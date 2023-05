En días pasado el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, tuvieron un fuerte enfrentamiento por medio de las redes sociales. La discusión inició con señalamientos sobre el actuar de la fiscalía frente a casos de orden público.



La situación escaló hasta un llamado de Corte Suprema de Justicia para respetar la independencia de poderes, pues el presidente Gustavo Petro aseguró públicamente al fiscal “Yo soy su jefe”.



(Siga leyendo: Petro acata llamado de la Corte sobre poderes y vuelve a criticar al Fiscal

En medio de una entrevista con Noticias RCN el mandatario se refirió a lo ocurrido con el fiscal: "Hay una inmensa realidad que él ya no puede resolver, así quisiera, por los tiempos que quedan de ejercicio de su cargo y es la impunidad", dijo.



Tras ser indagado sobre si estaría dispuesto a reunirse con Barbosa, Petro indicó que convocará al Consejo Superior de Política Criminal. "Ahí debe ir la Fiscalía. La Constitución me permite solicitar informes sobre hechos que alteran el orden público", puntualizó.



(Además: La mujer que Petro agregaría en la terna para reemplazar al fiscal Barbosa / En Secreto).

Sobre el asesinato de líderes sociales en el país, el mandatario dijo: "Quiero un informe pormenorizado sobre lo que ha hecho la Fiscalía al respecto. Y en esa medida, en ese consejo, dependiendo de la discusión, vamos a hacer una propuesta".

Más noticias:

A jóvenes masacrados por disidencias los mataron tras escapar de reclutamiento

Fiscal Barbosa no aceptó la recusación presentada por Nicolás Petro por investigación

Petro suspende cese del fuego con disidencias por masacre de cuatro jóvenes en Putumayo