Qué medidas contempla la nueva cuarentena decretada por Duque

El Gobierno Nacional anunció este martes que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el próximo 30 de agosto, como una medida para contrarrestar los efectos del coronavirus en el país.



Qué novedades trae para los ciudadanos y que posibilidad hay de que nuevos sectores se incorporen a la producción son algunos de los aspectos a los que se refiere Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



(Recomendado: Tras extensión del aislamiento, estas son las nuevas condiciones)

¿Cuáles son las razones para prolongar el aislamiento preventivo? ¿El aumento de casos positivos y de muertes son algunas de ellas?

​

El presidente Duque y el equipo de expertos han valorado que en esta etapa de evolución de la pandemia hemos logrado ampliar las capacidades de medición, por ejemplo, estamos haciendo casi 30 mil pruebas diarias que muestran que en ciertas ciudades está comenzando a acelerarse la velocidad del contagio, así como también hay municipios que tienen afectaciones bajas, moderadas o nulas. Por lo anterior, en el entendido de que puede aplicarse un enfoque más regional, es necesario mantener el Aislamiento Preventivo Obligatorio para atender de una mejor manera esos crecimientos que se presentan y que pueden constituir picos regionales en las próximas semanas.



¿Hay algún temor en el Gobierno de que la pandemia arrecie y se salga de control? o ¿A estas alturas estamos preparados para un rebrote del covid?



El Gobierno lo que ha venido haciendo durante este tiempo es fortalecer las capacidades de salud. Hoy tenemos mayores capacidades de medición y pruebas, pasamos de 600 a más de 30 mil diarias, hay mayor capacidad de UCI, pasamos de 5.600 a un poco más de 8.300 camas UCI habilitadas. Hemos distribuido millones de elementos de protección entre los trabajadores de la salud. Fortalecimos las capacidades de todo el sistema de salud. La forma como se viene controlando es con atención integral en salud, con apoyo a los más vulnerables y con seguridad, como sucedió en Leticia, Cartagena y como está sucediendo en Barranquilla.



(Le puede interesar: Emiratos envió más ayuda a Colombia para enfrentar el coronavirus)



¿Definitivamente el Gobierno descarta volver a una cuarentena estricta? Según las estimaciones que tienen, ¿hasta cuándo cree que el país estará en aislamiento?



El Gobierno ha extendido hasta el 30 de agosto este aislamiento preventivo obligatorio y tomará medidas al respecto de acuerdo con la evolución de la pandemia. Lo que sí está totalmente descartado son cuarentenas totales. Con la capacidad de medición que tenemos lo más efectivo son las cuarentenas focalizadas por barrios, manzanas y localidades. Hay velocidades de contagio diferentes en cada región. Hoy, solo el 15 % de los municipio del país concentra la mayoría de los casos y sobre estos adelantamos la atención integral, como está sucediendo en Bogotá, Medellín y Cali.

¿Cómo ve el gobierno las cuarentenas totales por sectores adoptadas en Bogotá y Medellín?

​

Eso es lo que corresponde y es precisamente lo que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, ha recomendado y autorizado, porque al tener mayor capacidad de medición podemos saber en qué zonas o barrios hay crecimiento de contagio, dónde hay que hacer intervenciones y se identifican conglomerados para proceder con cercos y cierres epidemiológicos. Eso es lo que hemos aplicado en Leticia, Tumaco, Cartagena y Barranquilla, y tenemos buenos resultados. En ese sentido, han sido las decisiones de cuarentenas focalizadas que tomó, por ejemplo, la Alcaldesa de Bogotá, donde el Gobierno nacional ha instalado 607 ventiladores y apoyamos a más de 400 mil familias con los giros de Ingreso Solidario, terminamos la entrega de más de 150 mil mercados y comenzamos con 30 mil más.



¿Permitirá el Gobierno la ayuda médica cubana si esta se llega a necesitar?



Lo fundamental es que dentro de las prioridades del Gobierno nacional ha estado fortalecer el sistema de salud, apoyar a los médicos colombianos, hacer capacitaciones, particularmente para fortalecer la atención en las unidades de cuidado intensivo, por eso se han capacitado más de 36 mil profesionales en este sentido. Aquí lo importante, como lo ha dicho el presidente Duque, es que quede claro que no hay sesgos, ni discriminación con respecto a profesionales de otros países, pero que en Colombia contamos con personal altamente capacitado para atender esta emergencia.



(Lea también: La cifra de indígenas contagiados de coronavirus ya supera los 3 mil)



El presidente Duque ha insisto en que la protección de la salud y la vida no van en contravía de la reactivación económica. Un punto clave aquí es el transporte aéreo y terrestre. En ese propósito, ¿qué va a hacer el gobierno para reabrir aeropuertos claves como los de Bogotá y Medellín en dónde sus alcaldes se oponen? ¿Por qué no se ha dado luz verde a pilotos en aeropuertos de otras ciudades?



A través de dos decretos (847-990) el Gobierno ha avanzado en la autorización de los pilotos de viajes intermunicipales, a solicitud de los alcaldes tanto de origen como de destino. En esta nueva cuarentena, esos podrán seguir operando. Y en el caso de los viajes por vía aérea, también a solicitud de los alcaldes, ya se iniciaron viajes; por ejemplo, entre Cúcuta y Bucaramanga. Esa concertación, que promueve el Ministerio de Transporte, y que se organiza con los alcaldes, sigue operando durante este período de Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Las restricciones de los viajes en carros particulares se mantienen condicionadas FACEBOOK

TWITTER

¿Reactivar el transporte terrestre intermunicipal e interdepartamental significa poder viajar sin restricciones, pero cumpliendo los protocolos?



Sí, lo que se ha establecido es que los municipios de no afectación y de baja afectación pueden tener estos viajes intermunicipales donde ya han operado los pilotos y se tienen resultados. Aquí lo fundamental es que debemos salir a ganarnos la vida, sabiendo que tenemos que autocuidarnos y con estricta aplicación de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud.



Si ya los alcaldes pueden autorizar el transporte terrestre, ¿por qué mantienen las restricciones a los viajes en carro particular?



Las restricciones de los viajes en carros particulares se mantienen condicionadas a registrar la información en el centro de logística y, por supuesto, solo para aquellos sectores que están exceptuados como: salud, abastecimiento, servicios públicos, ir al trabajo en áreas metropolitanas, entre otros. Así se mantienen.



(Además: Cancillería pide respetar conductos oficiales para traer médicos)

¿Han pensado en alguna solución o alivio para los restaurantes y negocios de carreteras que viven del turismo?



El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha venido trabajando y acompañando diferentes proyectos pilotos para restaurantes. Inicialmente, estaban habilitados solo para domicilios, luego se habilitó para recoger en el sitio y llevar a la casa, y desde el aislamiento anterior se permitieron proyectos pilotos con operación de restaurantes con distanciamiento de dos metros y aplicando protocolos de bioseguridad. Ahora en los municipios de baja, nula o poca afectación por Covid-19 podrán operar los restaurantes con esos protocolos de bioseguridad. Ha lanzado Mincomercio también una línea de crédito para todos esos sectores, particularmente el de entretenimiento, el de restaurantes y otros, con plazos especiales, garantías y períodos de gracia que les permitan operar y superar estas difíciles condiciones que se presentan pospandemia.



¿Cuál es el mensaje del Gobierno en todo esto?

​

Seguimos trabajando en lograr un sano equilibrio entre salud y trabajo, y por eso el mensaje a los colombianos, como ha insistido el presidente Iván Duque, es: vamos a salir a ganarnos la vida con autocuidado, cada uno debe asumir su responsabilidad con el distanciamiento físico, el uso permanente y adecuado del tapabocas, el lavado frecuente de manos, pues estos son los instrumentos principales que tenemos para que, ya con un sistema de salud fortalecido, y con conciencia, responsabilidad y disciplina ciudadana, superemos esta pandemia. Los colombianos nos preparamos, aprendimos y ahora en el pico vamos a demostrarlo.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET