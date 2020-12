Las recomendaciones y restricciones para festividades de fin de año

El gran temor que tienen algunos sectores del Gobierno es que durante esta temporada de fin de año, debido a las aglomeraciones y a la celebración de novenas y fiestas, se incrementen los casos de covid en el país.

El riesgo no es solo para la vida de las personas, sino que eso podría colapsar el sistema de salud, especialmente las unidades de cuidados intensivos, como ocurre en este momento en Cúcuta. Además, esto echaría al traste todos los esfuerzos de reactivación económica que vienen haciendo el Gobierno y algunos sectores.



Por eso no solo se están haciendo recomendaciones, sino que también se están recordando las restricciones existentes.



Las recomendaciones

- Debe prevalecer lo virtual.



- Se recomienda que las reuniones sean solo entre los familiares más cercanos, preferiblemente solo entre aquellos que comparten un mismo sitio de vivienda.



- Si se realizan reuniones familiares con más personas que las del grupo base, se recomienda tener autoaislamiento previo de 14 días y practicarse la prueba antes.



- En todo caso, siempre: mantener la distancia, usar tapabocas, lavarse las manos frecuentemente, mantener ventilación de la vivienda y proteger a los adultos mayores o personas con preexistencias.



- Es fundamental estar atentos a los síntomas que presentamos y que podemos, en algunos casos, confundir como gripa. Si tenemos algún síntoma respiratorio, debemos de manera inmediata aislarnos.



- Nada de fiestas empresariales, barriales ni en conjuntos cerrados.



- Preferir los ambientes abiertos y con ventilación natural.



- Para las compras navideñas, la recomendación son las plataformas virtuales y compras en línea. Sin embargo, si se hace necesario acudir a un almacén, tenga en cuenta:



- En lo posible intentemos que sea en una única salida en la que compremos todo lo que necesitamos para disminuir los riesgos de contagio.



- Verificar que el establecimiento cumpla con todas las normas de bioseguridad.



- Evitar aglomeraciones o más personas de las permitidas.

Restricciones

A la luz del decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020:



● Estamos en aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de enero de 2021. Eso implica que debemos seguir cuidándonos como al principio.



● En municipios de alta afectación del coronavirus, los alcaldes, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia.



● En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada afectación del covid-19 no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad.



● Los alcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación y de moderada afectación podrán realizar aislamiento selectivo de hogares con personas con casos positivos en estudio o con sintomatología.



Actividades no permitidas



● En ningún municipio del territorio nacional se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:



1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Discotecas y lugares de baile.

3. Consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.



● Sin embargo, mediante circular conjunta de los ministerios del Interior y de Salud, en aquellos municipios que registren disponibilidad de UCI menor al 30 por ciento, se limitará el piloto de consumo de licor en bares y restaurantes hasta las 22:00 horas, hasta tanto persista la situación.



● En municipios donde la curva epidemiológica vaya en ascenso y sus autoridades locales consideren que deben reducir dicho horario, deberán solicitar autorización previa al Ministerio del Interior.



● La aprobación de los pilotos deberá quedar sujeta al cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad (Resolución 1569 de 2020), y para esta primera fase se recomienda autorizar por parte de las alcaldías, especialmente en aquellos establecimientos que puedan operar en terrazas y espacios ventilados. De no cumplir con esa condición, se recomienda no permitir un aforo mayor del 35 por ciento.



● También se recomendó a los alcaldes permitir el uso del espacio público, para facilitar y garantizar estas condiciones.



● Las alcaldías deberán suspender los pilotos en caso de comprobarse incumplimientos a los protocolos de bioseguridad.



● Cierre de fronteras. Cerrar los pasos, terrestres y fluviales, de frontera con la República de Panamá, República de Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 1.° de diciembre de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de enero de 2021.



Se exceptúan del cierre de frontera las siguientes actividades:

1. Emergencia humanitaria.

2. El transporte de carga y mercancía.

3. Caso fortuito o fuerza mayor.

4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

Qué dice el Gobierno

De acuerdo con Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, "el virus sigue vivo" y por eso "el mejor regalo de Navidad no son las luces, es la vida", por lo que hizo un llamado al buen comportamiento ciudadano.



Molano señaló que casi todo el 2020 tuvimos cumpleaños, aniversarios y grados virtuales con los que demostramos que podemos celebrar y cuidarnos. "No bajemos la guardia este fin de año", dijo.



El funcionario explicó que en otros países del mundo, como los europeos, tenemos un adelanto de lo que puede pasarnos si nos relajamos y no extremamos los cuidados.

"Si bajamos la guardia en estas fiestas, nos podría pasar lo mismo en cuestión de semanas", agregó.



Recordó que la disponibilidad de UCI en el país está en un 43 por ciento, con tendencia al aumento por la disciplina ciudadana, que pone en riesgo la reactivación segura.



Destacó que las ciudades en las que se han visto casos de indisciplina ya se empieza a notar un incremento en casos diarios y, lo más preocupante, en la ocupación de camas UCI. Por ejemplo, en Cali está al 90 por ciento, en Cúcuta está al 97 por ciento y en Medellín, en el 76,9.



"Necesitamos que todos sean responsables, debemos privilegiar la virtualidad en esta época. En mi casa vamos a hacer las telenovenas, así conservamos las tradiciones y nos cuidamos. Esa misma invitación la extendemos desde el Gobierno Nacional a todos los colombianos para que este fin de año seamos ejemplo mundial de que podemos conectar la tradición y el amor con la prevención y el cuidado", dijo el funcionario.



