¿Qué implica extender la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero?

El presidente Iván Duque anunció este miércoles que la Emergencia Sanitaria (medida que está activa desde marzo pasado) y el aislamiento selectivo serán extendidos desde el 30 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2021, para garantizar un control efectivo de la pandemia en el país.



Duque dijo que la decisión se tomó "basados en la lectura mundial de la situación de alerta, en virtud de los análisis y en virtud de seguir en alerta y transmitiendo información” y agregó que se amplía para aumentar el control de la pandemia en el país, así como seguir preparando los esquemas de vacunación que se vayan consolidando hacia el inicio del próximo año.

Este decisión se suma a la de mantener la fase de Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable, que fue implementado desde el 1º de septiembre pasado.



De todas maneras, el mandatario dejó en claro que las autoridades locales deben trabajar de la mano del Gobierno Nacional para evitar un mayor repunte de los casos.



“Seguiremos nosotros monitoreando epidemiológicamente todo el comportamiento en el territorio, siguiendo con todos los indicadores y, por supuesto, tomando todas las decisiones necesarias de prevención y alertando donde se vean casos de incrementos”, dijo.



Aspectos clave del Aislamiento Selectivo con Distanciamiento *

• El Aislamiento Selectivo, que rige en el país desde el pasado 1° de septiembre, significó pasar de unas medidas nacionales, a tomar unas medidas específicas seleccionadas en los lugares donde se presenta un alto riesgo o donde exista un comportamiento epidemiológico negativo que establezca el Ministerio de Salud.



• El Distanciamiento Social Responsable se traduce en “el autocuidado, la autoprotección y lo que todos, como ciudadanos, debemos hacer para mitigar los efectos del covid-19.



• En ese sentido, las personas deben continuar con el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, y si se presentan síntomas, no estar en espacios públicos o en la call y el cumplimiento de cuarentena estricta en caso de un diagnóstico positivo.



• Estas pautas hacen parte de lo que es ese comportamiento de Distanciamiento Individual Responsable, que nos cae a cada uno como ciudadano.



• Hoy en el territorio nacional están permitidas todas las actividades económicas, quedaron restablecidos los aeropuertos, el transporte intermunicipal, interdepartamental y las vías nacionales.



• Sin embargo, hay prohibición específica en todo el territorio nacional, sin excepción alguna, para las aglomeraciones públicas, eventos sociales, tanto públicos como privados, los bares, discotecas y espacios de baile, que también tienen esa restricción y el consumo de licor en establecimientos públicos o en el espacio público.



• No obstante, existe la posibilidad por parte de los alcaldes de solicitar el plan piloto para el consumo de licores en establecimientos públicos.



• Ese piloto debe ser enviado al Ministerio de Salud, que lo evaluará y será esta cartera, evaluando el comportamiento epidemiológico del municipio que lo está solicitando, la que diga si se puede autorizar ese piloto o no.



• Se mantiene el cierre terrestre y marítimo. Sin embargo, esta suspensión podrá levantarse en las fronteras y territorios, previo análisis epidemiológico por el Ministerio de Salud y protección Social y en coordinación del Ministerio del Interior.

El Jefe de Estado destacó que la disciplina ciudadana será clave. “Estamos por cumplir tres meses con un muy buen comportamiento colectivo, que necesitamos se extienda durante todo el mes de diciembre. Queremos un diciembre fraterno, seguro y también propiciando la reactivación de nuestro país”, dijo.



Finalmente hizo un llamado para que, aún en los espacios íntimos y familiares, los colombianos tomemos todas las precauciones.



*Con información de la Presidencia



