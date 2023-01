Después de la tempestad viene la calma. En el caso de la tormenta política creada por Guatemala al vincular a un proceso judicial al ministro de Defensa, Iván Velásquez, la inquietante pregunta que ronda en el ambiente es si el caso da para una ruptura de relaciones.



En la mañana de este miércoles, el canciller Álvaro Leyva envió desde Davos, Suiza, un mensaje de tranquilidad. Pese a esto, la duda es: ¿Para que llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza?



“Le pedimos a la embajadora que regresara para hablar", aclaró Leyva en declaraciones a cadenas radiales. "No significa que vayamos a revisar nuestras relaciones con la hermana república de Guatemala, pero sí mirar qué está ocurriendo (...) Entrar en interpretaciones, a la hora de la verdad, es equívoco”, dijo el ministro.



Se trata de una declaración más reposada que la del presidente Gustavo Petro, quien también en Davos, Suiza, dijo: "Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala".



"Nosotros no vamos a permitir que, en esa reacción, asumiendo él (Velásquez) un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, con honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad", advirtió el jefe de Estado.



Este miércoles, retomó el tema y no le bajó al tono. El mandatario colombiano dijo que el país no va a "arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta provenga de quien provenga. Esas venganzas de 'politiqueros' y corruptos no las vamos a aceptar y esta situación irá hasta donde quieran llevarla".



La cuerda se iba tensando de tal manera que la preocupación empezó a recorrer por toda la región. Posiblemente, por eso mismo, Leyva salió a informar que la relación con ese país debe seguir como está hasta el momento: "Lo consideramos necesario entre la unidad latinoamericana”, dijo.

¿Se pueden romper las relaciones entre Colombia y Guatemala?

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE y Presidencia de Colombia

Dos analistas consultados por este diario coinciden en que no ven posible que se rompan las relaciones entre Colombia y Guatemala por esta situación. Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad del Rosario, considera que llegar a ese punto no es un asunto de interés para ninguno de los presidentes.



"Lo que hace Giammattei es jugar a la carta de respaldo a la institucionalidad guatemalteca de una manera muy torpe. Petro está jugando la carta de la dignidad", señala.



Añade que si bien Colombia y Guatemala no tienen una alianza muy importante en términos de comercio, sí hay una relación en lo que tiene que ver con seguridad.



"La Policía colombiana ha estado presente en el proceso de modernización de la Fuerza Pública guatemalteca. Colombia se convirtió en la primera mitad de la década del siglo XXI en una especie de Estado influyente en la seguridad y defensa de algunos países centroamericanos, incluido Guatemala. Pero no creo que esto trascienda en el ámbito diplomático", explicó.



Eso sí, expone que la relación entre ambos países quedará "sentida".

Ana María Méndez, directora para Centroamérica WOLA, por su parte, se suma a esta creencia y agrega que teniendo en cuenta el contexto en el que está sucediendo esta situación, Petro tiene una oportunidad para "promover la democracia en la región".



"En Centroamérica, en general, especialmente en El Salvador y Nicaragua, están atravesando una ola autoritaria terrible. Petro, basado en la experiencia que tiene, puede ser un recurso y alivio para los guatemaltecos que realmente necesitamos el apoyo de distintos gobiernos en esta crisis que cada vez se agudiza más", explicó.



Tanto Jaramillo como Méndez exponen que la acusación contra Velásquez hace parte de una ola autoritaria emprendida por el gobierno de Guatemala, encabezado en la actualidad por el presidente Alejandro Giammattei. El actual mandatario es acusado por sectores sociales de reprimir la libertad de prensa y de ejecutar un retroceso en el Estado de derecho.



Según las cifras de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en 2022 hubo 117 ataques y limitaciones hacia la actividad de la prensa.



Human Right Watch (HRW), en su informe de 2022, expuso que “el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado”.



Como lo contó este diario, uno de los reparos que se la hecho al jefe de Estado guatemalteco es su falta de independencia del sistema judicial.



📌 Petro defiende a de su ministro tras señalamientos de Guatemala. La Fiscalía anunció que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez. Lo señalan de estar implicado con el caso de Odebtecht. El Gobierno colombiano salió en su defensa.→ https://t.co/dam9YLCL3J pic.twitter.com/I0jN5cbcC4 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 17, 2023

¿Puede prosperar el caso contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez?

Iván Velásquez, ministro de Defensa. Foto: Ministerio de Defensa

Para Jaramillo, hay dos escenarios tras esta actuación de la Fiscalía de Guatemala que, según él, es una "ofensiva" y una retaliación.



En el primer caso, el analista considera que efectivamente se emitirá una orden de captura porque el Ministerio Público llegará hasta el final con el proceso. "Le están enviando un mensaje a todos los que piensan distintos al establecimiento", afirma.



El otro escenario es que al ver que se les empezarán a pedir pruebas y los países como Colombia y Estados Unidos comenzarán a presionar, podrían desistir de la investigación.



Sin embargo, ambos analistas coinciden en que el escenario más posible es el primero.



Méndez señala que "no hay de momento, lamentablemente, algo que pueda detener esto. Veo muchas posibilidades de que el proceso avance. Eso lo explican otros procesos de criminalización como el de la exfiscal Thelma Aldana, quien trabajó mano a mano con Iván Velásquez y ella actualmente tiene cuatro órdenes de captura y más de 100 denuncias en contra, pese al respaldo internacional que ha tenido".



Menciona que en Guatemala "no tienen freno" y estas acusaciones van "en escalada". Por eso reiteró su llamado a la comunidad internacional y al Gobierno de Colombia para poder ayudar a mitigar la crisis que se vive en ese país.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Los leo en auralv@eltiempo.com