria, entonces ministro de Educación, se selló con una alocución presidencial en la que se fueron tres ministros. El 27 de febrero, el presidente anunció que, además de Gaviria, no seguían María Isabel Urrutia en el Ministerio de Deporte y Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura.

El 27 de febrero, el presidente anunció que Maria Isabel Urrutia, Alejandro Gaviria y Patricia Ariza salían de sus cargos. Foto: Archivo particular

El primero salió por sus posiciones ante la reforma, mientras que las otras dos no habrían tenido satisfecho al primer mandatario en la labor que venían ejerciendo en las carteras que tenían a cargo. Ninguno de los tres era originario de su proyecto político.



Alejandro Gaviria fue ministro en el gobierno Santos y en su campaña presidencial fue cercano a los partidos Liberal y Cambio Radical. En el caso de Urrutia y Ariza, eran figuras reconocidas en sus áreas, pero históricamente no fueron cercanas al petrismo. Aunque vale señalar que Ariza sí militó en la UP.



La segunda crisis de Gobierno fue por cuenta de la reforma de la salud y la imposibilidad de sacarla adelante en la Comisión Séptima de Cámara. Sin los votos, el primer mandatario anunció que se terminaba la coalición de Gobierno que había creado en julio pasado con conservadores, liberales, ‘la U’, Alianza Verde y Pacto Histórico.

2. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el dia de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

El anuncio vino con un pedido de renuncia protocolaria de todo su gabinete para hacer cambios. En esa ocasión salieron los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Transporte, Guillermo Reyes; Interior, Alfonso Prada; Salud, Carolina Corcho; Agricultura, Cecilia López; TIC, Sandra Urrutia; y Ciencia, Arturo Luna.



De su línea, solo salió Carolina Corcho, los demás eran relacionados como cuotas de los partidos o eran de una línea moderada que llegaron en un primer intento de gobierno de coalición. En reemplazo, los ministerios fueron ocupados por personas más identificadas con sus banderas.

El presidente petro pidió la renuncia protocolaria a sus ministros. Foto: Archivo EL TIEMPO

Una situación similar fue el primer remezón ministerial. En ambos casos salieron sectores que no eran cercanos al mandatario y llegaron en su lugar figuras que ya lo habían acompañado en otros episodios de su carrera política.



Ahora, en esta tercera crisis, lo más probable es que salgan Benedetti y Sarabia. Ambos no eran de su proyecto original. En el caso de Armando Benedetti, este comenzó a acercarse a Gustavo Petro a finales de 2020 cuando ambos eran senadores y compartían comisión.



Benedetti fue una pieza fundamental en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Es considerado uno de los arquitectos de la campaña en la costa Atlántica y permitió el acercamiento de clanes tradicionales de la política al esfuerzo electoral petrista.

Armando Benedetti, Gustavo Petro y Laura Sarabia Foto: Twitter @AABenedetti / Presidencia

Es más, Benedetti comenzó a poner fichas suyas en el círculo de Petro. El todavía embajador fue el que llevó a Sarabia a la campaña presidencial. Sin embargo, esta fue ganando mayor cercanía al primer mandatario, tanto que se había visto como su mano derecha.



Tanta cercanía y presencia de ajenos al proyecto original petrista y al Pacto Histórico en el gabinete fueron criticados. Precisamente, varios miembros del Pacto Histórico y cercanos al presidente desde hace varios años han hecho el reclamo de que son los ajenos al proyecto original los que han creado la mayor crisis y son los que han puesto a tambalear la gobernabilidad. Esta posición ha venido acompañada del siguiente comentario: “eso pasa por rodearse de personas ajenas al Pacto”.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

