Crisis Colombia-Argentina: la ‘diplomacia del micrófono’ pasa factura

a diplomacia colombiana atraviesa uno de sus momentos más sensibles en la historia reciente del país. luego de los nuevos insultos de su homólogo Javier Milei –esta semana lo llamó “asesino terrorista” en una entrevista con CNN–, es solo uno de los frentes diplomáticos en llamas que hoy tiene que atender el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. La decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar a varios diplomáticos argentinos, luego de los nuevos insultos de su homólogo Javier Milei –esta semana lo llamó “asesino terrorista” en una entrevista con CNN–, es solo uno de los frentes diplomáticos en llamas que hoy tiene que atender el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Además de Argentina, Israel, Perú y El Salvador son países con los que hay, desde hace meses, serias tensiones. A esto se suma el creciente ruido con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de que el gobierno Petro rompió su silencio de meses frente a las jugadas oficiales para impedir la inscripción de candidatos de la oposición, de cara a las presidenciales de julio próximo. Todo un desafío para una política internacional marcada hoy por la polarización en la región y las diferencias ideológicas entre presidentes, escenario que ha abierto la puerta a la llamada ‘diplomacia del micrófono’ (que se extiende a ‘X’, antes Twitter).

Pendientes aún de conocerse los alcances de la decisión de Bogotá sobre la expulsión de diplomáticos argentinos –no se conoce si tocará al embajador Gustavo Dzugala, caso en el cual habría una retaliación idéntica de Buenos Aires y se agravaría la crisis– la Cancillería argentina empezó desde el jueves a tratar de bajarle el tono a la situación y recordó la solidez histórica de las relaciones entre las dos naciones.

El florero de Llorente fue una entrevista de Milei con CNN en la que llamó a Petro “terrorista asesino”, términos similares a los que había usado en enero con otro medio internacional y que provocaron el regreso a consultas en Bogotá del embajador Camilo Romero, que desde entonces permanece en Colombia. En los dos últimos rounds, las descalificaciones públicas han corrido por cuenta de Milei, que tiene peleas casadas con otros presidentes de la región como López Obrador y el mismo Maduro.

Andrés Manuel López Obrador, Javier Milei y Gustavo Petro. Foto:Archivo particular Compartir

Pero hay antecedentes. Milei y el presidente Petro han sostenido varios enfrentamientos en redes sociales que han sido polémicos y que datan desde que el hoy mandatario gaucho era candidato. El argentino ha llamado al jefe de Estado “asesino” en varias oportunidades y el presidente colombiano comparó en alguna oportunidad una declaración de Milei con una de Hitler. Además, Petro rompió otra regla de la diplomacia al tratar de interferir –sin éxito– en las elecciones internas de Argentina el año pasado, cuando Milei derrotó al candidato del gobierno de izquierda de Alberto Fernández.

El llamado de los expertos en diplomacia es a que las relaciones entre naciones no se basen, bajo ningún escenario, en las diferencias entre mandatarios. Por eso tanto desde Bogotá como desde Buenos Aires se está trabajando para bajarle el tono a la crisis y que no escale.

Con ese país –donde viven hoy unos 30 mil colombianos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios– históricamente se ha tenido una buena relación, incluso cuando gobernó el kirchnerismo y en Colombia, gobiernos de centro derecha como los de Álvaro Uribe e Iván Duque.

Embajada de Argentina en Bogotá. Foto:EFE Compartir

Apagar incendios

La tensión diplomática, aunque no a los mismos niveles, se vive con El Salvador. El presidente Petro se ha enfrentado, vía X, a su homólogo Nayib Bukele, acusándolo de violar derechos humanos y ha cuestionado la política carcelaria de la nación centroamericana. A su vez, Bukele suele aludir al jefe de Estado colombiano en sus mensajes de ‘X’.

Compartir El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto:AFP

Para el excanciller Julio Londoño, esto es una muestra de la ‘diplomacia del micrófono’. “Las relaciones internacionales entre los Estados no se pueden manejar a través de micrófonos. Es absolutamente fatal y absurdo personalizar las relaciones internacionales. Estas no se pueden manejar según las simpatías o las antipatías que tenga un jefe de Estado con otro, porque está en juego la relación entre dos naciones”.

Argentina y El Salvador podrían considerarse crisis diplomáticas plenamente larvadas por la animadversión entre los jefes de Estado y sus consecuentes declaraciones. En los otros frentes abiertos de la diplomacia colombiana hay razones que, dice el internacionalista Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario, son más de fondo.

El más grave, y en el que incluso el Palacio de Nariño ha puesto sobre la mesa el escenario de una ruptura de relaciones (el más grave en el mundo de la diplomacia), es el de Israel. El presidente Petro ha cuestionado duramente la respuesta bélica de Israel tras el ataque terrorista que sufrió por parte de Hamás el 7 de octubre del 2023, y en varias oportunidades ha hablado de la ruptura de las relaciones con ese país, así como de tomar acciones como no comprar armas a las naciones que lo apoyen. De hecho, desde noviembre el Presidente llamó a consultas a la embajadora Margarita Manjarrez.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarado continuar con su misión de eliminar a Hamás. Foto:Getty Images Compartir

Israel, por su parte, acusó recientemente al jefe de Estado de apoyar a Hamás, lo que generó el rechazo de la Cancillería: “La posición de Colombia no puede ser tergiversada como apoyo al terrorismo, sino todo lo contrario, un llamado a seguir los mandatos de la Carta y la comunidad internacional expresada en la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad”.

Más allá de las declaraciones altisonantes –Petro comparó la situación en Gaza con los campos de concentración nazis, lo que le valió protestas en todo el mundo– y su demora para condenar el terrorismo de Hamás, el Presidente es coherente con una posición propalestina que caracteriza a la izquierda en el mundo y, sobre todo, termina alineado con la posición de Naciones Unidas, ahora avalada por el Consejo de Seguridad, de exigir el fin de una guerra en la que las tropas israelíes han sido responsables de la muerte de miles de civiles, entre ellos muchas mujeres y niños.

Ahora, la pregunta es cómo cumpliría el gobierno colombiano su amenaza de romper relaciones sin poner al país en una situación de desprotección estratégica a corto plazo, dado que la línea base del armamento colombiano –desde el fusil Galil de soldados y policías hasta los aviones supersónicos Kfir, ya a punto de la obsolescencia– es de fabricación israelí.

Las relaciones internacionales entre los Estados no se pueden manejar a través de micrófonos. Es absolutamente fatal y absurdo personalizar las relaciones internacionales. Estas no se pueden manejar según las simpatías o las antipatías que tenga un jefe de Estado con otro, porque está en juego la relación entre dos naciones

El otro caso es el de Perú, país con el cual no se tiene relaciones desde la destitución de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre del 2022 intentó dar un golpe de Estado. El presidente Petro ha sostenido que la salida de Castillo de la Presidencia es ilegal y considera que se violaron los derechos políticos del entonces presidente, hoy está detenido.

Petro se niega a reconocer a Dina Boluarte como mandataria peruana y no hay embajadores en Lima ni en Bogotá. “Con Perú hay una postura muy difícil de defender, que es que Pedro Castillo fue víctima de un golpe. Ahí es muy complicado porque constitucionalmente su destitución cumplió con todos los parámetros. Sí se puede hablar de la situación deplorable de derechos humanos con Dina Boluarte”, dice Jaramillo.

Para el analista y docente, es necesario tener una Cancillería sólida para que no escalen los conflictos. “Se debe tener una entidad que apoye y, si se requiere, que modere. Con una Cancillería más fuerte, activando los códigos diplomáticos que suelen encenderse en estos momentos críticos, se puede evitar que escale”.

Y todo esto se da en el contexto con la cabeza de la Cancillería, el ministro Ávlaro Leyva, suspendido por la polémica licitación de la expedición de los pasaportes, otro frente abierto que tiene hoy el Palacio de San Carlos. Son demasiados frentes abiertos para un canciller encargado que además es embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.

El ruido con Venezuela

La reactivación de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, que eran nulas, una vez el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño, fue un hecho aplaudido por la mayoría de los sectores en el país y reconocido a nivel internacional.

No obstante, con el paso se los meses las radicales posturas de Maduro y sus maniobras para no garantizar unas elecciones libres en Venezuela –inhabilitaron a la principal rival de Maduro, María Corina Machado, y Corina Yoris, quien iba a reemplazarla y no se pudo inscribir– hicieron que el Presidente marcara distancia ante un hecho que varios sectores calificaron como indefendible. Cabe señalar que la posición de Colombia se produjo después de airados reclamos que se le hicieron al Gobierno por no condenar tales hechos.

Petro visitó Caracas y se propuso restablecer las relaciones con Venezuela. Foto:Presidencia de Venezuela Compartir

El mensaje fue rechazado por Maduro, quien arremetió contra ambos países: “Los gobiernos de derecha y la izquierda cobarde no son capaces de condenar los golpes ni las maniobras que atentan contra la paz. Callan de manera cómplice”.

Y si bien Colombia está alineada en este caso con otras naciones, se abre un nuevo frente con Maduro, con quien las relaciones habían sido cercanas y se veía al mandatario colombiano como un mediador para garantizar la democracia en Venezuela, pero ahora parece que Maduro se atrinchera una vez más.

Con tantos frentes abiertos, algo que se ve inconveniente por parte de los analistas y más por tratarse de países vecinos con quienes históricamente se han tenido buenas relaciones, se hace más necesario tener una Cancillería más sólida y que se refuerce el uso de los canales diplomáticos y dejar a un lado la ‘diplomacia del micrófono’.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA - En X: @teomagar